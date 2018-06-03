Юля Самойлова: Почти со всеми парнями я знакомилась в интернете

4 Июнь 02:01 2018-06-04T02:01:20+03:00

29-летняя певица подчеркивает, что своим примером хочет показать: и у людей с особенностями развития может быть яркая жизнь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Книгу Юле Самойловой предложило написать издательство «ЭКСМО». «Обычная необычная история» сочинялась задолго до поездки на «Евровидение». Хотя что-то добавлялось и во время подготовки к евросмотру. 29-летняя певица подчеркивает, что своим примером хочет показать: и у людей с особенностями развития может быть яркая жизнь. В том числе и личная.

С разрешения издательства публикуем отрывки из книги Юли.

Джуна запросила большой гонорар

Я родилась здоровым ребенком и уже в одиннадцать месяцев начала вставать. Но после всего лишь одной прививки перестала быть как все. Мама забила тревогу, когда увидела, что я больше не поднимаюсь на ноги, и только еще спустя какое-то время врачи признали: да, ребенок не будет ходить.

Мама относилась к моей болезни, как к гриппу, который проходит, и считала, что меня можно поставить на ноги. Она не оставляла попыток и продолжала меня показывать специалистам в разных областях. Дело дошло даже до целительницы Джуны.

В общей сложности мы прождали ее порядка десяти часов, а когда она появилась, думаю, не у одних нас возникло ощущение, что она была какой-то странной...

Первой в очереди была пожилая супружеская пара. Они зашли к Джуне в кабинет, случайно оставив дверь приоткрытой.

Дедушка просил вылечить свою бабушку, она была чем-то больна. И сказал, что принес ей все накопленные сбережения. Джуна сказала, что готова помочь, но это будет стоить еще больших денег. Она обучит дедушку, чтобы он сам лечил свою бабушку, но каждое занятие будет стоить сто долларов. Пенсионеры ей что-то ответили, и вдруг Джуна закричала:

- У меня вам тут что, дом инвалидов или дом престарелых?

Люди в очереди почувствовали себя неловко и переглянулись друг с другом.

Когда бабушка с дедушкой попросили деньги назад, Джуна обратилась за помощью к охране, которая проводила пенсионеров из здания, надеюсь, вернув то, что они просили.

...Джуна посмотрела на нас и сказала маме очень уверенным голосом:

- Я смогу вылечить вашу дочку!

А далее мы услышали все то же самое, что выслушала пожилая супружеская пара. Пока Джуна будет меня лечить, мои родители будут ходить к ней на обучение. Один день занятий стоит сто долларов.

- Вы научитесь и поедете домой лечиться самостоятельно, - говорила целительница. - Но через полгода нужно будет приехать снова и показаться мне.

Ну да, как накопите деньги - скорее приезжайте.

Может, мы попали к ней не в лучшее время, но проверить наличие ее таланта нам так и не удалось.

Книга Юлии Самойловой «Обычная необычная история»

Поцелуй после песни

Родители меня воспитывали так, как будто я была обычной девочкой без каких-либо физических проблем. И я всегда сама считала себя полноценной. Помню, как однажды меня во дворе обозвали калекой, а я даже не знала, что означает это слово.

- Мама, - сказала я, придя домой, - мне сказали, что я калека. Что это значит?

- Ты не калека! - отрезала мама. - Не слушай никого!

Я взрослела и видела, как взрослеют мои подруги. У многих появлялись первые мальчики, были свидания, цветы и поцелуи. Они делились друг с другом историями, впечатлениями и ощущениями. Мне же рассказать было нечего.

Но, как оказалось, и моего первого поцелуя не пришлось долго ждать.

На сольном концерте девочки из нашей студии, ее звали Ира, я пела песню «Жара» Чичериной. И мне приглянулся один мальчик, весь концерт он просидел грустный, скучно поглядывая на Иру.

Когда я зашла домой, мама сказала, что мне сегодня названивал какой-то парень на протяжении нескольких часов.

- Он так часто звонил и спрашивал, дома ли Юля и когда она вернется, что достал! - сказала мама.

- Я не знаю, кто это, - ответила я, а сама подумала: «Ого! Ничего себе! Мне кто-то названивал? Интересно!»

Через какое-то время этот кто-то перезвонил снова.

- Меня зовут Валера, хочу с тобой познакомиться.

- Давай, почему нет, я Юля.

- Да, я знаю. Видел тебя недавно на концерте, ты пела «Жару». Классно спела!

- Спасибо, приятно.

- А я сидел в первом ряду.

- О! - Я сразу же вспомнила того симпатичного парня, который повеселел, когда я начала петь песню. Неужели тот самый?

Мы проболтали весь вечер, он мне говорил, какая я красивая и классная и как я круто пою. Даже сказал, что я намного лучше остальных девушек.

Валера меня удивил. Правильнее будет сказать, что Валера меня очень удивил. Когда мы увиделись, вместо «привет» он подошел ко мне и ка-а-ак поцеловал! Прямо в губы. Я растерялась, засмущалась и совсем не знала, что делать. От этого мне стало неловко.

- Что ты делаешь? - испуганно спросила я. - А... у нас среди соседок... одни бабули. А что если они сейчас все смотрят в глазок? - сказала я первое, что пришло мне в голову.

- Ага, - засмеялся Валера, - любовь и тайны Юлии Самойловой, смотрите две серии подряд.

Сравнивала себя с «Русалочкой»

Две тысячи четвертый год подходил к концу. Вместе с интернетом в моей жизни появилась программа для мгновенного обмена сообщениями. А вместе с этой программой в моей жизни появилось столько мужиков, ужас. Ну конечно, правильнее сказать «интернет-друзья», потому что все эти знакомства остались там же, где начались, и я почти ни с кем из тех людей не увиделась, но мне просто нравилось, что у меня наконец-то появилась возможность общаться с разными парнями. Я писала всем подряд, знакомилась и общалась. Никто не видел моего лица, не слышал моего голоса и не знал, что я не хожу. Люди были открыты, и я наблюдала за их реакцией, когда рассказывала что-то о себе. Первые обломы переносились, конечно, болезненно. Парни просто начинали меня игнорировать, когда узнавали, что я не хожу. И тогда я придумала, как после такого уходить красиво - копировала строчки из своей любимой сказки, отправляла им, а потом удалялась и больше никогда не писала.

В детстве мне нравился диснеевский мультик «Русалочка». Потом я прочитала книгу. «Это же я!» - думала я, вытирая слезы, когда читала сказку впервые: «...Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить, как люди, хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя!» Так продолжалось до тех пор, пока я не встретила Максима. Он в меня... влюбился.

Спустя несколько месяцев я призналась ему, что не хожу. Он ответил, что его это не пугает. Мы встретились в подъезде, он покусывал мои пальчики и говорил, что я ему нравлюсь. Но дальше этого дело не пошло.

Создавалось ощущение, что он не знал, как себя вести со мной. Совсем скоро мы потеряли друг к другу интерес.

Алексей рядом с Юлей уже девять лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Друзья и измены

Я по-прежнему пыталась наладить свою личную жизнь и сделать наконец-то шаг вперед, перейдя от поцелуйчиков к постельным сценам.

Его звали Андрей. Он был моложе меня на несколько лет. Мы познакомились в интернете, никакой романтики.

Когда Андрей пришел ко мне домой, он меня крепко обнял, поцеловал в щечку и сказал:

- Привет! В жизни ты выглядишь еще лучше, чем на фотках.

Как Андрей не нравился моему папе, так и я не нравилась маме Андрея. Она закатила истерику, когда узнала, что ее сынуля встречается с инвалидом.

Мы ходили с Андреем на концерты, гуляли по городу, сидели в кафешках, и я точно решила для себя, кто будет моим первым мальчиком, поэтому очень скоро настал момент, когда ангелочки решились повзрослеть.

- Юль, я должен тебе кое-что сказать, - начал Андрей, когда мы лежали в кровати.

- Говори, - ответила я, ожидая очередной комплимент.

- Мне нравится одна девушка...

- И?

- Все. Я стараюсь ее избегать, но хочу, чтобы ты это знала: мне нравится другая девушка.

- Ладно, - помолчав, ответила я, - ничего страшного, делай свой выбор, я все пойму.

Но, конечно же, мне было не все равно. Просто что я могла сделать? Прицепить его к своей коляске наручниками? Через некоторое время я узнала, что он мне изменил. Я стала больше общаться с его другом Кириллом. Я нравилась Кириллу, Кирилл нравился мне. Он был не настолько симпатичным, как Андрей, но он был очень искренним и чувственным, и это сильно подкупало. Но у Кирилла была девушка.

- Я от тебя такого не ожидала, Юля, - сказала мне Настя, девушка Кирилла. - Не буду вам ничего желать, ты просто помни, что на чужом несчастье счастья не построишь.

Я и тогда понимала, что поступаю неправильно, а сейчас мне тем более стыдно, но прошлое не вернешь и не изменишь. Прости, Настя...

Так и вышло. Через три месяца Кирилл отвез меня в парк и признался, что не может быть со мной.

- Прости меня, Юля, - говорил он, не сдерживая слез. - Я не могу быть с тобой. Сейчас мы молодые, мы веселимся, все хорошо. Но я не смогу всю жизнь быть только с тобой. Я не смогу за тобой ухаживать, у меня не получится быть всегда рядом.

Он говорил и плакал, и я тоже плакала, слушая его.

«Муж долго добивался»

...Я проверила сообщения ВКонтакте - снова Леша.

- Так и будешь меня игнорить или, может, дашь мне шанс? - прочитала я его сообщение.

«Буду игнорить», - подумала я и ничего ему не ответила.

Конечно, я изучила его страницу, посмотрела все его фотографии и пришла к выводу, что он мне совсем не нравится. Вот вообще. Мне нравятся волосатые парни, да. Но Леша со своим дурацким хвостиком - мимо.

Я понимаю, что, может, в моем случае не стоит особо выбирать, воротить нос и кривляться, но и цепляться за каждого, кто говорит: «Я хочу быть только с тобой!» - тоже крайность.

- Ты в курсе, что я не хожу?

- В курсе, - ответил Леша.

- А... - я запнулась. - И тебе все равно?

С этого момента уже стало интересно мне. Этот молодой человек написывал мне без остановки несколько недель, потом оказалось, что он еще и убивался из-за того, что я ему не отвечала. И все это время он знал, что я не хожу, но все равно не оставлял меня в покое.

- А в чем здесь проблема?

- Ну кому-то важно, чтобы его девушка ходила сама, а не чтобы ее возили.

- Ты мне понравилась, и то, что ты не ходишь, - для меня не имеет значения, - спокойно ответил Леша.

Однажды мы чуть не расстались.

Леша начал смотреть на мою подругу Дашу не по-дружески, он буквально пялился, пожирая ее взглядом.

Первым делом я стала искать проблемы в себе. Может, я что- то делаю не так и не замечаю этого? А что если я попросту разонравилась Леше?

- Леша, я вижу, как ты смотришь на Дашу, - сказала я прямо.

- Как?

- Похотливо! Ты пялишься на ее грудь!

- Да, - засмеялся Леша. - Ее сиськи занимают полквартиры, куда взгляд ни отводи, все равно наткнешься.

- Не смешно.

- Ладно, извини, - спокойно ответил Леша. - Я правда смотрел без задней мысли. А наши хихиканья, кстати, даже близко не флирт.

И все. Вот так просто. Тот эпизод мы заиграли и двинулись дальше.

Юля не только поет, но и неплохо рисует. Этими набросками артистка украсила свои мемуары.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перестала брать высокие ноты

Два года назад Юле понадобилась срочная операция. Здоровье стало сдавать.

Я стала худеть. У меня очень сильно опустился позвоночник, желудок был сжат, и часто после приема пищи меня начинало рвать.

Среди моих новых друзей были также девочки с точно таким же диагнозом, как у меня, только их стадия болезни была намного серьезнее. Они часто болели, задыхались и почти не могли сидеть.

- Почему ты не сделаешь операцию по выпрямлению позвоночника? - задавали они один и тот же вопрос. - Ведь тебе ее можно сделать.

- А зачем? У меня ничего не болит, - отвечала я, не желая признавать свои очевидные проблемы.

- Ну и зря! - говорили они.

И только когда наши ссоры с Лешей из-за моего состояния достигли пика, а мысли о болезни заняли полностью всю мою голову, я начала искать информацию о подобных операциях. Попутно я искала информацию о людях, которым была сделана эта операция: кто как себя чувствует, стало ли кому-то лучше или, наоборот, сколько прооперированных в итоге умерло.

Поняв, что всю сумму на операцию мы своими силами не потянем, решили обратиться за помощью ко всем неравнодушным, запустив кампанию по сбору средств. Несколько телеканалов сделали обо мне сюжеты, объявив на всю страну, что мне нужна помощь.

Не обошлось без желчи и здесь. Особо «гуманные» личности стали писать, что я занимаюсь попрошайничеством...

Позвоночник хоть и не выровняли до конца, но значительно исправили. Я стала сидеть намного выше, чем раньше. Но были и негативные моменты. Например, мне пришлось заново учиться петь. Раньше из-за неправильного положения органы были смещены, что мне позволяло брать высокие ноты, а также спокойно тянуть различные слова. После операции так запросто тянуть ноты не получалось и приходилось делать паузы; да и пение мое в основном стало тише.

В целом же, хоть мне и пришлось пережить депрессию и тяжелую операцию, после которой был сложный восстановительный период, который, возможно, не закончился до сих пор, общий фон стал светлеть.

Сейчас мне уже не кажется, что за мной по пятам ходит смерть. Я снова вернулась к пению и выступлениям и стараюсь не думать о плохом.

ПРИЗНАНИЕ

«Пою для тех, кому не нравятся бабы в трусах и бухие рокеры»

...Что в детском возрасте меня обзывали калекой, что сейчас найдется кто-нибудь, кто скажет, что людям с ограниченными возможностями не место на «Евровидении» и вообще на сцене.

А почему? Конечно, уважение и любовь слушателя надо заслужить каждодневной работой, но если ту же самую работу проводит человек с отличным голосом, у которого при этом нет рук, какие тогда могут быть претензии? Музыка же для всех. Кому-то нравится смотреть на раздетых баб, открывающих рты под фонограмму, - хорошо. Кто-то в восторге от бухого рокера, который во время выступления может заблевать половину сцены и своих фанатов в первых рядах, - хорошо. Тогда почему я не могу выступить для тех, кому неинтересны вышеперечисленные шоу? А если кто-то, увидев меня на сцене, заметил только инвалидную коляску - это исключительно его проблемы. Может, это не я вызываю жалость у недовольного слушателя? Может, недовольный слушатель, видя меня, начинает жалеть сам себя, представляя себя на моем месте? И когда ему не нравится представленная картина, то, получается, ему не нравлюсь я, а я всего лишь спела красивую песню.

ЕЩЕ ОТРЫВОК

Отказалась от помощи Пугачевой

В своей книге Юля рассказала, и как попала на телепроект «Фактор-А», где рулила в жюри Алла Пугачева.

Находясь за кулисами, я слышала, как пели другие участники. Слышала голос Аллы Борисовны, которая была недовольна каждым, кто для нее пел.

- Вы все поете одинаково, - ругалась она. - Вы же как роботы! Вообще ничем не наполнены внутри! Вы мне не подходите!

«Кошмар, - думала я. - Они же все отлично пели...»

- Ага, Юля, значит, так, - начала Алла Борисовна. - Ты же понимаешь, что ты у нас девушка особенная и тебе надо спеть вот прямо вау как, чтобы попасть на проект. На жалость тут нечего давить.

- Понимаю, - кивнула я, усмехнувшись.

Как только я начала петь «Молитву», глаза Аллы Борисовны расширились и заблестели, а уже на припеве она подскочила со своего места.

Глядя на нее, поднялись сначала и остальные члены жюри, а затем и весь зал. Будто кто-то поднял табличку с надписью «Встали!».

АБ отговаривала Самойлову от «Евровидения»: «Учти, у нас не любят проигравших!» Но Юля не послушала опытную артистку. Фото: из книги

Когда я закончила петь, жюри сообщило мне, что я прохожу, а растрогавшуюся Аллу Борисовну увели под руки за кулисы.

- Ну, Юлька, ты меня довела, - сказала она то ли в шутку, то ли всерьез.

Филипп Киркоров встал передо мной на колено и поздравил.

...Алла Борисовна захотела мне подарить супернавороченную инвалидную коляску. Коляска была очень огромной, на электроприводе и весила 400 килограммов. Если бы я приняла этот подарок, можно было бы смело брать себе псевдоним Юлиус Прайм («Трансформеры: Прайм» - анимационный сериал о трансформерах. - Ред.), а потом, кто знает, может, и в фильм бы позвали сниматься.

Внимание Аллы Борисовны было приятно, но я отказалась. Хотя, сидя в таком трансформере, я могла бы быть одного роста со стоящим человеком.

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