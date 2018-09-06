«Дело Скрипалей» дошло до ООН

6 Сент. 00:33 2018-09-07T01:10:49+03:00

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«Дело Скрипалей» в четверг, 6 сентября, пытались разобрать теперь уже в Совбезе ООН. Формально Великобритания, на территории которой были якобы отравлены бывший офицер российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, имела на это право, и официальный Лондон, общающийся с Москвой в этой связи почему-то исключительно через прессу, не преминул воспользоваться этой возможностью. Прочитав стенограмму заседания Совбеза, становится понятным, что у каждой из вовлеченных в произошедшее в британском Солсбери сторон есть свои аргументы, но ни Лондон, ни Москва пока не раскрывают все имеющиеся в их руках доказательства своей однозначной правоты. Либо, если говорить про Лондон, просто не обладает ими.

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

Никакой новой информации британцы не предоставили. Но союзники англичан дружно кивали головой: «Россию нужно наказать». Постпред США при ООН Никки Хейли предложила перейти к решительным действиям и ускорить расследование путем выдачи подозреваемых граждан РФ британскому суду: «Теперь мы должны помочь нашим британским друзьям найти этих россиян [Александра Петрова и Руслана Боширова] и привлечь их к суду. А еще лучше, почему бы российскому правительству не выдать их?».

Петров и Боширов

Но в новой порции «доказательств» вины России по «делу Скрипалей» оказалось куда больше загадок и недоговоренностей, нежели чего-то действительно заслуживающего внимания. Главное: Скотланд-Ярд утверждает, что уже 4 мая обнаружил следы отравляющего вещества в гостиничном номере, в котором проживали Петров и Боширов. Таким образом, уже в начале мая подозреваемые были идентифицированы, но их имена и обвинения в их адрес были обнародованы лишь спустя несколько месяцев. Более того, после обнаружения смертельно опасного вещества гостиница не была закрыта, многочисленных постояльцев и персонал отеля никто не предупредил о возможной опасности. Равно как и не было никаких проверок самолетов, на которых Петров и Боширов прилетели в Великобританию и покинули ее. Ведь если смертельный газ, который они якобы привезли в Солсбери «засветился» в гостиничном номере, то почему он не оставил следов в самолетах и аэропортах? Почему о возможной угрозе здоровью людей британскими властями не были проинформированы соответствующие ведомства?

Бежавший на Запад российский химик Вил Мирзаянов, пусть и называющий себя изобретателем отравляющего вещества, но в любом случае хорошо знакомый с этой опасной субстанцией, в многочисленных интервью неоднократно подчеркивал, что даже его ничтожная доза убивает человека практически мгновенно. Также известно о том, что это отравляющее вещество может быть активным только в жидком или порошкообразном состоянии.

Но по сообщениям Скотланд-Ярда, ручка входной двери дома Сергея Скрипаля была обработана гелеобразной субстанцией, после контакта с которой отец и дочь прошлись по городу, отобедали в пабе и только после того были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке. Оказывавший им первую помощь полицейский почувствовал симптомы отравления далеко не сразу. И Скрипали, и полицейский живы… Не знающий пощады газ оказался совершенно другим отравляющим веществом?

Похожие нестыковки прослеживаются и в последующей череде событий, когда бомжиха Дон Стерджес подобрала в одной из урн британского Солсбери флакон от духов, в котором якобы находились остатки отравляющего газа, и побрызгалась жидкостью, после чего отдала богу душу. Но если во флаконе был гелеобразное вещество, то дозатор духов не смог бы оросить им кого бы то ни было… Равно как никто и не сопоставляет тот факт, что Стерджес нашла флакон-«контейнер» и почила в бозе спустя 3 месяца после инцидента со Скрипалями. Мирзаянов категорично опровергает долгожительство своего детища: «Это невозможно. За 3 месяца, в таком влажном английском климате, после такого количества дождей…».

Стерджес упокоилась как раз накануне встречи Путина и Трампа. Западные СМИ с упоминания ее имени начинали чуть ли не все материалы, касавшиеся давно ожидавшихся переговоров лидеров двух держав. А что стоит на международной повестке дня сегодня? Почему в Лондоне тщательно скрывали имена двух подозреваемых целое лето? Ответ на этот вопрос постпред нашей страны при ООН Василий Небензя озвучил на сегодняшнем заседании Совбеза. Он заявил, что обвинения Лондона в адрес Москвы по «делу Скрипалей» прозвучали именно сейчас совсем неслучайно. И напрямую связал их с подготовкой провокации с использованием химического оружия в сирийском Идлибе. По его словам, новые «обвинения» британцы обнародовали исключительно для подрыва авторитета на мировой арене.

Ратующие за правду обыватели, возможно, не слишком удовлетворятся такими аргументами. Мол, Идлиб, конечно, очень важен для мировой геополитики, но ведь британский премьер назвала конкретные имена подозреваемых россиян! Да, имена озвучены. Но никаких веских и безапелляционных доказательств в пользу того, что именно они (если это вообще они) имеют отношение к конкретному делу, а именно к «делу Скрипалей», у британцев нет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Что известно о предполагаемых офицерах ГРУ, которых Англия обвиняет в покушении на своего бывшего шпиона.

ВОПРОСЫ К ФОТО

После публикации фотографий двоих подозреваемых в покушении на семью британского шпиона Скрипаля Лондон уже дошел до того, что обвинил в преступлении лично Владимира Путина.

- Прямо или косвенно, но Президент России несет большую ответственность, - объявил вчера в эфире телеканала Sky News министр по вопросам безопасности Британии Бен Уоллес. (подробности)

КСТАТИ

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как я проиграла мужу из-за Скрипалей

Дарья АСЛАМОВА

Со Скрипалями все веселее и веселее. Значитца так, как говорил Жеглов. Из множества версий - от отравленной гречки до вентиляции в салоне машины - англичане выбрали ручку двери, которую якобы бравые грушники обрызгали нервно-паралитическим веществом МГНОВЕННОГО действия. Итак: Скрипали выходят из дома, оба хватаются за ручку. Но ничего страшного не происходит. Садятся в машину и едут на парковку в центр города Солсбери. Поскольку я была в Солсбери, их маршрут изучила, как свои пять пальцев. (подробности)

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