У отравителя Скрипалей нашли дедушку из "Смерш"

СЕГОДНЯ 21:05 2018-09-06T21:33:04+03:00

Британский шпион Сергей Скрипаль, его жена Людмила и дочь Юлия на фоне своего дома в Солсбери. Отраву, которой чуть не убили Скрипалей, по версии британских спецслужб, нанесли на ручку двери. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что известно о предполагаемых офицерах ГРУ, которых Англия обвиняет в покушении на своего бывшего шпиона

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ВОПРОСЫ К ФОТО

После публикации фотографий двоих подозреваемых в покушении на семью британского шпиона Скрипаля Лондон уже дошел до того, что обвинил в преступлении лично Владимира Путина.

- Прямо или косвенно, но Президент России несет большую ответственность, - объявил вчера в эфире телеканала Sky News министр по вопросам безопасности Британии Бен Уоллес.

Напомним, Скотланд-Ярд показал публике снимки двоих небритых брюнетов - Александра Петрова и Руслана Боширова, назвав их офицерами ГРУ, пытавшимися убить бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля (в 90-х он был сотрудником военной разведки - ГРУ) и его дочь Юлию. При этом в Британии сразу же оговорились - названные имена могут быть вымышленными. Примечательно, что на разных скриншотах с камер видеонаблюдения аэропорта «Гэтвик» атаковавшие Скрипалей были сняты на идентичном фоне. Время съемки также совпадает. Получается, они ходят в ногу даже на паспортном контроле?

- Это либо наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях. Это такой, знаете, уже троллинг «уровня бог» (компьютерный термин, означающий, что персонаж игрока полностью невосприимчив к смерти. - Ред.), - отметила вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британцы следом объяснили, что фото двоих подозреваемых были сняты в момент выхода после прилета с двух разных камер.

Лондон утверждает, что атаку в Солсбери организовали эти двое мужчин из российских спецслужб - Александр Петров (на фото - слева) и Руслан Боширов.Фото: REUTERS

ГДЕ ЗАСВЕТИЛИСЬ

Тем временем петербургская газета «Фонтанка» без всяких ссылок на источники сообщила некоторые подробности об этой паре: Руслан Боширов родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на Большой Набережной улице. Хотя соседи рассказали, что в указанной квартире живет одинокая пожилая женщина. Возможно, его мать. А в 2015 году с разницей в три дня в Москве на него было заведено два исполнительных производства за автомобильные штрафы. Его страницы в соцсетях пусты, возможное высшее образование - географический факультет МГУ в 2004 году.

Его предполагаемый напарник Александр Петров родился 31 июля 1979 года. Человек с таким именем (очень редким, заметим) работает в НПО «Микроген». По данным издания, номера их загранпаспортов отличаются лишь одной последней цифрой, а билеты в Лондон куплены за два дня до отравления Скрипалей. Обратные билеты из «Хитроу» в «Шереметьево» были куплены на вечерний рейс 4 марта и ночной 5 марта. Они вместе летали в Европу и за последние два года были в Амстердаме, Женеве, Милане и несколько раз в Париже. А вот в Лондоне был один Петров - в период с 28 февраля по 5 марта 2017 года.

К слову, указанный сотрудник «Микрогена» уже опроверг подозрения на свой счет.

- Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» - научно-производственном объединении «Вирион», - рассказал он телеканалу RT.

А в британской прессе уже появились заголовки о «зловещем прошлом» Александра Петрова. Утверждается, что его дед Иван Старченко во время Великой Отечественной был начальником отдела контрразведки Смерш на 1-м Украинском фронте. А его бабушка Надежда Мороз была секретарем-машинисткой в той же стрелковой дивизии и была награждена медалью «За воинскую доблесть» в ноябре 1943-го.

Английские сыщики приходят к выводу о том, что именно Петров и Боширов «измазали» входную дверь дома бывшего шпиона тем самым отравляющим веществомФото: REUTERS

СПРАВКА «КП»

Полвека назад наши спецслужбы охотились за предателями

Но с тех пор к этой практике не возвращались.

На «Прямой линии» с россиянами в 2011 году Владимир Путин ответил на неожиданный вопрос о том, отказались ли российские спецслужбы от физической ликвидации предателей. «В советские времена были специальные подразделения. Это были боевые подразделения, но они занимались и ликвидацией предателей. Но эти подразделения сами были давно ликвидированы», - заверил Путин.

Возможно, имелся в виду существовавший еще в 50-х годах в структуре советской разведки 13-й отдел, или отдел специальных операций, который чекисты между собой именовали отделом мокрых дел. Но после бегства на Запад сотрудника 13-го отдела Сташинского (именно он уничтожил в октябре 1959 года в Мюнхене главаря украинских националистов Степана Бандеру) подразделение расформировали. В 1966 году вместо него в Первом главном управлении (внешняя разведка) КГБ СССР был создан отдел «В» («Возмездие»), который должен был специализироваться на выполнении «деликатных миссий». Но выполнить их так и не успел, поскольку почти сразу после создания был упразднен.

ОФИЦИАЛЬНО

Кремль назвал обвинения недопустимыми

- Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. Наша страна никоим образом непричастна. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства. Госпожа Мэй (премьер Британии. - Ред.) говорила о возможной причастности высшего российского руководства. Мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери. Какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми, - отреагировал вчера пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

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Как я проиграла мужу из-за Скрипалей

Дарья АСЛАМОВА

Со Скрипалями все веселее и веселее. Значитца так, как говорил Жеглов. Из множества версий - от отравленной гречки до вентиляции в салоне машины - англичане выбрали ручку двери, которую якобы бравые грушники обрызгали нервно-паралитическим веществом МГНОВЕННОГО действия. Итак: Скрипали выходят из дома, оба хватаются за ручку. Но ничего страшного не происходит. Садятся в машину и едут на парковку в центр города Солсбери. Поскольку я была в Солсбери, их маршрут изучила, как свои пять пальцев. (подробности)

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