2018-09-09T17:44:43+03:00
Звезды

Лера Кудрявцева показала идеальную фигуру после родов

Теледива быстро пришла в форму после беременности
Алина ЧЕРНОВА
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Гости раута восхитились тому, как быстро красотка пришла в форму после родовГости раута восхитились тому, как быстро красотка пришла в форму после родовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Меньше месяца назад Лера Кудрявцева родила своего второго ребёнка. Теперь у 47-летней звезды помимо сына Жанна есть дочь Мария.

Отец малышки хоккеист Игорь Макаров отпустил красотку на работу. Игорь Яковлевич Крутой пригласил Леру стать ведущей конкурса «Новая волна» в Сочи и Кудрявцева не смогла отказать маэстро.

С грудничком в итоге остался папа и няня.

- Я долго искала няню. Потом моя подруга Эмма Салимова, у которой есть фирма по подбору персонала, помогла мне найти профессиональную медсестру. Хорошую няню сложно найти. Света Лобода уже несколького нянь сменила, - рассказала журналистам Лера Кудрявцева.

Лера Кудрявцева показала идеальную фигуру после родов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Лера Кудрявцева показала идеальную фигуру после родовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

На вечеринку «Новой волны» «латино» Лера пришла в обтягивающем платье пудрового цвета.

Гости раута восхитились тому, как быстро красотка пришла в форму после родов.

Однако, по словам Леры, она все-таки набрала лишние кило за время беременности и пока до конца не пришла в форму.

- Я не худая. В свою обычную форму я пока не вернулась. Просто умело это маскирую: у меня специальные наряды, скрывающие лишнее, корсеты, - поделилась с репортёрами ведущая «Новой волны».

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Лера Кудрявцева впервые рассказала о тяготах материнства: «С появлением Мани я могу спать сидя, стоя, с открытыми глазами»

Спустя три недели после рождения дочки Марии Лера Кудрявцева вышла на работу. Телеведущая вернулась в студию программы «Звезды сошлись» - шоу на канале НТВ она ведет вместе с Оскаром Кучерой. 47-летняя мама поразила зрителей стройной фигурой и цветущим видом — со стороны кажется, что материнство дается ей совершенно без проблем. Однако это совсем не так: на эфире программы, которая специально была посвящена мамам и детям, Лера впервые рассказала о том, как она справляется с дочкой. Телеведущая призналась, что ей приходится очень тяжело: она почти не спит и падает от усталости. (подробности)

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