Лера Кудрявцева показала идеальную фигуру после родов

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-09T17:44:43+03:00

Гости раута восхитились тому, как быстро красотка пришла в форму после родов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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Меньше месяца назад Лера Кудрявцева родила своего второго ребёнка. Теперь у 47-летней звезды помимо сына Жанна есть дочь Мария.

Отец малышки хоккеист Игорь Макаров отпустил красотку на работу. Игорь Яковлевич Крутой пригласил Леру стать ведущей конкурса «Новая волна» в Сочи и Кудрявцева не смогла отказать маэстро.

С грудничком в итоге остался папа и няня.

- Я долго искала няню. Потом моя подруга Эмма Салимова, у которой есть фирма по подбору персонала, помогла мне найти профессиональную медсестру. Хорошую няню сложно найти. Света Лобода уже несколького нянь сменила, - рассказала журналистам Лера Кудрявцева.

Лера Кудрявцева показала идеальную фигуру после родовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

На вечеринку «Новой волны» «латино» Лера пришла в обтягивающем платье пудрового цвета.

Гости раута восхитились тому, как быстро красотка пришла в форму после родов.

Однако, по словам Леры, она все-таки набрала лишние кило за время беременности и пока до конца не пришла в форму.

- Я не худая. В свою обычную форму я пока не вернулась. Просто умело это маскирую: у меня специальные наряды, скрывающие лишнее, корсеты, - поделилась с репортёрами ведущая «Новой волны».

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