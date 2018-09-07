2018-09-07T17:45:01+03:00
Экономика

В Сочи приплыла яхта Алишера Усманова Dilbar за 480 миллиона долларов

Свое 65-летие завсегдатай списка Форбс, похоже, решил встретить на берегу Черного моря, куда прибыла его яхта Dilbar - так звали маму бизнесмена [видео]
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Специалисты по светским новостям тут же предположили, что яхта миллиардера прибыла на финал музыкального конкурса «Новая волна»Специалисты по светским новостям тут же предположили, что яхта миллиардера прибыла на финал музыкального конкурса «Новая волна»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Родившийся в Узбекистане, но живущий по большей части на Британских островах (где ему, например, принадлежал пакет акций знаменитого лондонского клуба «Арсенал»), Алишер Усманов в это воскресенье празднует свой юбилей. Ну не на туманных же берегах Альбиона отмечать праздник!

Самая дорогая яхта в мире пришвартовалась в порту Сочи.Самая дорогая яхта принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Ее стоимость оценивают в 600 миллионов долларов. На яхте есть огромный бассейн, две вертолетные площадки, джакузи.

Два года назад английские СМИ сообщили, что Алишер Бурханович (входит в десятку богатейших людей Великобритании) стал владельцем самой вместительной яхты в мире. Нет, по длине его 156-метровый корабль все же превосходят три судна — одного шейха, принца Брунея и другого известного любителя футбола, Романа Абрамовича. Но вот по внутренней вместимости Dilbar была на тот момент (лето 2016-го) мировым лидером — почти 16 тысяч тонн гросс-тоннажа.

По прикидкам вездесущей Daily Mail, примерная стоимость судна составляла около 480 миллиона долларов (оценка двухгодичной давности). Для обладателя состояния в 15 млрд долларов (по оценки на 2017-й год) — это лишь около 3 процента от стоимости его активов. Зато сколько удовольствия! Две вертолетные площадки, бассейн на 180 кубов и джакузи, кинотеатр и лифт, дизель-электростанция на 30 тысяч КВт! Неизвестно, развивала ли Dilbar свою максимальную скрость в 22,5 узла в Черном море, но на Сочинском рейде ее уже видели (вернее, в районе Имеретинки, в Адлере).

Специалисты по светским новостям тут же предположили, что яхта миллиардера прибыла на финал музыкального конкурса «Новая волна», который состоится в Сочи день в день с юбилеем президента международной федерации фехтования и известного мецената.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Forbes назвал богатейшие семьи России

Верхние две строчки занимают те же кланы, что и в прошлом году (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара: «Молоко, ау!»
Несмотря на страшную занятость, подмосковный фермер Олег Сирота продолжает вести свой дневник. В свежей части записей он запускает новый котел, проводит масштабную модернизацию сыроварни, а вместе с этим обретает новые проблемы
Новости 24
Центрбанк может повысить коэффициент риска для ипотеки с первым взносом менее 20%
Актриса Раиса Рязанова опровергла сообщение о своей госпитализации
Умерла актриса Лиз Фрайзер
Пользователи пожаловались на проблемы в работе Instagram
Ученые нашли травоядную акулу
Песков оценил перспективы встречи Путина и Порошенко
Швед Олле Далин избран новым президентом Международного союза биатлонистов
Путин в октябре совершит визит в Узбекистан
Вучич отказался встречаться с лидером Косово в Брюсселе
Следующая встреча глав РФ, Ирана и Турции по Сирии пройдет в России
Путин уведомил Роухани и Эрдогана о вероятных провокациях с химоружием в сирийском Идлибе
Силуанов назвал сроки запуска новой системы индивидуальных пенсионных накоплений
Голикова предложила сократить долю привлекаемой иностранной рабочей силы в строительстве
Депутат Госдумы предложил ввести запрет на дорожные работы днем