В Сочи приплыла яхта Алишера Усманова Dilbar за 480 миллиона долларов
Родившийся в Узбекистане, но живущий по большей части на Британских островах (где ему, например, принадлежал пакет акций знаменитого лондонского клуба «Арсенал»), Алишер Усманов в это воскресенье празднует свой юбилей. Ну не на туманных же берегах Альбиона отмечать праздник!
Самая дорогая яхта в мире пришвартовалась в порту Сочи.Самая дорогая яхта принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Ее стоимость оценивают в 600 миллионов долларов. На яхте есть огромный бассейн, две вертолетные площадки, джакузи.
Два года назад английские СМИ сообщили, что Алишер Бурханович (входит в десятку богатейших людей Великобритании) стал владельцем самой вместительной яхты в мире. Нет, по длине его 156-метровый корабль все же превосходят три судна — одного шейха, принца Брунея и другого известного любителя футбола, Романа Абрамовича. Но вот по внутренней вместимости Dilbar была на тот момент (лето 2016-го) мировым лидером — почти 16 тысяч тонн гросс-тоннажа.
По прикидкам вездесущей Daily Mail, примерная стоимость судна составляла около 480 миллиона долларов (оценка двухгодичной давности). Для обладателя состояния в 15 млрд долларов (по оценки на 2017-й год) — это лишь около 3 процента от стоимости его активов. Зато сколько удовольствия! Две вертолетные площадки, бассейн на 180 кубов и джакузи, кинотеатр и лифт, дизель-электростанция на 30 тысяч КВт! Неизвестно, развивала ли Dilbar свою максимальную скрость в 22,5 узла в Черном море, но на Сочинском рейде ее уже видели (вернее, в районе Имеретинки, в Адлере).
Специалисты по светским новостям тут же предположили, что яхта миллиардера прибыла на финал музыкального конкурса «Новая волна», который состоится в Сочи день в день с юбилеем президента международной федерации фехтования и известного мецената.
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