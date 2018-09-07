«Лжебизнесмены на «мокрой работе»: так называемых отравителей Скрипалей надеялись поймать в Европе

СЕГОДНЯ 15:09 2018-09-07T15:29:33+03:00

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БРИТАНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ЗНАЮТ НАСТОЯЩИЕ ИМЕНА

Британский таблоид The Sun раскрыл новые подробности из жизни так называемых отравителей Скрипалей из ГРУ: сравнение нынешних записей с более ранними данными МИ-6 и Центра разведывательной связи якобы показали, что «члены военной разведки России» Александр Петров и Руслан Боширов проводили шпионские операции в других странах Европы. По сути, занимались «мокрой работой».

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

Как утверждает газета со ссылкой на источник в правительстве, британские спецслужбы и правоохранители провели «блестящую совместную операцию», отсмотрев тысячи видеозаписей. Выйти на подозреваемых удалось еще несколько месяцев назад, но огласки не было из-за надежды поймать их в странах ЕС. Лондону при этом известны и настоящие имена этой пары.

Издание The Daily Telegraph пишет, что Петров и Боширов получали визы в генконсульстве Британии в Санкт-Петербурге и представились бизнесменами.

Алексея Петрова и Руслана Боширова британцы называют сотрудниками ГРУ.Фото: REUTERS

А газета The New York Times сообщила о работе бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля с испанской разведкой. В последние годы, уже будучи жителем Солсбери на пенсии, он помогал испанцам бороться с криминальными авторитетами и коррумпированными чиновниками, наводнившими Испанию после распада Советского Союза.

- Поначалу у нас были большие проблемы. Мы игнорировали этот российский феномен, оргпреступность. Не знали, как они действуют. Скрипаль и Литвиненко дали нам более точное представление о реальности, - рассказал изданию неназванный высокопоставленный полицейский в отставке.

Как отмечает газета, неизвестно, были ли это просто лекции для агентов испанских спецслужб, какие Скрипаль читал в Чехии и Эстонии, или нечто другое.

ДОШЛО ДО СОВБЕЗА ООН

В четверг дело Скрипалей обсуждали уже на заседании Совбеза ООН. Никакой новой информации британцы не предоставили, но их союзники дружно кивали головами: «Россию нужно наказать».

- Теперь мы должны помочь нашим британским друзьям найти этих россиян и привлечь их к суду. А еще лучше, почему бы российскому правительству не выдать их? - говорила постпред США при ООН Никки Хейли.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал версию британской стороны «лживым коктейлем» - ведь количество нестыковок и открытых вопросов зашкаливает. Например, подозреваемые, по сообщению британских властей, оказались у дома Скрипалей в полдень 4 марта, а Скрипали, как указывали ранее те же власти, в этот день ушли из дома рано утром и больше туда не возвращались.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя.Фото: REUTERS

- Каким образом они тогда вошли в контакт с якобы отравленной дверной ручкой своего дома? - спросил российский постпред.

Кроме того, по его словам, подозреваемые вряд ли могли перевозить отравляющее вещество в обычном флаконе для духов, поскольку для транспортировки столь токсичного и опасного вещества понадобился бы специальный контейнер, о чем заявляли в Организации по запрещению химического оружия.

- В противном случае перевозчик неизбежно пострадал бы в первую очередь, - напомнил Небензя.

МОСКВА ЖДЕТ ДАННЫЕ ЕСЛИ НЕ ОТ ЛОНДОНА, ТО ОТ ИНТЕРПОЛА

Тем временем, Москва обвинила британского премьера Терезу Мэй в дезинформации и готова ждать данных о подозреваемых от Интерпола, если не получит информацию из Лондона. Правоохранительные органы России проанализируют данные по отравлению и выступят с ответным заявлением.

- Надо установить, кто эти люди, есть такие граждане, нет таких граждан. Это вопрос проверки. Мы хотим сделать это максимально быстро и эффективно, поэтому вновь обращаемся к Великобритании с просьбой помочь в установлении личности этих людей. Если Великобритания отказывается это сделать - почему, мы не понимаем, - придется идти более долгим путем. Видимо, если они не предоставят России официальные данные, будем тогда ждать их обращения в Интерпол, и уже от Интерпола ждать те же самые отпечатки пальцев и так далее, - заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - На многие запросы, которые мы отправляли, мы не получали даже формальных отписок. Поэтому, когда Тереза Мэй говорит о том, что России предлагалось ответить на какие-то вопросы, отчитаться и так далее, а Россия вела себя неконструктивно, лгала, это не только неправда, это откровенная дезинформация.

"Отравители" Боширов и Петров на улицах Солсбери.Фото: REUTERS

Напомним, премьер Британии настаивает, что покушение на Скрипалей было «почти наверняка» одобрено «на более высоком уровне, чем ГРУ». Обратите внимание, миссис Мэй пополняет английский обвинительный вокабуляр: не успели все сродниться уже без перевода с «хайли лайкли» («с высокой долей вероятностью», кто забыл), так теперь появилось «олмост сётанли» («почти наверняка»).

ЛАВРОВ ШУТИТ

Интернет отвечает на все это различными шутками и демотиваторами. И даже глава МИД РФ Сергей Лавров показал каналу РЕН ТВ свой любимый мем про отравителей - черно-белый снимок резидентов Comedy Club Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова с подписью: «Эти?».

Популярные российские комики в образе "офицеров ГРУ".

- Выходит, Скрипалей тоже мы? Пойду прикуплю духи Nina Ricci, - отреагировал на «разоблачение» сам Харламов.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как я проиграла мужу из-за Скрипалей

Дарья АСЛАМОВА

Со Скрипалями все веселее и веселее. Значитца так, как говорил Жеглов. Из множества версий - от отравленной гречки до вентиляции в салоне машины - англичане выбрали ручку двери, которую якобы бравые грушники обрызгали нервно-паралитическим веществом МГНОВЕННОГО действия. Итак: Скрипали выходят из дома, оба хватаются за ручку. Но ничего страшного не происходит. Садятся в машину и едут на парковку в центр города Солсбери. Поскольку я была в Солсбери, их маршрут изучила, как свои пять пальцев. (подробности)

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