Лайма Вайкуле об истории с Крымом: "Никаких проблем, все ровно!"

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-10T02:05:02+03:00

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Многие ждали появления Лаймы на «Новой Волне». И не только для того, чтобы посмотреть ее выступление на гала-концерте. Многим было интересно услышать ее комментарии по поводу недавнего скандала. Напомним, что на пресс-конференции в Одессе, прошедшей в начале августа, латвийская певица позволила себе несколько неосторожных заявлений. Журналисты спросили артистку, поедет ли она в Крым. На что Лайма ответила: «Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали".

Многих задело то, что Вайкуле к тому же нелестно отозвалась о былых временах: "У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело". Певицу осыпали проклятиями, напоминали, что именно во времена СССР она стала всенародно популярной, предлагали перестать ездить на заработки в Россию и получать деньги лишь за концерты на Украине. Даже старинная подруга Лаймы, Алла Пугачева высказалась: «У тебя язык без костей, с таким языком надо молчать!».

Вайкуле же оправдалась, заявив, что ее слова подтасовали украинские журналисты и вообще она не про политику и лично много сделала для того, чтобы в Латвии исключили из «черных списков» российских артистов, в чем и заключается ее гражданская позиция. Но, как говорится, осадочек остался. Многие думали что теперь в нашу страну Лайме вход прикроют. Но организаторы «Новой волны» решили что без этой артистки обойтись нельзя. Действительно, латвийская певица из года в год была частью этого мероприятия, и продолжала ездить на него даже после того, как «Волна» схлынула из Юрмалы. В этом году Вайкуле была заявлена в программе, где так и осталась после скандала - организаторы сказали, что певица хорошая и вполне вписывается в концепцию «Волны».

Вайкуле прикрепила красивый длинный хвост из искусственных волос и отпустила челкуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Артистка прилетела на черноморское побережье в самый последний день. 64-летнюю Лайму поначалу спутали с Лерой Кудрявцевой - обычно Вайкуле, щеголяющая с короткой стрижкой, прикрепила красивый длинный хвост из искусственных волос и отпустила челку, из-за чего и стала похожа на ведущую. Лайма радостно со всеми общалась, хотя, говорят, помощники артистки попросили не задавать ей вопросы на щекотливую политическую тему. Но журналисты все же попытались узнать, были ли у Вайкуле какие-то проблемы после той истории. "Проблемы? Никаких проблем. Все ровно", - сухо ответила артистка.

Певица только в Сочи узнала о том, что ее старый друг, Валерий Леонтьев, с которым много лет назад она записала чудесный дуэт «Вернисаж», серьезно заболел. Его ждали в последний день, надеялись, что капельницы подействуют, но артист так и не смог выбраться из сочинской гостиницы. Лайма пожелала Валерию Яковлевичу выздоровления: "Главное, чтобы все в итоге нормально было. Пневмония это очень опасно, на самом деле. Валерочка, будь здоров, мы тебя любим!"