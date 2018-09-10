2018-09-10T02:05:02+03:00
Звезды

Лайма Вайкуле об истории с Крымом: "Никаких проблем, все ровно!"

Певица впервые после своего заявления выступила в России - в Сочи на «Новой Волне»
Кира БУЛЫЧЕВА
Поделиться:
Лайма Вайкуле прилетела на черноморское побережье в самый последний день фестиваляЛайма Вайкуле прилетела на черноморское побережье в самый последний день фестиваляФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Изменить размер текста:

Многие ждали появления Лаймы на «Новой Волне». И не только для того, чтобы посмотреть ее выступление на гала-концерте. Многим было интересно услышать ее комментарии по поводу недавнего скандала. Напомним, что на пресс-конференции в Одессе, прошедшей в начале августа, латвийская певица позволила себе несколько неосторожных заявлений. Журналисты спросили артистку, поедет ли она в Крым. На что Лайма ответила: «Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали".

Многих задело то, что Вайкуле к тому же нелестно отозвалась о былых временах: "У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело". Певицу осыпали проклятиями, напоминали, что именно во времена СССР она стала всенародно популярной, предлагали перестать ездить на заработки в Россию и получать деньги лишь за концерты на Украине. Даже старинная подруга Лаймы, Алла Пугачева высказалась: «У тебя язык без костей, с таким языком надо молчать!».

Вайкуле же оправдалась, заявив, что ее слова подтасовали украинские журналисты и вообще она не про политику и лично много сделала для того, чтобы в Латвии исключили из «черных списков» российских артистов, в чем и заключается ее гражданская позиция. Но, как говорится, осадочек остался. Многие думали что теперь в нашу страну Лайме вход прикроют. Но организаторы «Новой волны» решили что без этой артистки обойтись нельзя. Действительно, латвийская певица из года в год была частью этого мероприятия, и продолжала ездить на него даже после того, как «Волна» схлынула из Юрмалы. В этом году Вайкуле была заявлена в программе, где так и осталась после скандала - организаторы сказали, что певица хорошая и вполне вписывается в концепцию «Волны».

Вайкуле прикрепила красивый длинный хвост из искусственных волос и отпустила челку Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Вайкуле прикрепила красивый длинный хвост из искусственных волос и отпустила челкуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Артистка прилетела на черноморское побережье в самый последний день. 64-летнюю Лайму поначалу спутали с Лерой Кудрявцевой - обычно Вайкуле, щеголяющая с короткой стрижкой, прикрепила красивый длинный хвост из искусственных волос и отпустила челку, из-за чего и стала похожа на ведущую. Лайма радостно со всеми общалась, хотя, говорят, помощники артистки попросили не задавать ей вопросы на щекотливую политическую тему. Но журналисты все же попытались узнать, были ли у Вайкуле какие-то проблемы после той истории. "Проблемы? Никаких проблем. Все ровно", - сухо ответила артистка.

Певица только в Сочи узнала о том, что ее старый друг, Валерий Леонтьев, с которым много лет назад она записала чудесный дуэт «Вернисаж», серьезно заболел. Его ждали в последний день, надеялись, что капельницы подействуют, но артист так и не смог выбраться из сочинской гостиницы. Лайма пожелала Валерию Яковлевичу выздоровления: "Главное, чтобы все в итоге нормально было. Пневмония это очень опасно, на самом деле. Валерочка, будь здоров, мы тебя любим!"

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Пентагоне открестились от атаки фосфорными боеприпасами в сирийском Дэйр-эз-Зоре
В Германии размышляют, присоединиться ли к ударам США и союзников по Сирии
Порошенко: Украинские хакеры научились перехватывать данные с российских спутников
Медведев доволен результатами «Единой России» на выборах в регионах
«Спасибо за поддержку, друзья!»: Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы
Серена Уильямс заплатит за скандал в финале US Open: ее оштрафовали на $17 тысяч
На выборах мэра Москвы лидирует Собянин с 74% голосов
CBS: Трамп хотел сообщить в Твиттер о выводе семей американских военных из Южной Кореи
Лоза сообщил о блокировке своего аккаунта в Facebook из-за слова «москаль»
Мосизбирком: Явка избирателей на выборах мэра Москвы достигла 28% к 20:00
Глава МИД РФ обсудил с иорданским коллегой проблему возвращения сирийских беженцев
Памфилова призвала избиркомы не спешить оглашать результаты выборов до разбора всех жалоб
Трамп пожаловался на нечестные торговые принципы Китая
Американская авиация ударила фосфорными боеприпасами а сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Полпред президента РФ в ДФО оценил объем китайских инвестиций в экономику региона
Небензя: Запад используют «дело Скрипалей» как повод для очередного витка санкций
В МВД заявили о сотне задержанных участников несогласованных митингов в Москве и Санкт-Петербурге
Глава Минэнерго США посетит Москву на следующей неделе
Албанцы не пропустили Вучича к одному из сербских сел в Косово
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избиркомы оперативно разоблачать фейковые сообщения о нарушениях
Временно исполняющим обязанности премьера Абхазии стал Даур Аршба
Киев назвал условия восстановления подачи воды в Крым
Путин счел работу мэра сложнее президентской
В США жертвой перестрелки в ресторане McDonald's стал один человек, еще четыре пострадали
«Все нормально!»: Игорь Додон прокомментировал свое состояние после ДТП
Борис Джонсон сравнил позицию Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника
«Нельзя нарушать закон»: Жириновский обратился к участникам несанкционированной акции в центре Москвы
Памфилова заявила о задержании замглавы участковой комиссии в Улан-Удэ
Игорь Додон попал в больницу после ДТП