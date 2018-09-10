Теперь официально: Сергей Шнуров впервые после развода вышел в свет с девушкой

10 Сент. 23:10 2018-09-10T23:43:56+03:00

Сергей Шнуров и его спутница на церемонии вручения наград GQ Человек года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В этот понедельник в Барвихе в очередной раз вручали премию «Человек года» по версии журнала GQ. Ее особенно любят светские львы, и с удовольствием посещают тусовку, надев бабочки, смокинги и взяв под ручку подходящих событию спутниц.

В этот раз мы все ждали новостей от Сергея Шнурова. Последний раз рокер выходил в свет на эту церемонию с женой Матильдой, которую радостно хватал за попу после своей победы в одной из номинаций, но это лето все изменило. Рестораторша и музыкант как-то очень быстро развелись после сообщения о том, что они больше не пара. А Шнур начал проводить время с разными девушками.

Сергей Шнуров и Матильда в 2016 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чаще всего рядом с Сергеем «светилась» питерская тусовщица Ксения Никифорова, которая ещё будучи замужем начала публиковать фото обнимашек со Шнуровым. Девушка, в шутку назвавшая себя «лысой из Браззерс» (речь о порностудии), ровесница его дочери, проводила с Сергеем много времени - в Санкт-Петербурге их видели несколько раз во время заселения в гостиницы, куда парочка направлялась явно не в шахматы играть. Но Шнуров официально эту даму в свет не выводил. Видимо, потому что была другая.

На премию GQ лидер «Ленинграда» приехал с молоденькой спутницей. Многие тут же решили, что дама слегка подшофе - походка ее была не совсем уверенной. Но это объяснимо - любая бы нервничала, выходя в свет с номинантом престижной премии. Народ потерялся, начал перебирать - не эскортница ли, находится ли под действием запрещённых препаратов? Потом практически единогласно решил - Матильда была лучше. Видимо, из женской солидарности. Нам же показалось, что девушка действительно симпатичная, формами похожая на Матильду - ничего лишнего и пышного. И даже платье на ней было будто из гардероба «бывшей» ее спутника.

Сергей Шнуров с неизвестной дамой на церемонии GQ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Барышня трогательно обнимала Сергея, держала музыканта под ручку и вела себя несколько отстранённо. Шнуров представил спутницу, как «поэтессу Варвару». Чуть позже мы вернёмся с подробностями о новой барышне рокера. Может он снова дурит нам голову и это не любимая женщина, а спутница на вечер ради прикола.

Шнуров представил спутницу окружающим как "поэтессу Варвару".Фото: Михаил ФРОЛОВ

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