Григория Родченкова заподозрили в подлоге при подаче иска к российским биатлонисткам

СЕГОДНЯ 08:40 2018-09-12T08:41:57+03:00

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В Верховный суд Нью-Йорка поступил ответ на исковое заявление Григория Родченкова к российским биатлонисткам. В документе отмечается, что в тезисах беглого антидопингового чиновника есть большой "принципиальный дефект".

Родченков, напомним, после того, как на него в суд подали российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина, подал ответный иск в отношении Михаила Прохорва. Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории заявил, что следует привлечь Прохорова в качестве соответчика за попытку оказать давление и запугать. Речь идет о действующем в США SLAPP-законе - Стратегический иск против участия общественности.

Как отмечается в поступивших в суд документах, главная проблема с жалобой заключается в том, что нет оснований подвести под этот закон действия Михаила Прохорова, который решил оказать юридическую помощь биатлонисткам. МОК, напомним, пожизненно отстранил Зайцеву, Вилухину и Романову на основании докладов Шмидта и Макларена. А они базируются на утверждениях Григория Родченкова о якобы имевшейся системе допинг-манипуляций.

МОК в исковом заявлении Родченкова представлен как правительственный орган. Адвокаты Прохорова называют это утверждение "легкомысленным" и указывают, что его следует привлечь к ответственности за попытку подлога. А SLAPP-закон должен касаться правительственной структуры, тогда как МОК - международная некоммерческая, неправительственная организация.

Отметим, что еще в июле в прошлом ответе говорилось о том, что все попытки Родченкова выдвинуть ответные обвинения - бездоказательны. И с бывшего директора антидопинговой лаборатории стоит взыскать все судебные издержки за необоснованную жалобу.

Напомним, что согласно исковым документам, Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина обвиняют Родченкова в систематической клевете и требуют возмещения ущерба в 30 миллионов долларов.

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