Между ними страсть: на шоу «Голос» Шнуров и его девушка не скрывают своих чувств

СЕГОДНЯ 20:33 2018-09-12T21:23:14+03:00

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На премии «Человек года» по версии мужского журнала GQ случилась настоящая сенсация - 45-летний Сергей Шнуров пришел на одну из самых важных светских вечеринок с девушкой. Да, звучит смешно, но 27-летняя Ольга Абрамова стала первой барышней, которую музыкант официально предъявил общественности после развода с Матильдой. Сергей поначалу представил барышню «поэтессой Варварой», чем капельку запутал собравшихся. Вел себя с дамой по-хозяйски: руки, если не были заняты бокалом, скользили по телу девушки, та отвечала взаимностью. Но народ все равно сомневался - новый роман или очередной прикол? Ведь последнее время Шнуров будто воспользовался советом Ольги Бузовой и начал активно «открывать мир других женщин». Вот довольная Оксана Акиньшина заявляет о разводе и тусуется на сцене вместе с «Ленинградом», как до нее это делала Матильда. Вот стриженная под ноль замужняя Ксения Никифорова выставляет фото из постели вместе с любимой кошкой Сергея, а также фотосвидетельства объятий и поцелуев. Даже Нику Белоцерковскую, давнюю подругу артиста, записывали ему в возлюбленные. А правда была совсем не там.

С нами связалась девушка Оксана, которая рассказала о том, что на самом деле происходит в личной жизни артиста:

- Я пришла на съемки нового сезона «Голоса», как зритель. Рядом со мной сидела худенькая бондинка, с самого краю. Она не отрываясь смотрела на Сергея Шнурова. А тот постоянно на нее оглядывался. Когда во время съемок наступил перерыв, он тут же к ней подбежал. Парочка начала обниматься, мы просто обалдели от такого. Затем еще одна зрительница рассказала, что барышня приезжает на съемки каждый раз, не всегда к началу. Ждет Шнурова или в гримерке, или в зале, потом они вместе уезжают. Все заметили нежность, с которой эти двое общаются друг с другом. Прям видно, что они влюблены, что между ними настоящая страсть.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие кстати заметили внешнее сходство Ольги Абрамовой и Матильды. Как ни крути, типаж один - худые, со скромными формами девушки все же рокеру больше по душе, чем пышные дамы.

Так кто же эта Ольга Абрамова? Родом она из Екатеринбурга, дочь бывшего руководителя службы безопасности Уральской горно-металлургической компании Валерия Абрамова. В 14 лет переехала в Москву, но часто наведывалась на родину навещать бабушку с дедушкой. В 19 лет появилась в журнале Tatler в рубрике «Герои» - рассказала, что учится в МГУ на факультете мировой политики, любит устрицы и ходить в бар «Симачев», где тусовки в любое время дня и ночи. Своим лучшим качеством считает амбициозность, которая помогает учебе, а в планах у нее - спасение окружающей среды и животных.

У Ольги уже имеется небольшой, но симпатичный список бывших бойфрендов: Ларион Вуокила - сын владельца «М-Видео», а так же успешный бизнесмен Руслан Фархиев, с которым раньше встречалась (вплоть до помолвки) дочь Валентина Юдашкина, Галина.

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