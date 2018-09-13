Симоньян сообщила, что взяла интервью у «подозреваемых» по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-13T12:19:45+03:00

Британские власти подозревают в причастности к инциденту в Солсбери россиян Александра Петрова и Руслана Боширова

Изменить размер текста: A A

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что накануне она побеседовала с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британская прокуратура считает подозреваемыми в покушении 4 марта на Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии.

"Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу", — написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

Она отметила, что интервью появится в эфире RT в ближайшее время. Симоньян также ответила на вопросы, которые стали поступать к ней после этого заявления. Прежде всего, по словам главреда, Петров и Боширов сами позвонили ей.

"Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный", — написала Симоньян.

Также она добавила, что беседа с Петровым и Бошировым состоялась на русском языке. «Сейчас его (интервью) переводят на английский и другие наши языковые версии», - отметила главред RT.

В интервью Петров и Боширов рассказали, чем занимаются и "как зарабатывают на жизнь"Фото: REUTERS

В интервью Петров и Боширов рассказали, чем занимаются и "как зарабатывают на жизнь", сообщила Симоньян в комментарии телеканалу "Россия 24". Она не сомневается, что говорила именно с "подозреваемыми" по делу Скрипалей:

"Они показали мне свои российские паспорта, тех (заграничных — ред.) паспортов у них не было. Они показали российские паспорта, судя по паспортам, это люди, которых, по крайне мере, так зовут. Чисто визуально они похожи на опубликованные фотографии, то есть у меня нет сомнений, что это те самые люди, потому что и паспорта совпадают, и фотографии, и видео, те материалы, которые британская сторона предоставила, довольно однозначно показывают, что это эти люди", - добавила она.

Напомним, накануне, выступая на Вотсочном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что властям известны личности «подозреваемых» по делу Скрипалей. Он призвал их обратиться в СМИ и разъяснить ситуацию. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — добавил глава государства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Комсомольская правда» приглашает Петрова и Боширова на интервью

«Комсомольская правда» со своей стороны с радостью предоставит площадку (радио, газета, интернет-сайт) для интервью Петрова и Боширова и приглашает их в любое удобное время в гости по адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 6-этаж, Москва, 125993. Ст. м. «Динамо», «Дмитровская».

Электронная почта - sedov@kp.ru, aleksey.ivanov@kp.ru, reporter@kp.ru

Телефон - 8-800-200-00-57 (бесплатный номер для жителей России), (495) 777-02-82 (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин рассказал, кто такие Петров и Боширов

И предложил «отравителям Скрипалей» самим про себя рассказать (подробности)

В ТЕМУ

Полковник ГРУ - о новых подробностях «дела Скрипалей в британской прессе: «Чистильщики» ходят за «братками», а не офицерами ГРУ

Мир еще не «пережевал» выпорхнувшую из недр английских спецслужб весть о «двух офицерах ГРУ», якобы совершивших покушение на Скрипалей, как лондонская Daily Mirror (опять-таки - со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании) огорошила человечество новой сенсацией. (подробности)