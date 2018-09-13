2018-09-13T15:47:23+03:00
В мире

Лондон снова облажался: реакция экспертов на интервью Петрова и Боширова

Специалисты уверены в невиновности россиян [видео]
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Англичане нашли каких-то туристов, обвинили их, а те, бедолаги, теперь оправдываютсяАнгличане нашли каких-то туристов, обвинили их, а те, бедолаги, теперь оправдываютсяФото: скриншот видео
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Подозреваемые в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что действительно приезжали в Солсбери. Но лишь как туристы. И ни к каким спецслужбам они отношения не имеют.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

- Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город, — сказал Петров. - С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. И мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери.

ЗВУЧИТ УБЕДИТЕЛЬНО

- Многие туристы, в том числе и российские, ездят в Англию, чтобы посмотреть на достопримечательности, - рассказал «КП» военный обозреватель Константин Сидков. - Это логично, и это первое, что приходит в голову. Именно туризм, а не химоружие. Может быть бизнес, дела, встреча с друзьями и коллегами. Да что угодно. Считаю, что Петров и Боширов все вполне логично объяснили.

АНГЛИЧАНЕ ПРОВАЛИЛИСЬ

- Признаюсь, я опасался, что британские спецслужбы впервые проявят хоть какой-то профессионализм, - говорит политолог Геворг Мирзаян. - Что они подготовили своих агентов, а те сыграли роль россиян. Но к счастью, Лондон снова облажался. Англичане нашли каких-то туристов, обвинили их, а те, бедолаги, теперь оправдываются. И даже обыкновенных русских туристов британцы искали месяцами.

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Первое интервью Петрова и Боширова: Мы - туристы и поехали в Лондон оторваться

- С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери. Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город, особенно посмотреть местный собор, - сообщил в интервью главреду RT Маргарите Симоньян Александр Петров.

В Солсбери, где жил бывший британский шпион Сергей Скрипаль, они были, по их словам, менее часа (подробности)

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