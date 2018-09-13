«Жили вместе, ходили вместе»: Петрова и Боширова спросили, не геи ли они

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-13T15:00:50+03:00

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После призыва Владимира Путина к Александру Петрову и Руслану Боширову пообщаться со СМИ эти прославившиеся на весь мир россияне дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян. На вопрос, был ли у них флакон духов Nina Ricci с ядом, они ответили отрицательно.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

- Нормальным мужикам с собой возить женские духи - это не глупо? - спросил Петров.

- К вопросу о нормальных мужиках. На всех видео вы все время показаны вместе: находились вместе, жили вместе, ходили везде вместе. Вас вообще что объединяет? - задала неудобный вопрос Симоньян.

- Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас получается какой-то допрос. Мы у вас защиты просим, мы у вас не на допросе, - ответил Боширов.

- Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить - с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы, - написала Симоньян в телеграм-канале. - Ко мне не приставали. Впрочем, я уже вышла из приставабельного возраста. Хотя, для храбрости, я им налила, конечно, коньячку. Прямо во время интервью я им сказала, что меньше всего сейчас мир волнует, в одной они спали постели или нет. Ан нет, не меньше всего:)

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- С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери. Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город, особенно посмотреть местный собор, - сообщил в интервью главреду RT Маргарите Симоньян Александр Петров.

В Солсбери, где жил бывший британский шпион Сергей Скрипаль, они были, по их словам, менее часа (подробности)

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