Легкая щетина и саsual-пиджак: Евгений Петросян сменил имидж и превратился в мачо

СЕГОДНЯ 12:16 2018-09-17T12:24:40+03:00

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За много лет зрители привыкли к образу Евгения Петросяна как милого и добродушного юмориста, который находил продолжение в его элегантных, но классических костюмах. Поэтому, когда на днях, 73-летний народный артист опубликовал свежее фото, где предстал с легкой щетиной на щеках, с новой стрижкой и в светлом саsual-пиджак поклонники сильно удивились. Благодаря такому апгрейду имиджа один из самых известных юмористов страны как будто даже помолодел. Фанаты уже предположили, что такие изменения наверняка связаны с разводом Петросяна, на который он решился после 30-летнего брака. Говорят, что шоумена появилась новая любовь и вроде бы даже есть ребенок на стороне. Кроме того, на днях Петросян отпраздновал свой день рождения и возможно смена стиля частично связано и с желанием перемен в канун именин.

Поклонники в день рождения пожелали Петросяну оставаться таким же позитивным и молодым душой. «Как вам идет такой имидж», «Попробуете отрастить бороду? Вам пойдет», «Ребрендинг после развода. Зачет», «Класс! Так держать! Не унываем! С днем рождения!» — пишут поклонники артиста.

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Напомним, что Степаненко стала четвертой женой юмориста. Пара сыграла свадьбу Общих детей у Евгения и Елены нет. У Петросяна от предыдущего брака есть 49-летняя дочь Викторина. Для Степаненко брак с юмористом стал вторым, детей у артистки нет.

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Фото Евгения Петросяна и Елены Степаненко можно бы помещать в энциклопедию под словом «Идеальная пара». Они всегда так трогательно отзывались друг о друге на людях, рассказывали о забавных перепалках в семье, что казалось, у них точно не может быть конфликтов. Однако, сегодня, 3 августа 2018 года Степаненко подала иск в Хамовнический суд Москвы о разделе имущества между ней и ее супругов. Женщина заявила, что претендует на 80% нажитого в браке, а на минуточку, совместное имущество известной семьи составило 1,5 миллиарда рублей. Так, что же произошло? Что стало причиной развода? «Комсомолка» решила вспомнить всех главных женщин ведущего «Кривого зеркала», чтобы понять, почему в свое время юморист принимал решение расстаться с ними (подробности)

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