Британский дипломат, политолог Крейг Мюррей: Почему я поверил туристам в Солсбери Петрову и Боширову

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-14T22:19:08+03:00

Экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей написал у себя в блоге подробный и любопытный анализ по итогам интервью с так называемыми «агентами ГРУ» Маратом Бошировым и Александром Петровым [видео]

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Напомним, молодых людей Лондон обвинил в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Атака случилась 4 марта в туристическом городке Солсбери, где и проживал бывший сотрудник российских спецслужб Скрипаль. Ниже - перевод колонки английского дипломата

СНЕГОПАД - БЫЛ!

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

Как и многие, при просмотре интервью Боширова и Петрова (по-видимому это действительно их реальные имена), я сразу подумал, что говорят они не очень убедительно. Само интервью проходило за тесным столом, снято на плохую камеру, неважное освещение. Интервьюер казался довольно безнадежным, так как вопросы не проливали какой-либо реальный свет на это дело.

Я действительно решил, что их история крайне малоубедительна. Затем я увидел огромноче число сообщений в Твиттере - их большую часть написали известные британские журналисты. Они тоже утверждали, что сказанное Петровым и Бошировым - невозможно. Но по факту я выяснил: рассказанное - не совсем невозможно.

Россияне Алексей Петров и Руслан Боширов отрицают свою причастность к отравлению Скрипалей.Фото: YouTube

Первый и наиболее очевидный аргумент - то, что касается погоды, которая была в Солсбери 3 и 4 марта. Так вот, если бы двое туристов приехали в Солсбери 3 марта 2018 года с намерением отправиться в Стоунхендж - они не смогли бы добраться туда из-за снегопада (о чем Петров и Бошаров и рассказали в интервью. - «КП».). Поэтому вполне возможно и логично, что они вернулись бы на следующий день. Общественный транспорт из Солсбери действительно ходил с большими трудностями. Многие дороги и 4 марта были перекрыты. И доказательства тому не трудно отыскать.

Те, кто смеются над тем, что пара была вынуждена уехать из-за непогоды, демонстрируют скриншоты с камер видеонаблюдения, расположенных в центре Солсбери. На этих снимках снега действительно нет. Но это центр города – там все быстро убрали. А вот вокруг Солсбери были сугробы. Так что эта часть их истории, в которую мало кто поверил, на самом деле очень точно соответствует реальности.

Начало марта, Солсбери. Британцы удивляются сугробам.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ УИКЭНД - ЭТО НОРМАЛЬНО

Далее россияне рассказывают, что отправились в Великобританию на выходные и хотели увидеть Солсбери. Мне непонятно, а здесь-то что не так? Поездка на уик-энд, с прибытием в пятницу и возвращением в воскресенье, - это стандартное явление для туристической индустрии. Почему мысль о том, что русские летают развлечься на выходные, как британцы, кажется немыслимой?

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

Еще более странной мне показалась мысль некоторых пользователей интернета и журналистов о том, что для российских туристов немыслимо посещение собора в Солсбери и Стоунхенджа. Вообще-то собор является одним из великолепнейших образцов нормандской архитектуры и величайшим собором в Европе. Он привлекает к себе внимание огромного числа иностранцев. А Стоунхендж и вовсе входит в список всемирного наследия.

Сообщение в твиттере музея Стоунхеджа - из-за непогоды 3 марта вход был закрыт.

В этом году я отправился в отпуск и посетил Вюрцбург (город в Баварии. - «КП».), чтобы увидеть Дворец епископа, а затем посетил винодельню в Зоммерахе. Если кто-то не хочет проводить досуг на пляже, это не делает его убийцей. Многие люди ходят в Солисберийский собор.

Ну или здесь присутствует какой-то расистский мотив. Будто бы россияне не интеллектуальны и не интересуются историей...

А КАК ЖЕ ДОМ СКРИПАЛЕЙ?

Последний же вопрос, который меня беспокоил: «если они приехали смотреть на собор, то зачем они посетили дом Скрипаля?»

Но на самом деле никаких доказательств, что они посетили этот дом до сих пор не было представлено. Все, что мы видели – это кадры с камер видеонаблюдения, на которых пара прогуливается мимо бензоколонки в 500 ярдах от того самого дома (500 ярдов - это 457,2 метра. - «КП»). И это самое близкое к дому Скрипаля место, в котором они находились.

Кроме того, если Петров и Боширов побывали тогда в доме Скрипаля и оставили нервно-паралитическое вещество на дверной ручке, почему они после этого снова идут по дороге вдоль железнодорожной станции и затем направляются в центр Солсбери, где были пойманы камерой видео наблюдения, рассматривая витрины сувенирного магазина? Судя по снимкам, мужчины не особо следили за временем. Странное поведение для тех, кто готовится к бегству после покушения на убийство. По правде говоря, они реально похожи на обычных туристов.

Еще один интересный момент - по поводу времени.

НЕСТЫКОВКИ ВО ВРЕМЕНИ

Лондонская полиция утверждает, что Боширов и Петров прибыли в Солсбери не раньше 11.48. Это означает, что они не могли измазать ядом дверную ручку дома Скрипаля до полудня или ранее. Но ведь никто и никогда не говорил, что Скрипали возвращались домой после полудня в воскресенье 4 марта (чтобы потрогать ручку и отравиться. - «КП».).

Но даже если они это сделали, почему тогда их автомобиль не попал на все камеры видеонаблюдения, которые установлены вдоль дороги к их дому? Вместо этого Скрипали были замечены в 13:30 ехавшими совсем по другой дороге! После этого их передвижения фиксировались постоянно.

Так что даже если Скрипали каким-то образом сделали «невидимым» свое путешествие домой, прежде чем их увидели на дороге ведущей в другую сторону, это означает, что самое позднее, когда они могли коснуться дверной ручки - 13:15. То есть между тем как Боширов и Петров «отравили» ручку и прикосновением к ней Скрипаля - прошел максимум час и 15 минут (это если не учитывать, что от вокзала до дома Скрипаля «агентам» нужно было бы идти еще минут 30 пешком. - «КП»).

Но ведь ранее все эксперты нас уверяли, что опаснейшее в мире вещество не убило Скрипалей лишь из-за того, что находилось на дверной ручке всю ночь. И смертоносный эффект успел немного деградировать. Но выходит, что это просто не может быть правдой!

Надо отметить, что в самые важные моменты в день происшествия Скрипали, как и Дон Стерджесс и Чарли Роули (эти англичане несколько месяцев спустя отравились тем же самым ядом, который нашли в Солсбери в упаковке из-под духов. - «КП».) сумели стать почти полностью невидимыми для камер слежения. В отличие от Петрова и Боширова, которых камеры «ловили» повсюду, несмотря на их короткий визит.

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