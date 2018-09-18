Израиль о катастрофе Ил-20 в Сирии: Это вина Асада, Ирана и Хезболлы

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-18T16:19:25+03:00

По уверениям Армии обороны Израиля, во время их атаки российский самолет не находился в зоне действия F-16

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В первую очередь Тель-авив выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих в результате поражения ракетой комплекса С-200. Однако своей вины в произошедшем Израиль не видит.

«Мы возлагаем полную ответственность на режим Ассада за это. Израиль также считает, что Иран и Хизболла несут ответственность за этот трагический инцидент, - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ. - Израильские ВВС атаковали объекты инфраструктуры сирийской армии, которые производили оружие массового поражение для террористической организации Хизболла. Это оружие предназначалась для использования против Израиля, нагнетая угрозу. Когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие в российский самолет, израильские самолеты ВВС уже находились на израильской территории».

По уверениям Армии обороны Израиля, во время их атаки Ил-20 не находился в зоне действия F-16. При этом сирийские зенитные батареи, по мнению Тель-авива, «стреляли без разбора, не потрудились убедиться, что в воздухе нет российских самолетов».

«Между армией обороны Израиля и российской армией есть система предотвращения конфликтных ситуаций, относительно которой существует договоренность лидеров стран и которая зарекомендовала себя много раз в течение последних нескольких лет, - заявляет израильское оборонное ведомство. - Эта система была использована и сегодня ночью».

Министр обороны России Сергей Шойгу, напомню, рассказал, что о грядущем ударе нас предупредили всего за минуту. Между тем, Израиль обещает предоставить Москве «всю информацию, необходимую для разъяснения инцидента».

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