Юнус-Бек Евкуров - о гибели ИЛ-20 и 15 военных в Сирии: "Это не подорвет моральный дух наших воинов. А ответ на такие провокации должен быть жестким"

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-18T21:09:09+03:00

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- Товарищ генерал, – наш самолет погиб, наши воины в Сирии...

- Конечно, это прискорбно.

- Уже прозвучали на этот счет заявления министра обороны и президента - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации. Кстати, на днях я освещал в «Комсомолке» основной этап маневров «Восток -2018» в Забайкалье, у всех там было приподнятое настроение. И тут - такая беда...

- Прежде всего - мои искренние соболезнования родным и близким погибших, нашим боевым друзьям, товарищам.

- И вот, если говорить о причинах...

- Мне кажется, это как раз тот момент, о котором и Сергей Кужугетович Шойгу не один раз говорил, - когда так называемая международная коалиция не желает совместно с Россией бороться с терроризмом, с международным терроризмом. И ищет любую причину, чтобы помешать мирному урегулированию в этом регионе.

Ну, и несогласованные действия ВВС коалиции, в том числе, - ВВС Израиля... А в данном случае - это еще подлое прикрытие нашим самолетом со стороны израильтян.

- А выводы?

- Мы и в дальнейшим должны быть готовыми к подобным провокациям. И, конечно же, нам необходимо определенным образом какие-то механизмы все же выработать, чтобы жестче на них отвечать.

- Скажите, а каким, на ваш взгляд, мог бы быть ответ на этот раз? Вот вы - боевой генерал - как считаете?

- Я пока не буду, что называется, «максимально остро» комментировать эту ситуацию, в плане, - какие могут быть ответные меры...

Вопрос в другом. Если Израиль сейчас признает, что это - ошибка их летчиков, их командиров, даст свои внятные объяснения по поводу случившегося, и мы поймем, что это искренне – одно дело. Если Израиль просто встанет в позу, начнет отметать наши абсолютно справедливые претензии, да еще и попытается «свернуть в сторону» - тогда с нашей стороны должны быть вполне адекватные действия. Но это уже - прерогатива политиков...

А вообще, обидно то, что коалиция во главе с Америкой делает все, чтобы помешать борьбе с международным терроризмом. Хотя, казалось бы, и США, и Израиль - в числе государств, которые первыми пострадали от международных террористов. Казалось бы, они точно должны были быть с нами в тесном взаимодействии в борьбе с этим явлением.

А сегодня там происходят еще и вот эти странные вещи - с постановками так называемых химических атак. Да там в их лживом арсенале - куча всего! Они не брезгуют ничем, готовы даже использовать силы и средства международных террористов, лишь бы осложнить обстановку в Сирии, лишить режим Асада поддержки...

- Президент России особо отметил, что наши военнослужащие погибли на боевом посту. Как увековечить их память?

- Да, они погибли, выполняя конкретную боевую задачу. И их память увековечат обязательно. В тех регионах, где жили эти ребята, их не забудут, будут помогать семьям. Я просто знаю - как главы регионов относятся к таким трагедиям, к воинам, погибшим за Россию. А это так - и не важно, где они сложили свои головы.

- В принципе, в целом ясны причины трагедии... То есть, если говорить о российских военных, то мы в общем-то здесь поступали правильно, по инструкции… То есть, к нашим военным вопросов не должно быть ни у Израиля, ни у кого бы то ни было, правильно?

- Мы-то свои задачи выполняли и выполняем. К нам вопросов не должно быть, это точно.

- Вы знаете боевую обстановку, знаете характер наших военных - и рядовых, и офицеров, и генералов... Как вы думаете, вот этот трагический случай может как то отрицательно повлиять на настроение, на моральную атмосферу в наших войсках?

- Ну, морально - это только еще больше укрепит боевой дух в наших войсках.

- Духом наша армия не упадет.

- Нет, я в этом абсолютно уверен.

- Спасибо вам огромное, товарищ генерал.

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