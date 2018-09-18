Как Россия может наказать Израиль за сбитый в Сирии Ил-20

СЕГОДНЯ 17:18 2018-09-18T17:25:50+03:00

В Латакии около российской авиабазы Хмеймим был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Фото: Максим Кузовков/ТАСС

Эксперт рассказал "Комсомолке", как газовые войны и отказ от доллара связаны с гибелью российского самолета [видео]

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Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана закончились в понедельник, 17 сентября, когда в Москве было 19 часов вечера. Российский и турецкий лидеры заявили об отказе от военной операции в провинции Идлиб и отводе оттуда тяжелой техники и радикальных боевиков. Фактически это должно было означать окончание горячей фазы войны в Сирии. Но уже через три часа (около 22:00 по Москве) в Латакии около российской авиабазы Хмеймим произошла трагедия - был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Что это: повод для разжигания новой войны, месть России? И если да, то кому выгодно?

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана закончились в понедельник, 17 сентября, когда в Москве было 19 часов вечераФото: REUTERS

Ближневосточная игра

Президент академии геополитических проблем Леонид Ивашов считает российско-турецкое соглашение в Идлибе и провокацию израильских ВВС в Латакии звеньями одной цепи, а в более широком смысле - эпизодами большой ближневосточной игры, которую ведет Запад против России и ряда других государств.

- В 2011 году была запущена операция по разрушению дружественной по отношению к России Сирии. По сути идет серийное убийство государств, стремящихся к независимой политике и мешающих крупному финансовому и углеводородному капиталу, - говорит Ивашов.

Можно вспомнить, что раньше таким же образом были практически уничтожены как государства Ирак и Ливия.

Как все произошлоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669316" frameborder="0"></iframe> Ракетные удары по Сирийским объектам в Латакии.

Конец нефтедолларов

7 сентября этого года в Тегеране состоялся саммит лидеров России, Ирана и Турции. Коалицию этих стран уже называют «Большой тройкой». В Тегеране Путин, Эрдоган и Роухани договаривались, как будет выглядеть мир на Ближнем Востоке после войны в Сирии. Среди прочего обсуждался вопрос отказа от расчета в долларах при торговле нефтью и газом. А единственным спорным вопросом остался «Проводить или нет военную операцию в Идлибе»? Тот самый, который урегулировали Путин и Эрдоган через 10 дней в Сочи.

- С точки зрения Запада операция по разрушению Сирии, в которую вложены большие деньги, должна была завершиться успехом. Тот, кто контролирует Сирию, решает - вести ли через ее территорию газопровод с Ближнего востока в Европу. И решать это собирались США. Никаких попыток выйти за пределы долларов в расчетах за углеводороды тоже быть не должно, по их логике, - продолжает Ивашов. - Кроме того, в интересах Израиля и произраильского лобби в США, арабы должны воевать с арабами, мусульмане с мусульманами. Тогда Израиль сможет спокойно властвовать на Ближнем Востоке. А попытки примирить суннитский (Турция) и шиитский (Иран) ислам при координации России эти планы разрушает.

Пять шагов для России

Какими же должны быть ответные шаги России, чтобы эта провокация не достигла своей цели?

- Реакция должна быть адекватной, - рассуждает Ивашов. - Это не значит, что мы должны начать бомбить Израиль. Нужно предпринять следующие шаги.

Шаг 1. Срочный созыв Совета безопасности ООН и осуждение на нем действий Израиля как агрессора, нарушающего принципы и дух Организации объединенных наций.

Шаг 2. Далее понижение уровня дипломатического представительства наших стран, высылка посла Израиля из России.

Шаг 3. Отмена безвизового режима между Россией и Израилем. Такой режим может существовать только между дружественными странами;

Шаг 4. Отмена военно-технического сотрудничества и обмена разведданными.

Шаг 5. Жесткая политика по небу над Сирией. Мы должны сбивать всех нарушителей воздушной границы, даже если они не бомбят непосредственно российские подразделения.

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- Когда гибнут люди особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, - заявил Путин. - Для нас всех, для страны, для близких наших погибших товарищей. И я приношу соболезнования близким погибших. Что касается сравнения с нашим самолетом, сбитым турецким истребителем, это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Тут это скорее похоже на цепь трагических случайностей (подробности)

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