Путин о сбитом Ил-20 в Сирии: Наши ответные шаги заметят все

СЕГОДНЯ 16:18 2018-09-18T16:21:13+03:00

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Гибель российского самолета Ил-20 - главная тема дня. И после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном Владимир Путин не мог не прокомментировать случившееся.

- Когда гибнут люди особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, - заявил Путин. - Для нас всех, для страны, для близких наших погибших товарищей. И я приношу соболезнования близким погибших. Что касается сравнения с нашим самолетом, сбитым турецким истребителем, это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Тут это скорее похоже на цепь трагических случайностей.

Заявил Путин и об анонсированных Минобороны ответных шагах.

- Мы, безусловно, должны во всем разобраться, - подчеркнул он. - Наше отношение изложено в заявлении Министерства обороны, которое со мной полностью согласовано. Что касается ответных действий, то они будут направлены в первую очередь на дополнительное обеспечение наших военнослужащих и объектов в Сирии. Это будут такие шаги, которые заметят все.

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