"Эмми"-2018: "Игра престолов" взяла свое

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-18T07:43:26+03:00

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Фэнтези-сага Джорджа Мартина сидела в засаде ровно год, чтобы, как будто сорвавшись с цепи, забрать все основные призы главной телевизионной премии. Уже на подступах к ней, 12 сентября, когда прошло предварительное награждение, сериал подтвердил свое безусловное первенство, отхватив наибольшее количество статуэток за грим и спецэффекты.

В прошлом году сериал "Игра престолов" в список номинантов не попал. Связано это было с тем, премьера состоялась лишь 17 июля, уже после того, как устроители всенародно объявили претендентов.

За главный приз этом году схватились сериалы - представители самых разных жанров: русско-шпионский триллер «Американцы», биографическая драма "Корона", антиутопия "Рассказ служанки", винтажное фэнтези "Очень странные дела", слезливая мелодрама "Это мы" и псевдонаучная фантастика "Мир Дикого Запада".

Ведущими юбилейной прайм-таймовой "Эмми" стали комики Колин Джост и Майкл Че из шоу Saturday Night Live. С их появлением из церемонии должна уйти политика. Если в 2017 году балом правил Дональд Трамп, то 70-я церемония вручения возлагала на новых ведущих надежду стряхнуть с себя его "прах". И даже Алек Болдуин, лучшее воплощение Дональда на ТВ, поднявшись на сцену, обошелся без упоминания президента.

Это он придумал "Игру престолов"Фото: REUTERS

И вот в последней объявленной категории - "Лучший драматический сериал" - обладателем главной телевизионной премии "Эмми" становится "Игра престолов". Это, наверное, самая предсказуемая победа, и даже букмекеры всех стран почти единодушно сходились на том, что "престолы" сегодня возьмут свое. До этого "Игра престолов" забиралась на верхушку пьедестала в 2015-м и в 2016-м.

Ну разве он не главный?Фото: REUTERS

Это не единственная награда у сериала - статуэтку "За лучшую роль второго плана в драматическом сериале" до этого отдали Питеру Динклейджу за роль Тириона Ланнистера. У многих возник резонный вопрос: Питер играет в сериале ключевую роль, а уж никак не второстепенную. Тирион Ланнистер по многочисленным опросам самый любимый персонаж саги, так что награда Питер, безусловно достоин, хоть и в спорной номинации.

Самый русский "Американец"Фото: REUTERS

Тем более что важную награду "За главную мужскую роль в драматическом сериале" наконец-то, вполне заслуженно, вручили Мэттью Ризу за роль в недавно закончившемся шпионском триллере "Американцы". В сериале рассказана очень правдоподобная история противостояния двух спецслужб спецслужб - СССР и США - во времена "холодной войны" (80-е годы прошлого столетия). Советские агенты КГБ под прикрытием легально проживают на территории Соединенных Штатов, нанося огромный урон тамошней разведке. Это чуть ли не единственный сериал, в котором русских изобразили наиболее правдоподобно, без традиционной западной клюквы.Для "Американцев" это также не единственная "Эмми". Награду "За лучший сценарий драматического сериала" телеакадемики присудили Джоэлу Филдсу и Джо Вайсбергу.

Клэр ФойФото: REUTERS

"Лучшей актрисой в драматическом сериале" признана Клэр Фой, сыгравшая Елизавету II в сериале "Корона", беспрецедентно дорогой костюмной биографической драме о жизни правящей королевы Англии. Это тоже "уходящая" награда, так как Клэр покидает сериал - в будущем сезоне Елизавете прибавится годков, и молодая Фой, по решению создателей, не вынесет столько грима. Премия "Лучшая режиссура в драматическом сериале" ушла Стивену Долдри, который по неизвестным причинам не смог прсутствовать на вручении.

Новая "Американская история преступлений" получилась слишком гейской, как и ее создатель Райан МерфиФото: REUTERS

Из важных награждений стоит отметить Райана Мерфи, снова ушедшего не с пустыми руками - лучшая режиссура в мини-сериале "Американская история преступлений. Убийство Джанни Версаче" его по праву. Сериал берет статуэтку и "За лучшую мужскую роль" - это Дарен Крисс.

"Удивительная миссис Мейзел"Фото: REUTERS

И конечно, "Удивительная миссис Мейзел"! Комедия о нью-йоркской стендаперше, которая пришлась по душе почти всем телезрителям, независимо от пола и вероисповедания, собрала рекордное количество награждений. "Лучший комедийный сериал", ""Лучшая актриса", "Лучший сценарий в комедийном сериале", всего пять наград. Недаром сериал продлен на третий сезон еще до премьеры второго.

Все ждали, что на награждении непременно пройдутся по России, но этого не случилось, и телепремия выглядела пусть и очень предсказуемо, но достойно, как и положено держаться церемонии, существующей долгие 70 лет.

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Церемонию вручения «Эмми» можно будет бесплатно посмотреть ВКонтакте в сообществе AMEDIATEKA

В этом году по количеству номинаций вновь лидирует «Игра престолов» — у нее их 22. За ней следует второй сезон «Мира Дикого Запада» с 21 номинацией. Оба сериала претендуют на звание лучшей драмы. Всего у канала HBO 108 номинаций. Самый яркий шпионский триллер года «Убивая Еву» поборется за статуэтку в категории «Лучший сценарий», а его звезда Сандра О — за звание лучшей актрисы драматического сериала.

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