Собчак слезам не верит, а мы ее беременности

СЕГОДНЯ 17:36 2018-09-19T18:40:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Наверное, сама Ксения Анатольевна не поверила, покажи ей четыре года назад ее будущее в гадательном шаре. Дама, которые детей не иначе как «гаденышами» не называла, рожает сына, фотографии которого публикует в соцсетях чаще выходов на тусовки, пишет, что этот человек изменил ее мир, да и вообще он - «ее Бог». После появления сына Платона 36-летней Ксении уже три раза приписывали беременность. То она стала выходить в свет в просторных платьях - и это сигнал. То ее накачанный пресс стал больше походить на мягкий животик на первых месяцах срока. То вместо шампанского в ее бокале обосновалась вода. И каждый раз находился осведомленный человек, кто подтверждал интересное положение Собчак.

В этот раз информацию изданию Super подтвердил помощник главного редактора L’Officiel Кирилл Суханов - то есть, человек близкий к Ксении Анатольевне. Ну и началось! Вышеупомянутый Кирилл резко перестал брать телефонную трубку, сама Ксения начала публиковать видео с тренировок, пропуская мимо все вопросы о ее беременности. Сотрудники Муз ТВ, где в ближайшее время стартует реалити-шоу «Собчк слезам не верит», говорят, что им дико неудобна беременность главной героини, потому что это ставит под угрозу съемки. Ведь Собчак придется выбирать себе личного помощника из десятков кандидатов, а это процесс долгий. Кстати, пока сторона ведущей не предупредила телевизионщиков об изменении своего положения на интересное.

А народ потихонечку начал подозревать, что вся эта история выдумана для раскрутки шоу - ведь удивительное е совпадение. В случае, если Ксения не ждет ребенка, тема рассосется со временем, а так как ведущая не давала комментариев, то с нее и спроса нет. Но в мире все контролирующей Собчак не бывает, чтобы личный помощник подтвердил такую информацию без ее ведома. А значит, санкционируя это, Собчак попадает в компанию тех, кто пиарится за счет фальшивых женихов и невест, кто находит себе жену или мужа на 50 лет старше и трогательно вещает о любви, кто хвастается числом любовников, демонстрируя вагоны роз. Мы все же надеемся, что Ксения Анатольевна и ее интеллект по прежнему сохранны и ей нет нужды «хайпиться» за счет деторождения. И через несколько месяцев она действительно станет мамой, а помощник случайно разболтал эту информацию под дулом пистолета.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как Ксения Собчак, которая называла детей «гаденышами», учила уральских мам уму-разуму

Кандидат в президенты России провела в Екатеринбурге мастер-класс, на котором рассказала, как совместить материнство и работу (подробности)

В ТЕМУ

«На шестом месяце»: Андрей Малахов признался, что готов расцеловать живот Собчак

Телеведущий рассказал последние новости о беременности Ксении (подробности)