«Учил арабский, летал по 8 часов в день». Учителя вспоминают военного переводчика Алексея Арзуманова, погибшего в Сирии на Ил-20

СЕГОДНЯ 17:59 2018-09-19T18:26:15+03:00

В родной для Арзуманова московской школе №814 уже выставлен некролог

Выпускнику военного университета Минобороны через несколько дней должно было исполнится 27 лет

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Погибший в Сирии на сбитом самолете Ил-20 Алексей Арзуманов работал военным переводчиком. 24 сентября ему должно было исполнится 27 лет. В родной для Арзуманова московской школе №814 уже выставлен некролог.

Учителя вспоминают Алексея как хорошего доброго парня.

- Отец хотел, чтобы он стал военным, - рассказали «КП» педагоги. - Он в школе учил английский и дополнительно французский, чтобы поступить в институт военных переводчиков (ВУМО, Военный университет Минобороны - ред.). Потом в институте базовым языком был арабский.

Последней для Арзуманова стала его третья командировка в Сирию.

- После первой командировки он приходил в школу, рассказывал, как служит. Девушку свою приводил, - вспоминают учителя. - О своей работе Леша рассказывал, что по восемь часов в день летает в самолете - слушает радиопереговоры на арабском.

Вернуться домой из Сирии Алексей Арзуманов должен был 10 октября.

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