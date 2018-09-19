Кто был на борту самолета ИЛ-20 в Сирии: Опубликован список имен погибших

СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-19T11:13:08+03:00

В списке содержатся 15 имен военных, кто был на борту самолета ИЛ-20 в Сирии

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В среду, 19 сентября, опубликован перечень погибших в результате катастрофы российского самолета Ил-20 в Сирии. В списке содержатся 15 имен.

В перечне значатся Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков. Список опубликован каналом РЕН-ТВ.

Напомним, инцидент произошел в ночь на вторник, 18 сентября. Ил-20 был сбит сирийской системой ПРО, когда объекты в провинции Латакия были подвержены атаке истребителей F-16 ВВС Израиля.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, израильские Военно-воздушные силы прикрывались российским самолетом, а сообщение с предупреждением об ударе поступило за минуту до нанесения атаки.

В Кремле назвали крушение Ил-20 итогом несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении инцидентов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что в Москву будет направлен командующий ВВС Израиля, чтобы сообщить о действиях авиации.