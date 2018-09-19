Российский военный, числившийся погибшим при падении Ил-20 в Сирии, жив

СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-19T15:18:32+03:00

Андрей Сергеенков отбыл в командировку в Сирию в конце августа.

Жена Андрея Сергеенкова подтвердила, что ее супруг не был на борту сбитого самолета

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Российский военный Андрей Сергеенков, который назван погибшим в опубликованном списке экипажа Ил-20, на самом деле, жив. Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердила супруга Андрея - Татьяна Сергеенкова. Она сообщила, что ее муж сейчас, действительно, находится на авиабазе Хмеймим в Сирии, однако на борту сбитого самолета его не было.

- Эта информация стопроцентная, как я ее получила, сказать не могу. На Ил-20 мой муж никогда не летал, - сказала Татьяна.

Разбившийся в Сирии самолет Ил-20 ВКС России.Фото: REUTERS

По информации от источников «Комсомольской правды», Андрей Сергеенков сам вышел на связь со своей супругой и успокоил ее после публикации списков.

- Я знаю только про своего мужа. Судьба других людей из списка погибших мне неизвестна. Кроме нашего знакомого Алексея Седанова - он погиб, - сказала Татьяна Сергеенкова.

35-летний военный Андрей Сергеенков отбыл в командировку в Сирию в конце августа. В подмосковной Кубинке кроме жены его ждут 12-летняя дочь и 6-летний сын.

Сергеенков сам вышел на связь со своей супругой и успокоил ее после публикации списков.

Не исключено, что вместо Андрея Сергеенкова в списках погибших должен был быть указан его однофамилец с другим именем. Эта информация сейчас уточняется.

- С момента, как я увидела списки, и до того момента, как узнала, что муж жив, прошло пять часов. Никому не пожелаю пережить то, что я пережила за это время, - добавила Татьяна Сергеенкова.

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