2018-09-18T17:36:02+03:00
Крушение самолета Ил-20 в Сирии

Какие операции выполнял в Сирии Ил-20: сбитый самолет-разведчик искал фабрики беспилотников боевиков

Сергей Шойгу рассказал, чем занимался российский самолет в идлибской зоне
Александр КОЦ@sashakots
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Ил-20 был сбит в результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВОИл-20 был сбит в результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Сегодня мы уведомили израильских коллег, в частности я уведомил министра обороны Израиля о том, что мы не оставим без ответа подобные действия, - заявил Сергей Шойгу на коллегии Минобороны. - Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар.

По словам главы оборонного ведомства, российский самолет выполнял развед-задание в идлибской зоне деэскалации. Ил-20 определял места хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии. В том числе - по местам дислокации российских военных в Хмеймиме и тартусе.

- Израильская авиация без предупреждения, если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара предупредили, уведомили нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. Ил-20 был сбит в результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО, - подчеркнул Шойгу.

МЕЖДУ ТЕМ

Как Россия может наказать Израиль за сбитый в Сирии Ил-20

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана закончились в понедельник, 17 сентября, когда в Москве было 19 часов вечера. Российский и турецкий лидеры заявили об отказе от военной операции в провинции Идлиб и отводе оттуда тяжелой техники и радикальных боевиков. Фактически это должно было означать окончание горячей фазы войны в Сирии. Но уже через три часа (около 22:00 по Москве) в Латакии около российской авиабазы Хмеймим произошла трагедия - был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Что это: повод для разжигания новой войны, месть России? И если да, то кому выгодно? (подробности)

РЕАКЦИЯ

Путин о сбитом Ил-20 в Сирии: Наши ответные шаги заметят все

Гибель российского самолета Ил-20 - главная тема дня. И после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном Владимир Путин не мог не прокомментировать случившееся.

- Когда гибнут люди особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, - заявил Путин. - Для нас всех, для страны, для близких наших погибших товарищей. И я приношу соболезнования близким погибших. Что касается сравнения с нашим самолетом, сбитым турецким истребителем, это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Тут это скорее похоже на цепь трагических случайностей (подробности)

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