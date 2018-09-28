Сообразили на троих: в «деле Скрипалей» появился еще один «агент ГРУ»

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-28T16:15:30+03:00

Третий подозреваемый также приезжал в Солсбери, но раньше Петрова и Боширова Фото: REUTERS

Британская полиция пока не называет имя третьего подозреваемого, но утверждает, что он приезжал в Солсбери для сбора информации

Изменить размер текста: A A

Скандальное расследование международных экспертов Belligcat и российского портала The Insider по идентификации предполагаемых отравителей британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери не дает покоя британским СМИ. Так газета The Telegraph рассказала о новом повороте в «деле Скрипалей». Спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции Великобритании установили личность третьего подозреваемого, участвовавшего в отравлении бывшего шпиона и его дочери. Как утверждают журналисты, он также является сотрудником российского ГРУ, как и предполагаемые его сообщники Александр Петров и Руслан Боширов.

Третий подозреваемый также приезжал в Солсбери, но раньше Петрова и Боширова. Его задачей было планирование отравления Скрипаля. Он снабжал всей необходимой информацией своих сообщников, в частности, он составил план переулка, где жил Скрипаль, и изучил входную дверь его дома. В то же время, основной миссией Петрова и Боширова была доставка боевого отравляющего газа на территорию Британии и осуществление самой операции в Солсбери — распыление яды на дверную ручку.

Отмечается, что третий подозреваемый появился во время расследования отравления британцев Джо Стерджесс и Чарли Роули. Пока имя третьего участника не называют.

Впрочем, британские журналисты не останавливаются на достигнутом. После того, как стало известно, что за именем Руслан Боширов скрывается якобы полковник ГРУ Анатолий Чепига, СМИ попытались установить реальную личность Александра Петрова. The Telegraph пришел к выводу, что тот использовал свое реальное имя — Александр, а вот уже фамилия «Петров» была вымышленной.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Позиция Британии - чем глупее выглядит, тем лучше»

Алексей Подберезкин, директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО:

- В любой истории, в первую очередь в преступлении, всегда нужно искать мотив. Этим британские журналисты и политики не занимаются. Смысла убивать Скрипаля не было. Это был совершенно пустой шпион, о котором все в России забыли. Он не был секретоносителем, он отсидел свое в России. Можно, конечно, придумать некий мотив, что он якобы работал на разведку планеты Марс. Но в Великобритании даже такой мотив не пытаются придумать. И тут встает вопрос: насколько британцы заинтересованы в том, чтобы найти реальный ответ на вопрос — зачем пытались отравить Скрипалей?

Смысла убивать Скрипаля не было. Это был совершенно пустой шпион, о котором все в России забылиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще не стоит забывать, что разведчики и контрразведчики дают о себе знать только тогда, когда они этого хотят. Не бывало такого в истории разведки, чтобы информация всплыла помимо их воли. Если даже и появляются какие-то данные, это означает одно - сама контрразведка захотела это сделать.

Эти причины позволяют сделать один вывод: «дело Скрипалей» - политический заказ, придуманный в Великобритании. Британцы вообще не беспокоятся по поводу аргументации своих информационных поводов. Чем они глупее, тем может оказаться лучше. Для них важнее — кто об этом говорит и как долго, а не что за этим стоит в реальности.

«Дело Скрипалей» давным давно превратилось в анекдот, и повороты в этой истории могут доходить до идиотизма. Думаю, могут появиться и новые подробности. Мало ли кто попьяни что-нибудь ляпнет в пабе.

Кроме того, «дело Скрипалей» появилось не вдруг. Оно появилось в результате начатой широкомасштабной информационно-пропагандистской кампании против России, когда началась массовая высылка российских шпионов, сокращение дипломатических контактов. Но все это прошло в тени «громкого отравления».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обвинения - бред, у нас не школа киллеров»: командир Анатолия Чепиги не верит в его причастность к отравлению Скрипалей

Сейчас полковник Александр Боржко - начальник амурского отделения ДОСААФ. А в 2001 году он командовал батальоном курсантов-выпускников Дальневосточного высшего общекомандного училища (ДВОКУ). Как раз в тот год училище оканчивал Анатолий Чепига - российский военнослужащий, Герой России. Тот самый, которого сайт Bellingcat назвал человеком, который под вымышленным именем «Руслан Боширов» якобы участвовал в отравлении Скрипалей в Лондоне.

«Комсомольская правда» связалась с Боржко и попросила его прокомментировать эти обвинения. Увы, Александр Владимирович не смог ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение, что Боширов и Чепига - это одно и то же лицо. Мол, много воды утекло, да и сколько их было под его начальством - и будущих героев, и ветеранов горячих точек (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Это другой человек: пластический хирург прокомментировал фотографию ГРУшника Чепиги, которого выдают за Боширова

Интернет-издание The Insider и группа Вellingcat разразились новой «сенсацией». Оказывается, Руслан Боширов, которого Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей, на самом деле никакой не Боширов, а полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига. В качестве доказательства приводят фотографию якобы молодого Боширова. Снимок «сыщики» отыскали среди фотографий выпускников военных училищ, где готовят сотрудников ГРУ (перебрали альбомы с 2001 до 2003 года). Мужчина действительно похож на Руслана Боширова. Однако со стопроцентной уверенностью сказать, что это один и тот же человек - нельзя. Вот и эксперты, с которыми пообщалась «Комсомолка», сомневаются в достоверности расследования (подробности)

КСТАТИ

«Похоже, уши и нос Боширова специально фотошопили»

Пользователи микроблога Твиттер упражняются в остроумии по поводу сходства Руслана Боширова и Анатолия Чепиги. (подробности)