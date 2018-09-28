«Обвинения - бред, у нас не школа киллеров»: командир Анатолия Чепиги не верит в его причастность к отравлению Скрипалей

СЕГОДНЯ 14:28 2018-09-28T14:35:25+03:00

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Сейчас полковник Александр Боржко - начальник амурского отделения ДОСААФ. А в 2001 году он командовал батальоном курсантов-выпускников Дальневосточного высшего общекомандного училища (ДВОКУ). Как раз в тот год училище оканчивал Анатолий Чепига - российский военнослужащий, Герой России. Тот самый, которого сайт Bellingcat назвал человеком, который под вымышленным именем «Руслан Боширов» якобы участвовал в отравлении Скрипалей в Лондоне.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

«Комсомольская правда» связалась с Боржко и попросила его прокомментировать эти обвинения. Увы, Александр Владимирович не смог ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение, что Боширов и Чепига - это одно и то же лицо. Мол, много воды утекло, да и сколько их было под его начальством - и будущих героев, и ветеранов горячих точек.

Руслан Боширов, которого Лондон обвиняет в покушении на СкрипалейФото: скриншот видео

- В 2001 году из Дальневосточного училища выпускалось порядка 300 человек, это 12 взводов. Еще столько же - в 1999 году, когда я тоже был командиром батальона выпускников. 17 лет прошло, чисто физически каждого не упомнишь. Некоторые мои выпускники приезжают ко мне, я с ними поддерживаю отношения. Но Чепигу не видел с момента выпуска из училища, - рассказал Боржко.

Тем не менее, некоторыми подробностями о своем бывшем подчиненном Боржко с «КП» все же смог поделиться. По его словам, этот курсант распределился в сухопутные войска, участвовал в чеченской кампании.

пластический хирург прокомментировал фотографию ГРУшника Чепиги, которого выдают за БошироваФото: Алексей СТЕФАНОВ

На просьбу прокомментировать сообщение, что Анатолия Чепига мог стать «спецагентом ГРУ» Александр Боржко рассмеялся.

- Это чей-то шизофренический бред, - сказал он. - ДВОКУ ведь не школа киллеров. Мы готовили общевойсковых офицеров для реальных боевых действий - в мотострелковые подразделения, морпехов, десантников, а с недавних пор - в горные и арктические части. Мы обучали наших курсантов атакующей и оборонительной тактике в разных условиях. Что касается специфических задач, то это не к нам.

- Но может быть Чепига потом получил «дополнительное образование»?

- Я думаю, что штучных специалистов для спецзадач, если они, конечно, существуют, ГРУ готовит с более раннего возраста.

Версия расследователей: После окончания учебы Чепига оказывается в составе 14-й бригады спецназа ГРУ

- Сколько в стране еще таких высших общекомандных училищ как в Благовещенске?

- Всего три вместе с нашим. Московское, Новосибирское и Дальневосточное.

Александр Боржко рассказал, что большинство абитуриентов к училище поступало в 17-летнем возрасте, сразу после школы (напомним, согласно расследованию Bellingcat Чепига начал учиться только с 18 лет). А вот 4 года, вместо положенных 5, Чепига мог отучиться - как раз в то время, по словам командира, проводились эксперименты с трех- и четырехлетним набором в училище.

Напомним, в интервью телеканалу RT Руслан Боширов и Александр Петров, обвиняемые Великобританией в работе на российскую разведку и отравлении Скрипалей, заявили, что это их настоящие имена. Однако полностью отрицали свою связь с произошедшим ЧП в Солсбери, уверяя что оказались в этом городе как туристы.

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Это другой человек: пластический хирург прокомментировал фотографию ГРУшника Чепиги, которого выдают за Боширова

Интернет-издание The Insider и группа Вellingcat разразились новой «сенсацией». Оказывается, Руслан Боширов, которого Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей, на самом деле никакой не Боширов, а полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига. В качестве доказательства приводят фотографию якобы молодого Боширова. Снимок «сыщики» отыскали среди фотографий выпускников военных училищ, где готовят сотрудников ГРУ (перебрали альбомы с 2001 до 2003 года). Мужчина действительно похож на Руслана Боширова. Однако со стопроцентной уверенностью сказать, что это один и тот же человек - нельзя. Вот и эксперты, с которыми пообщалась «Комсомолка», сомневаются в достоверности расследования (подробности)

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