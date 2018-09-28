«Две частные шарашки с непонятно чьими деньгами»: Луговой попросит Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить расследователей дела Петрова и Боширова

СЕГОДНЯ 18:01 2018-09-28T18:07:20+03:00

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Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, у которого свои счеты с Британией (его, напомним, англичане подозревают в убийстве Александра Литвиненко чаем с полонием), не остался в стороне от шумихи вокруг «отравителей Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова. Изучив три части расследования международной компании Bellingcat и The Insider, где эта пара названа агентами ГРУ и где приведено якобы настоящее имя Боширова - Анатолий Чепига, парламентарий решил направить депутатские запросы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

Александра Петрова и Руслана Боширова обвиняют в отравлении СкрипалейФото: REUTERS

- Все обсуждают, является ли Руслан Боширов Анатолием Чепигой, даже пресс-секретарь президента вынужден комментировать эту информацию, но давайте внимательно посмотрим, кто об этом написал. Британский сайт Bellingcat принадлежит частному лицу Элиоту Хиггинсу, который, как черт из табакерки, вынырнул в 2012 году в качестве «авторитетного блогера» в сфере вооружений. При этом никакого специального образования в этой сфере он не имеет, на момент запуска блога был безработным финансовым аналитиком. Есть серьезные подозрения в том, что британские спецслужбы используют Хиггинса для «слива» своей информации. Источники финансирования сайта неизвестны. Российский сайт Insider, судя по результатам поиска в интернете, принадлежит частному лицу Роману Доброхотову. Никакой информации о регистрации сайта в качестве СМИ нет. Источники финансирования сайта неизвестны. То есть так называемое «расследование» провели и опубликовали две частные шарашки, не являющиеся средствами массовой информации, и, к тому же, существующие непонятно на чьи деньги. По сути, это аналог того, что раньше называли «на заборе написано». Причем сайт Insider существует уже много лет, регулярно публикует какие-то «расследования», массово обвиняет людей в коррупции – и тишина, - заявил в пятницу «Комсомолке» депутат.

Все обсуждают, является ли Руслан Боширов Анатолием Чепигой

И в связи с этим озвучил пару вопросов к российским контролирующим органам.

- Явно выполняющий функции средства массовой информации сайт The Insider не имеет регистрации в качестве СМИ. В России что, теперь каждый может открыть сайт и публиковать все что угодно, не неся никакой ответственности за свои слова? Почему возбуждаются уголовные дела из-за репостов безобидных картинок, а на серьезнейшие обвинения в адрес граждан России, опубликованные на сайте The Insider, никто не обращает внимания? Я намерен направить в Роскомнадзор и Генпрокуратуру соответствующие депутатские обращения. Мы живем в условиях информационной войны и совершенно непонятно, почему в нашем тылу активно действуют какие-то «инсайдеры», а контролирующие органы это почему-то игнорируют! - пообещал Луговой.

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«Комсомольская правда» связалась с Боржко и попросила его прокомментировать эти обвинения. Увы, Александр Владимирович не смог ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение, что Боширов и Чепига - это одно и то же лицо. Мол, много воды утекло, да и сколько их было под его начальством - и будущих героев, и ветеранов горячих точек (подробности)

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