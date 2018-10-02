Работа для мужчин старше 50 лет в Москве: Я бы в дворники пошел...

СЕГОДНЯ 01:11 2018-10-02T01:09:15+03:00

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменениях в пенсионной системе. Обозреватель «КП», как раз предпенсионер, попытался найти работу и узнал, почему гастарбайтеры не подпускают нас к метле [инфографика]

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«Молодые» пенсионеры и те, кто приближается к этому возрасту, в тревоге: рабочие места, на которые они могли бы претендовать, заняты мигрантами. То, что проблема действительно существует, признают даже в Минтруде. Летом этого года замминистра Андрей Пудов так и заявил: чтобы обеспечить рабочие места для пенсионеров, нужно ограничить трудовую миграцию в Россию.

Неужели действительно так? С одной стороны, люди с 30-летним, а то и более стажем, с жизненным опытом, связями, на родной земле - а с другой кто? Приезжие. Ни кола ни двора. Знакомых нет, языка не знают. «Да не конкуренты они!» - рубанет сгоряча иной спорщик. И крепко ошибется. Потому что большинство пенсионеров и предпенсионеров могут претендовать на зарплаты - увы, увы! - где-то в 30 тысяч рублей в месяц. А это самые гастарбайтерские деньги. И профессий, где могли бы схлестнуться интересы пожилых россиян и молодых мигрантов, оказывается, хватает.

Адрес № 1: жилищно-эксплуатационное управление

ВОРОТИЛЫ МУСОРНОЙ КАРЬЕРЫ

С Равшаном мы познакомились на помойке недалеко от шоссе Энтузиастов. Они с напарником шуровали в мусорных баках. А я мимо проходил по пути в местный «Жилищник» - как раз шел устраиваться дворником.

- Ну что, есть вакансии? - спрашиваю у потенциального коллеги.

- Совсем нет, - сочувственно ответил он. - Даже 4 человека в очереди стоят - ждут, когда место освободится.

Выяснилось, что все дворники на участке - его земляки из Узбекистана. Те, кто в очереди, - тоже.

- Я два года здесь, а русских у нас не было. Начальники только русские.

- А работа как - не тяжелая?

Равшан, оглядев меня, вынес по-восточному дипломатичный вердикт:

- Тяжело, однако, но вы бы, наверное, смогли.

Это обнадеживало. Единственное, что огорчало, - смена начинается в 6 утра. Хотя среди тех, кому к 60, жаворонков, наверное, тоже хватает. Только до которого же часа метлой махать? На улице уже вечерело, а Равшан с напарником все в трудах.

И тут я узнал главную тайну дворницкого ремесла.

- Нет, смена кончается в четыре вечера, - сказал Равшан и доверительно добавил: - А сейчас мы на себя работаем. Ищем черный металл, цветной, макулатуру. Вещи разные, чтобы по интернету продать. У нас официальная зарплата 22 тысячи. И еще столько же сами зарабатываем. Жильцам вещи старые на помойку вынести, диван там какой - тоже заплатят...

Он даже засмеялся от радости, представив, какие деньжищи набегают. Но тут его строго одернул напарник: много болтаешь, мол. Парни снова окунулись в мусорные баки, а я отправился в отдел кадров.

Свежий воздух, умеренные физические нагрузки - что еще нужно гастарбайтеру в Москве?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«НЕ МОГУ Я С НИМИ РАБОТАТЬ!»

Легенда была максимально приближена к реальности. Дело к пенсии. Хочется подстраховаться...

- Вакансии у нас, конечно, есть, - задумчиво ответила заведующая отделом кадров. - Но вы все-таки оцените свои силы. Зима скоро...

А что тут оценивать? Да, зимой работы - как снега, это понятно. Но испытанную годами мудрость «Устал - отдохни» тоже пока еще никто не опроверг. Помню, в ответ на просьбу очистить крыльцо родного подъезда ото льда дворник, устало присев на скамеечку, показал мне, где я могу взять нужный инструмент. И крикнул вдогонку: «Ломик потом положите, где брали, он на мне числится!»

В общем, сказать, что при современном уровне снегоуборочной техники и антигололедных препаратов дворник жилы рвет на работе, было бы несколько преувеличением. Не в конторе, конечно, сидеть, но и не тяжелее, чем на стройке или на заводе. У меня под окнами футбольная коробка. Каждый день в 6 вечера там собираются коммунальщики и часа два яростно гоняют мяч. Так что есть еще силы после рабочего дня. Не так страшен труд, как его малюют.

- Да дело не в этом, - продолжила кадровичка. - Вы уверены, что поладите с ними? Мы брали на работу и москвичей, и россиян из регионов. Но никто не задержался. Все говорили одно и то же: «Не могу я с ними работать». Ну откуда я знаю почему...

Зато я знаю. Точнее, могу предположить - после откровений Равшана. Ничего личного - ребята просто не хотят отдавать чужаку (ну а кто мы для них в данном случае, хоть вроде бы и у себя дома?) хлебное место. На него же можно пристроить своего родственника или земляка.

В общем, кто как, а я, пожалуй, рваться в дворники не буду. Все-таки работа не сахар. Поспрашивал в разных районах - старше 35 - 40 лет среди тружеников метлы и лопаты не найти. Да и нормальные деньги можно заработать, только сортируя мусор и помогая жильцам избавляться от старой мебели.

Адрес № 2: ДРСУ

«ЭТО КАК 12 СОТОК ПЕРЕКОПАТЬ»

- А может, вам в дорожные рабочие? - предложила дама в кадрах.

И тут же набрала номер на мобильнике.

Вскоре пришли двое - начальник участка Руслан и мастер Андрей. Толковые технари. Быстро ввели в курс дела.

- Работа с 9 до 5 вечера, есть обеденный перерыв, но если пришел асфальт, то обед сдвигается - асфальту нельзя остывать. Когда не надо укладывать - просто поддерживаем в чистоте проезжую часть. Ничего сложного. Кидали асфальт когда-нибудь? Нет? На лопате - килограммов пять. Потяжелее земли. За смену, когда есть работа, это по трудозатратам как 12 соток перекопать. Да не пугайтесь - не каждый же день. Иногда вообще работы нет. Но уходить нельзя - мало ли что. Короче справитесь, коллектив у нас дружный, интернациональный. Одному 64 года - он молодым фору даст...

По деньгам выходило 25 - 28 тысяч в месяц. Если проявлю себя, то могут бригадиром поставить. Это уже 35 тысяч. Так что есть за что бороться.

Где хотят трудиться мужчины 60-65 летФото: Алексей СТЕФАНОВ

Адрес № 3: почта

ЕСТЬ ТАКОЕ МЕСТО!

Вот где полно вакансий, так это на Почте России - операторы в отделения связи, почтальоны. И что самое интересное - туда гораздо охотнее принимают наших граждан.

Захожу в отделение на Пролетарке. Там как раз операторы и требуются. Судя по персоналу, ограничений по возрасту нет. Но сразу к конвертам и посылкам новичка не подпустят.

- Сначала вам надо будет пройти тестирование, - рассказали почтовики. - Психологическое - например, ответить на вопрос «Что вы будете делать, если клиент чем-то активно возмущается?»

Тоже мне тест!

- Я бы, - уверенно отвечаю, - сказал: «Не шумите, гражданин. Дойдет очередь - разберемся».

Женщины только посмеялись. И по секрету намекнули, что надо в таких случаях звать старшего по смене, пусть он разбирается.

А еще математические задачки придется порешать - на проценты. Можно пользоваться калькулятором. На этом этапе многих отсеивают. Например, знакомая, экономист, полковник таможенной службы, выйдя на пенсию, хотела на почту устроиться - и срезалась на тесте. Подозревает, правда, что завалили из-за возраста. Ну а кто выдержал - тому недельное обучение. Бесплатно. Но и без зарплаты. А в конце - экзамен. И только после этого трудовые будни. Два дня с восьми утра до восьми вечера - два дня отдых. Сумма прописью - 25 880 руб. в месяц.

- Если устраивает, приходите на тест, - пригласили меня на прощание.

Еще одна профессия, где предпочтение отдается россиянам, - это операторы кол-центров. 30 - 40 тысяч. А если нужно еще что-то впарить клиенту, то это дополнительно проценты от продаж. Сулят до 80 тысяч. Класс! Болтай себе - а денежки капают. Не асфальт кидать. Сопоставимые доходы и у страховых агентов, у риэлторов. И конкуренция со стороны мигрантов минимальная.

Адреса № 4, 5, 6: поликлиника, ТСЖ, торговые сети

В КОНСЬЕРЖИ? НИКОГДА!

Куда еще податься? После 5-минутного телефонного разговора меня сразу взяли гардеробщиком в поликлинику. Положили 25 тысяч в месяц. Повезло. Потому что места гардеробщиков, пишут мне друзья в интернете, все чаще достаются мигрантам. Так, в Мега - ИКЕА, рассказала пользовательница Ольга Павлова, на катке и в других местах когда-то пальто и куртки убирали пенсионерки, а теперь их постепенно заменили гастарбайтеры. То же и с консьержами. Тут все понятно. Чтобы обеспечить круглосуточную охрану подъезда, жильцы платят мигрантам раза в два раза меньше, чем москвичам, и в полтора, чем остальным россиянам. И что в итоге? За меньшие деньги - тот же результат. Заграничные консьержи, как и их земляки-дворники, судя по отзывам в интернете, вполне справляются со своими обязанностями.

Ждут нашего брата-старика и в торговле. В «Ашане» по соседству сам видел несколько моложавых бабушек за прилавком. Вежливые, расторопные, одна москвичка, другая из Подмосковья. 28 тысяч в месяц - они довольны. У одной я даже кофе с чебуреком купил. А другой просто улыбнулся. Там же и здоровенный стенд стоит - с приглашением «Приходи, будем работать вместе!» Отослал я анкету, но пока не звонят. Наверное, мигранта взяли - там, на беглый взгляд, их и россиян примерно поровну.

Что-то не рвались посетители супермаркета заполнять анкету, предлагающую поработать...Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

ВЫВОДЫ НАПОСЛЕДОК

«Главное, чтобы не пил и руки росли откуда надо»

Вообще, как я выяснил, дворники - единственная коммунальная профессия, где однозначно доминируют мигранты. Во всех остальных - равенство возможностей.

- Работники нужны - главное, чтобы не пил человек и руки из нужного места росли, - говорит сантехник дядя Саша с севера Москвы.

Пенсионер, кстати. Уже лет 40 работает на одном месте. Официальный заработок невелик - 22 - 25 тысяч в месяц. Но плюс к этому парочка тысяч ежедневно набегает от владельцев квартир. При том что берет дядя Саша вполне по-божески, дешевле прейскуранта. А на авариях и вовсе не берет. Но как не отблагодарить хорошего мастера. Так же и электрики. Эти специалисты могут не только поломку экстренно устранить, но и поучаствовать в ремонтах, которые постоянно затевают в своих квартирах жильцы, то вот вам еще одна статья дохода.

Кстати, именно жэковским сантехникам и электрикам приходится устранять поломки, возникающие из-за небрежной работы «профессиональных» строителей.

В общем, работа уважаемая и денежная. Только подойдет она лишь рукастым, вузовский диплом тут не поможет. Но москвичу в годах есть шанс зацепиться.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Москвичи к метле не приучены»

- Все попытки работать с москвичами провалились, - рассказал «КП» бывший сотрудник клининговой компании Андрей Игнатьев. - В Москве очень жесткие требования к состоянию территории, особенно зимой. Не выполняешь - налетаешь на огромные штрафы, ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций) буквально охотится. Круглые сутки головная боль. В результате москвичи не выдерживали, бросали. Даже несмотря на то, что летом за ту же зарплату работы совсем мало.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Из князей в грязи

Сергей ПОНОМАРЕВ

Понижение личного социального статуса - одна из самых больных проблем в трудоустройстве пожилых.

Почему-то официальные оптимисты, трубящие из всех медийных утюгов о программе переподготовки возрастных работников, их адаптации на рынке труда и активном долголетии, скромно умалчивают об одной болезненной проблеме. О боязни резкого понижения социального статуса людей предпенсионного возраста.

Допустим даже невероятное: удалось уговорами и принуждением выдавить на историческую родину всех гастарбайтеров, чтобы освободить для коренных жителей места дворников, дорожных рабочих, упаковщиков и кассиров в торговых сетях, консьержей и курьеров по доставке. И что, эти вакансии тут же заполнят пожилые москвичи и москвички? Что-то не верится.

В моем жилом комплексе, состоящем из трех башен, среди консьержей нет ни одного посланца Центральной Азии или Закавказья. Как и среди охранников, сидящих в будке у шлагбаума для машин. Все они из Брянской области.

- А что, москвичей не нашли? - спрашиваю председателя ТСЖ.

- Пытались, - вздыхает тот. - Но москвичи на эти места не идут. Во-первых, зарплата маленькая. Но главное - люди стыдятся: как так, я раньше работала учительницей, а теперь в будке буду сидеть и полы в подъезде мыть? А вдруг кто-то из учеников узнает?

- Но вот наши же консьержки одна в прошлом экономист на заводе, вторая вообще была преподавателем в техникуме...

- Так у них же на родине знакомые не знают, чем они в столице занимаются. Говорят знакомым, что в офисе в Москве работают...

Иное дело москвичи. Даже если в прежней жизни занимал не ахти какую должность, снижение личного социального статуса бьет по самолюбию посильней, чем потеря оклада. Конечно, все работы хороши и нет работ позорных, но беда в том, что занятий равного с прежним уровня для людей 50+ в списке столичных вакансий, как правило, нет, а мести улицы или укладывать асфальт им гордость и здоровье не позволяют.

Одно дело, когда ты из низов выбиваешься наверх, так сказать, из грязи выползаешь в князи, и совсем другое - мучительный путь обратно...

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