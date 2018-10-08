Главный бой 2018 года в UFC: Хабиб победил Макгрегора, но все испортил

СЕГОДНЯ 00:05 2018-10-07T19:17:16+03:00

Спортсмен из России одолел ирландца в честном поединке, но может остаться без чемпионского пояса из-за скандала после боя [фото, видео]

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Что произошло

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоялся бой по смешанным единоборствам. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сражался с бывшем двукратным чемпионом Конором Макгрегором.

За первые два раунда дагестанский самбист, затянув соперника в партер, хорошенько обработал физиономию ирландца. Третий раунд, соперники провели в стойке, но и здесь, уже явно уставшему Конору, не удалось выправить положение.

Хабиб усадил ирландца на помост и, подобравшись со спины, стал душить КонораФото: GLOBAL LOOK PRESS

В четвертом раунде (всего могло состоятся пять) Хабиб вновь усадил ирландца на помост и, подобравшись со спины, стал душить Конора. Тот через насколько секунд попросил о пощаде.

Таким образом Хабиб защитил свой титул. Но пояс чемпиона он может лишиться...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672128" frameborder="0"></iframe> Хабиб и МакГрегор: весь бой за 30 секунд.Долгожданное шоу UFC 229 закончилось победой Хабиба Нурмагомедова. Наш спортсмен победил ирландца удушающим премом в 4 раунде

После боя

Случилось неожиданное. Крайне тактичный и сдержанный перед боем Хабиб, как с цепи сорвался. Выбросил капу куда-то в сторону команды соперника, перемахнул через ограждения и завязалась страшная драка. Хабиба кое-как оттащили, но две команды бойцов продолжили побоище. В дело вмешалась полиция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672112" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора.

Посыпались сообщения, что менеджер и тренер Хабиба доставлены в полицейский участок. Выплата гонорара Нурмагомедову заморожена и часть призовых может уйти на штраф. А главный организатор боя Дана Уайт отменил церемонию награждения, чтобы не подливать масла в огонь. Удивительно, но раскрутивший это шоу менеджер уже был не рад тому, что сотворил. Уайт также сообщил, что трех товарищей Хабиба освободили из под стражи, поскольку Макгрегор не стал выдвигать против них обвинения.

Что касается самого пояса, то теперь его судьбу будет решать спортивная комиссия Невады. Уайт подчеркнул, что в случае дисквалификации Хабиба и запрета драться на территории США, UFC лишит его звания чемпиона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672123" frameborder="0"></iframe> Хабиб извинился за драку.Ну сорвался. Эмоции. С кем не бывает. Зато вышел перед всеми и покаялся. Хабиб Нурмагомедов – непобежденный чемпион

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб НурмагомедовФото: REUTERS

Страна: Россия

Возраст: 30 лет

Место рождения: Сильди (Дагестан, Россия)

Количество боев: 27*

Побед: 27

Поражений: 0

Прозвище: Орел

Конор Макгрегор

Конор МакгрегорФото: REUTERS

Страна: Ирландия

Возраст: 30 лет

Место рождения: Дублин (Ирландия)

Количество боев: 25*

Побед: 21

Поражений: 4

КАК ЭТО БЫЛО

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Хабиб Нурмагомедов занимается единоборствами с 5 лет. Уже взрослым он не раз говорил: "Сколько себя помню, все время на ковре".

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