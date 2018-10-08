Из-за ареста счетов Елене Степаненко могут отключить свет и воду в квартире
Разборки четы Петросян-Степаненко в разгаре. Суды о разделе имущества знаменитых юмористов начались еще в июле, но конца делу не видно. Оба артиста на суды не ходят, общение ведут через адвокатов. О том, как идет процесс дележа имущества на 1,5 миллиарда рублей, можно судить из заявлений Сергея Жорина, юриста Петросяна, так как адвокат Степаненко Елена Забралова предпочитает противоположную тактику, очень редко выходя в прессу.
Адвокат Елена Забралова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Перед очередным закрытым заседанием суда в деле о разделе имущества и разводе артистов «Комсомолка» поговорила с Сергеем Жориным..
- В настоящий момент идет речь об аресте счетов, вкладов, депозитов, ячеек Елены Степаненко, - говорит адвокат Евгения Петросяна. - И по квартирам сейчас регистрационные действия запрещены. Они давно арестованы.
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- Почему вы пошли на этот шаг с арестом счетов артистки?
- Степаненко живет в большой квартире, в которую она, кстати, Петросяна не пускает, но за эту квартиру платит Петросян. Мы неоднократно предлагали Степаненко самой платить за эту квартиру, но она отказывается по каким-то причинам. Из чего я сделал вывод, что ей счета по большому сету не нужны. Ну раз она деньги даже на себя не тратит, значит ей так удобнее. И я убедил Евгения Вагановича - он на прошлой неделе дал согласие. Я подал ходатайство на наложение ареста, суд его удовлетворил, сегодня мы его получили, развезли по банкам. И, возможно, Степаненко от вас узнает, что ее счета неактивны на сегодняшний момент.
- Еще и за квартиру скоро будет долг...
- Уже есть долг! Она дождется того, что ей отключат воду, электричество и все.
- А счета самого Петросяна тоже заблокируют?
- Когда они [сторона Степаненко] подали иск, изначально все заблокировали, не подумав о том, как Петросяну платить за недвижимость, которой пользуется Степаненко. Это тоже послужило фактором для ответных действий. Просто не сразу. Я давно говорил Петросяну, что хорошо бы это сделать. Но он до последнего надеялся, что Степаненко как-то придет в себя и ее действия будут последовательными и логичными, не будут ей же вредить.
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Предложение решить все миром по-прежнему в силе?
- Да. Степаненко может сама не догадается, раз она в такой клинч вошла, может кто-то из ее окружения ей подскажет, что она вредит самой себе. Мы видим, Евгений Ваганович бодр, полон сил, в хорошем настроении, собирает концерты и живет полноценной жизнью, а Степаненко своим же иском себе усложняет и усложняет жизнь. При этом позиционирует себя как глубоко верующего человека. Для меня это удивительно. Она не собирается вести диалог, не собирается договариваться, какую-то еще месть устроила. Это непоследовательно и лицемерно, на мой взгляд. Нужно сесть за стол переговоров. Мы всегда были за это. Мы и до суда вели переговоры, правда они нас обманули, не собирались с нами договариваться. Мы надеемся, что Степаненко поймет, что сесть, все поделить, разойтись и жить каждый сам по себе, как считает нужным, выгодно прежде всего для нее.
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