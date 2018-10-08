Из-за ареста счетов Елене Степаненко могут отключить свет и воду в квартире

СЕГОДНЯ 17:42 2018-10-08T18:10:01+03:00

Суд сначала арестовал недвижимость и счета Евгения Петросяна, теперь пользоваться безналом нельзя и его супруге [видео]

Изменить размер текста: A A

Разборки четы Петросян-Степаненко в разгаре. Суды о разделе имущества знаменитых юмористов начались еще в июле, но конца делу не видно. Оба артиста на суды не ходят, общение ведут через адвокатов. О том, как идет процесс дележа имущества на 1,5 миллиарда рублей, можно судить из заявлений Сергея Жорина, юриста Петросяна, так как адвокат Степаненко Елена Забралова предпочитает противоположную тактику, очень редко выходя в прессу.

Адвокат Елена Забралова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед очередным закрытым заседанием суда в деле о разделе имущества и разводе артистов «Комсомолка» поговорила с Сергеем Жориным..

- В настоящий момент идет речь об аресте счетов, вкладов, депозитов, ячеек Елены Степаненко, - говорит адвокат Евгения Петросяна. - И по квартирам сейчас регистрационные действия запрещены. Они давно арестованы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663285" frameborder="0"></iframe> Петросян и Степаненко разводятся: в чём причина?.Питт и Джоли. Шнур и Матильда. А теперь ещё и Петросян со Степаненко разводятся. Как дальше верить в любовь?

- Почему вы пошли на этот шаг с арестом счетов артистки?

- Степаненко живет в большой квартире, в которую она, кстати, Петросяна не пускает, но за эту квартиру платит Петросян. Мы неоднократно предлагали Степаненко самой платить за эту квартиру, но она отказывается по каким-то причинам. Из чего я сделал вывод, что ей счета по большому сету не нужны. Ну раз она деньги даже на себя не тратит, значит ей так удобнее. И я убедил Евгения Вагановича - он на прошлой неделе дал согласие. Я подал ходатайство на наложение ареста, суд его удовлетворил, сегодня мы его получили, развезли по банкам. И, возможно, Степаненко от вас узнает, что ее счета неактивны на сегодняшний момент.

- Еще и за квартиру скоро будет долг...

- Уже есть долг! Она дождется того, что ей отключат воду, электричество и все.

- А счета самого Петросяна тоже заблокируют?

- Когда они [сторона Степаненко] подали иск, изначально все заблокировали, не подумав о том, как Петросяну платить за недвижимость, которой пользуется Степаненко. Это тоже послужило фактором для ответных действий. Просто не сразу. Я давно говорил Петросяну, что хорошо бы это сделать. Но он до последнего надеялся, что Степаненко как-то придет в себя и ее действия будут последовательными и логичными, не будут ей же вредить.

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Предложение решить все миром по-прежнему в силе?

- Да. Степаненко может сама не догадается, раз она в такой клинч вошла, может кто-то из ее окружения ей подскажет, что она вредит самой себе. Мы видим, Евгений Ваганович бодр, полон сил, в хорошем настроении, собирает концерты и живет полноценной жизнью, а Степаненко своим же иском себе усложняет и усложняет жизнь. При этом позиционирует себя как глубоко верующего человека. Для меня это удивительно. Она не собирается вести диалог, не собирается договариваться, какую-то еще месть устроила. Это непоследовательно и лицемерно, на мой взгляд. Нужно сесть за стол переговоров. Мы всегда были за это. Мы и до суда вели переговоры, правда они нас обманули, не собирались с нами договариваться. Мы надеемся, что Степаненко поймет, что сесть, все поделить, разойтись и жить каждый сам по себе, как считает нужным, выгодно прежде всего для нее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664602" frameborder="0"></iframe> Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд арестовал счета Степаненко в рамках развода с Петросяном

Счета юмористки Елены Степаненко были временно арестованы в рамках бракоразводного процесса с эстрадным артистом Евгением Петросяном. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы в ответ на ходатайство одной из сторон (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Молодая пассия Петросяна за два года накупила недвижимости на 280 миллионов рублей

«Комсомолка» выяснила, чем владеет молодая пассия Петросяна, 29-летняя Татьяна Брухунова (подробности)

КСТАТИ

Степаненко впервые рассказала о причинах развода с Петросяном

Скандал вокруг развода главной юмористической пары страны Евгения Петросяна и Елены Степаненко набирает обороты и уже напоминает информационную войну. Причем стрелы летят с одной стороны - от Евгения Петросяна и его адвоката Сергея Жорина. Елена Степаненко же предпочитает не комментировать свой развод. И лишь сейчас ее представитель Елена Забралова решила прервать молчание. (подробности)

В ТЕМУ

Степаненко требует 10 из 12 квартир: адвокат Петросяна считает, что жена юмориста специально затягивает судебный процесс

В Москве прошло очередное судебное заседание по делу о разделе имущества и разводе известных артистов. После того, как вся центральная пресса узнала о том, что Степаненко и Петросян судятся, толпа журналистов едва не взяла штурмом зал заседания Хамовнического суда. В тот же день защитники Евгения Вагановича и Елены Григорьевны попросили сделатьпроцесс закрытым. Теперь все, что происходит на суде, дозировано сообщают адвокаты. (подробности)

Петросян подозревает, что Степаненко не пускает его в квартиру, потому что спрятала от него миллионы

В Хамовническом суде состоялось очередное заседание по разделу имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

СМИ пишут, что на кону приличный куш — полтора миллиарда рублей: несколько квартир в Москве, дом в Подмосковье, банковские счета. Впрочем, адвокаты сторон эти цифры не подтверждают, мол, не уполномочены сообщать детали, процесс все-таки закрытый(подробности)