Зачем Рамзану извинения

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-11T15:42:26+03:00

А все-таки жаль, что суровый глава Чечни — не тренер и не папа Кокорина с Мамаевым... [видео]

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День начался с привычной новости: глава Чечни в очередной раз потребовал извинений. Не то что я очень люблю Рамзана Ахматовича, нет, но мне нравится его приверженность к традиционным ценностям, «великоотцовский» стиль руководства, быстрота реакции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672840" frameborder="0"></iframe> Чеченец в автобусе.

Чеченский юноша в автобусе бросил в каких-то малолетних модников банку от энергетика и крикнул «Ахмат-сила!», заснял эту манифестацию на телефон и выложил в интернет. Спустя пару часов Рамзан Ахматович советует юноше, как можно быстрее оказаться у него в гостях вместе с родителями и объяснить свое поведение, которое позорит всех чеченцев вместе взятых.

chp_groznyy Найден чеченец, на которого разгневался Рамзан Кадыров

Проходит еще пару часов, и молодой человек уже с подбитым глазом зачитывает по бумажке текст извинения. И я сомневаюсь, что на этом инцидент исчерпан – потому что Рамзан Ахматович потребовал от виновного прибыть на разговор, а не заняться видеоблогерством. Сурово, но справедливо.

Практически в тот же самый временной период, два русских юноши Кокорин и Мамаев, накосячившие несоизмеримо больше, где-то шифруются на конспиративных квартирах и общественность гадает – «придут они в полицию, али не соизволят?». Полиция мужественно выжидает, вместо того, чтобы задержать. В итоге, спросить с этой футбольной безотцовщины за поведение, по-сути некому. Даже некому объяснить этим дурачкам, что искреннее раскаяние или деятельные извинения помогут хотя бы спрыгнуть с реального срока на «условку». Помалкивает и куча спортивных организаций и чиновников, хотя очень любят рассуждать о воспитательной роли спорта в гармоничном развитии подрастающего поколения. Отмораживаются и футбольные клубы в которых играли Кокорин и Мамаев. Клубы, если я не ошибаюсь, все первые сутки скандала деликатно «изыскивали возможность расторжения контрактов». Потом прорезался папа Мамаева, который лучше бы молчал. Вот его спич:

« Вы что ... устроили? Пускай они не … Кого …, человек в отпуске находится, …! И с Монте-Карло, … устроили! (скандал с распитием дорого шампанского Кокориным и Мамаевым – прим.авт.) Как не стыдно вам, сука, чертям, …., … в рот! Что обычный русский парень,…, зарабатывает деньги, а как только, …, оступился, сука, - вы каждый готовы нож в спину воткнуть, ….».

Практически в тот же самый временной период, два русских юноши Кокорин и Мамаев, накосячившие несоизмеримо больше. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Молодец, папа, называется - заступился за сыночка. Согласитесь, на этом фоне, архаичное поведение Рамзана Ахматовича, его любовь к извинениям (читай – демонстрация подчинения традиционным ценностями и старшим) выглядит несколько иначе. Просто Рамзан Ахматович понимает, что в современном, атомизированном обществе, где пороки превратились в добродетель, а нормы и рамки отсутствуют и порицаются, человек воспитанный в традиционных ценностях, внезапно получает оглушительную фору, сравнимую с «красным дипломом» Оксфорда. Он получает нормальную семью, которая с юных лет мотивирует мужчину. Веру, которая помогает бороться с пороками и отличать скотство от добродетели, не смешивая их. Трудоустройство через общину, юридическую и финансовую помощь без грабительских процентов и еще много чего – не перечислить. А дурно-воспитанные бакланы будут сидеть, и не важно сколько у них было денег.

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