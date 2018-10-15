2018-10-15T21:07:28+03:00
Политика

Националисты отложили захват Киево-Печерской лавры на юбилей Бандеры

Наш корреспондент передает из Украины, где начинается религиозный раскол
Арина СУВОРОВА
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14 октября отмечался день украинского защитника и создания Украинской повстанческой армии14 октября отмечался день украинского защитника и создания Украинской повстанческой армииФото: REUTERS
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Напомним, в минувший четверг Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП, в Москве ее считают раскольнической, не признана и другими православными церквями) получила от старейшего Константинопольского Патриархата автокефалию. То есть, по сути, начался процесс церковной легализации. Об этом давно мечтали власти Украины. Чтобы наконец-то у них была своя церковь, никак не связанная с Московским Патриархатом. После этоих новостей по Уркаине поползли слухи, что начнется захват приходов официальной церкви. Все это еще как назло совпало с любимыми праздниками националистов. 14 октября отмечался день украинского защитника и создания Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в РФ), плюс был большой церковный праздник - Покрова Богородицы. Его националисты диковинным образом перемешали со своей идеологией. «Бандера - наш герой, Покрова - наше свято!» - весь день скандировали марширующие по центру Киева молодчики.

Вообще столица Украины к этим гуляньям подготовилась основательно. Повсюду - желто-синие флаги, установлены гигантские трезубы, стенды, рассказывающие об истории украинского национализма.

Ниже - хроника одного дня жизни Киева в этом странном праздничном угаре.

Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь Киевского Патриархата получила от старейшего Константинопольского Патриархата автокефалию Фото: REUTERS

Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь Киевского Патриархата получила от старейшего Константинопольского Патриархата автокефалиюФото: REUTERS

14 октября. 11.00.

С полсотни бойцов добровольческого батальона «ОУН» (Организация украинских националистов, запрещена в РФ), все молодые, 20-25 лет, в черных спортивных костюмах и повязками, закрывающими лица собрались в парке в центре города. Там, где установлен памятник советскому генералу Николаю Ватутину (освобождал украинскую столицу от фашистов) и монумент героям-революционерам Январского вооруженного восстания 1918 года в Киеве.

Все походило на хорошо отрепетированный спектакль. Заводилы националистического движения работали на телекамеры и фотографов, которых собралось немалое количество. Активисты их периодически спрашивали, можно ли им приступать к «декоммунизации», готовы ли камеры фиксировать «исторический момент»?

Но власти города были готовы к этому. Полиция заранее окружила плотным кольцом памятники.

- Смерть большевикам! - крикнул лидер «нациков» Коханивский и наперевес с кувалдой ринулся к чугунному Ватутину. Но увяз в полицейском оцеплении. Ему на помощь кинулись соратники. Началась давка, и я почувствовала, что теряю равновесие.

Полиция заранее окружила плотным кольцом памятники Фото: REUTERS

Полиция заранее окружила плотным кольцом памятникиФото: REUTERS

«Упаду - затопчут» - пронеслось в голове. В этот момент меня крепко схватил парень в форме защитного цвета и со знаками националистов. Выдернул из толпы и поставил в сторонке.

- Не падай тут, - приказал мне националист. - Нам сейчас проблем не надо. Обойдемся без пострадавших!

Постепенно полиция взяла ситуацию под контроль. У лидера митингующих отобрали кувалду. «Декоммунизация» памятников провалилась. Отряд активистов ретировался. Видимо, чтобы принять участие в шествие всех националистических сил по городу.

16.00.

Пройти победителями по Киеву желали все, кто хоть как-то отождествляет себя с украинским национализмом - «Свобода», «Правый сектор», «Национальный батальон» (организации запрещены в РФ). Перед началом шествия с трибуны выступил известный политик-националист Олег Тягнибок.

- Немецкий рейх развалился, Советская империя уничтожена, а Украина есть! - выстраивал незамысловатую логику лидер партии «Свобода».

Спустя час националисты двинулись в сторону Крещатика.

Пройти победителями по Киеву желали все, кто хоть как-то отождествляет себя с украинским национализмом Фото: REUTERS

Пройти победителями по Киеву желали все, кто хоть как-то отождествляет себя с украинским национализмомФото: REUTERS

«Бандера - наш герой!», «Ганьба!», «На ножи», «Буде Украина вільна» (Будет Украина свободна), скандировала многотысячная толпа. Вместо факелов активисты жгли файеры. Периодически бабахали мощные петарды. Очень быстро центр города затянуло густым сине-желтым облаком - активисты поджигали сигнальные дымовые шашки.

Шествие остановилось только на Европейской площади - недалеко от Майдана. Там националистов ждал праздничный концерт и совместное исполнение гимна УПА «Зродились ми великоi години». По ТВ журналисты радостно отрапортовали: это было самое массовое исполнение гимна националистов, одновременно его пели 8368 человек.

18.00.

Когда шествие достигло Майдана, в Киево-Печерской лавре начался молебен. Его служил глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Возле Успенского собора собралось несколько тысяч прихожан.

После молебна митрополит обратился к собравшимся, поздравив с Покровом Богородицы, и призвал не допустить церковного раскола на Украине.

- Бог нас защитит, а не оружие, - сказал Онуфрий.

Тем временем, силовики, которые были стянуты для охраны монастыря, задержали 20 человек разного возраста - от подростков до зрелых мужчин. Полиция проверила у них документы и обыскала, часть тут же отпустили, а других попросили проехать в участок. Задержания происходили спокойно и тихо, так, что это заметили только журналисты. Кто были эти люди? Никто толком объяснить не мог. Но некоторые прихожане с уверенностью говорили, что задержанные - провокаторы.

После того, как митрополит Онуфрий покинул лавру, прихожане постепенно стали расходиться. Оставались только крепкие мужчины в спортивных костюмах. Они бродили по территории лавры группками, от храма к храму, пили кофе и откровенно скучали.

Небольшие наряды полиции дежурили возле входов, из монастыря можно было выйти свободно, а вот войти обратно никому Фото: REUTERS

Небольшие наряды полиции дежурили возле входов, из монастыря можно было выйти свободно, а вот войти обратно никомуФото: REUTERS

- Говорят, идут.

- Много?

- Да не.

- Тогда не дойдут, забоятся, - переговаривались между собой мужчины.

Небольшие наряды полиции дежурили возле входов, из монастыря можно было выйти свободно, а вот войти обратно никому не удавалось.

21.00.

Появилась информация, что полиция задержала у стен лавры около 100 человек. Кто были и эти задержанные - защитники или провокаторы-националисты, официально объяснений нет. Зато не официально местные говорят так:

- Захват Лавры националисты приурочат ко дню рождения Бандеры, 1 января ему 110 лет. Для них это будет самый дорогой подарок...

Киев.

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