«Можем всю планету закрыть»: Жириновский рассказал о российских ПВО С-600 и С-700

15 Окт. 01:59 2018-10-15T02:12:15+03:00

Об этом лидер ЛДПР поведал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», на что ведущий с иронией посоветовал политику не выдавать все тайны

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«Сенсационное» заявление сделал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сообщил, что у России якобы есть зенитные ракетные системы ПВО С-600 и С-700.

Говоря о том, что американцев «заинтересовала» наша система С-300, депутат Госдумы отметил, что до передачи этих комплексов Сирии США «ноль внимания обращали — что там какой-то С-300».

«А теперь они боятся, потому что прямой союзник США Израиль, он боится — С-300 рядом. И любой самолет — не только израильский — любой военный самолет может быть уничтожен. И американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», - продолжил Владимир Жириновский.

Это заявление зал встретил смехом, а ведущий шоу с иронией посоветовал политику не выдавать все тайны: «А то вдруг расскажет о страшной системе С-1500».

«Последняя пока С-700», - не моргнув глазом, ответил лидер ЛДПР.

«Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО», - продолжил Владимир Жириновский.

Между тем, на сегодняшний день самая новая российская зенитно-ракетная система – это С-500, универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус его поражения, по данным из открытых источников, составляет 600 километров.

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