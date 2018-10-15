2018-10-15T02:12:15+03:00
Политика

«Можем всю планету закрыть»: Жириновский рассказал о российских ПВО С-600 и С-700

Об этом лидер ЛДПР поведал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», на что ведущий с иронией посоветовал политику не выдавать все тайны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments216
Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир ЖириновскийЛидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир ЖириновскийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

«Сенсационное» заявление сделал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сообщил, что у России якобы есть зенитные ракетные системы ПВО С-600 и С-700.

Говоря о том, что американцев «заинтересовала» наша система С-300, депутат Госдумы отметил, что до передачи этих комплексов Сирии США «ноль внимания обращали — что там какой-то С-300».

«А теперь они боятся, потому что прямой союзник США Израиль, он боится — С-300 рядом. И любой самолет — не только израильский — любой военный самолет может быть уничтожен. И американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», - продолжил Владимир Жириновский.

Это заявление зал встретил смехом, а ведущий шоу с иронией посоветовал политику не выдавать все тайны: «А то вдруг расскажет о страшной системе С-1500».

«Последняя пока С-700», - не моргнув глазом, ответил лидер ЛДПР.

«Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО», - продолжил Владимир Жириновский.

Между тем, на сегодняшний день самая новая российская зенитно-ракетная система – это С-500, универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус его поражения, по данным из открытых источников, составляет 600 километров.

Новое видео доставки ЗРК С-300 в Сирию .Эксперты ожидают, что появление российских зенитно-ракетных комплексов изменит расклад на Ближнем Востоке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как США охотились за секретами нашего С-300

Экс-гендиректор объединения «Алмаз» Игорь Ашурбейли рассказал Виктору Баранцу, как появление С-300 в сирийской армии изменит расклад на Ближнем Востоке (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мосгорсуд оставил младшего брата Кокорина в СИЗО
«Огромная ошибка родителей»: Патриарх Кирилл заявил об опасности компьютерных игр
Суд ЕС призвал Польшу приостановить судебную реформу
Девушка чуть не стала добычей акул в ТРЦ Китая
Матвиенко заявила, что Бочкарев в ближайшее время вылетит в Россию
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Ташкентской областью
Первый паспорт с указанием нейтрального пола выдали в Нидерландах
Автодорога А-119 «Вологда-Медвежьегорск» полностью отремонтирована
Русская модель погибла под колесами внедорожника в США
Автоблогера Эрика «Давидыча» Китуашвили суд приговорил к 4 годам 8 месяцам лишения свободы
В NASA сообщили о временном снятии санкций с главы «Роскосмоса»
«Не надо вводить в заблуждение»: Захарова прокомментировала слова британского посла об инциденте в Солсбери
Скворцова сообщила об улучшении состояния детей, эвакуированных из Керчи в Москву
«Я не опасный преступник»: Кокорин расплакался в зале Мосгорсуда