2018-10-16T10:32:08+03:00
Общество

Прихожане РПЦ больше не смогут молиться в храмах на горе Афон

В Русской православной церкви надеются, что в скором времени Константинополь все же одумается относительно ситуации с Украиной
Екатерина БЕЛОКОНОВАВалерия ЛЫСЕНКО
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Прихожане РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе АфонПрихожане РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе АфонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прихожане Русской православной церкви с этого момента больше не могут молиться и причащаться в храмах, расположенных на горе Афон в Греции. Это связано с ухудшением отношений между Московским и Константинопольским патриархатами.

Напомним, ранее Священный Синод РПЦ заявил, что категорически не признает решение Константинополя о предоставлении автокефалии Украинской церкви и снятии анафемы с глав раскольнических объединений - Филарета и Макария. Однако, как писал сайт kp.ru, Московский патриархат все еще не теряет надежды на то, что Вселенский патриархат одумается и перестанет творить беззаконие.

"Отныне и впредь до изменения позиции Константинополя и, соответственно, пересмотра своей позиции Русской Церковью, они (верующие РПЦ) не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата, принимать участие в других таинствах", - пояснил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Он подчеркнул, что поскольку Афон является канонической территорией Константинополя, то это касается и находящихся в его юрисдикции храмов и монастырей, передает ТАСС.

Что же касается посещения других церквей, не подчиняющихся РПЦ, то, по словам Волкова, здесь все зависит от самого отношения человека к ситуации и его выводов. В любом случае, запрещать прихожанам посещать такие христианские общины никто не будет.

"Вот я член Русской православной церкви, и моя церковь прекратила общение с патриархатом. Что это означает лично для меня? То-то и то-то. И какие-то выводы должен сделать каждый человек, который серьезно себя ощущает членом церкви. Такие настали времена, что приходится делать такого рода выбор. Может, не самый приятный, но, однако, это не что-то такое совершенно запредельное", - сказал пресс-секретарь Патриарха в эфире Радио "Комсомольская правда".

При этом он подчеркнул, что сложившаяся ситуация, вероятно, не окажет серьезного воздействия на верующих, желающих посещать храмы.

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