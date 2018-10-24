Бывший бойфренд извинился перед Викторией Боня: «Прости за причинённый вред!»

СЕГОДНЯ 00:33 2018-10-24T00:40:27+03:00

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Бизнесмен и бывший бойфренд Виктории Боня Пьер Андюран все-таки признал, что был не прав, когда поверил папарацци, которые убедили его, что телеведущая отреклась от отношений с ним.

Напомним: Андюрану передали, что Виктория публично заявила, что у них был всего лишь пиар-роман, за который красотке якобы заплатили полмиллиона евро.

-Я никогда не говорю плохо о том, с кем была в отношениях. И в этот раз не стану этого делать. Пьер почему-то повелся на провокацию журналистов, -сказала «КП» Виктория Боня. -В эфире канала Денчик ТВ, на котором обычно показывают юмористические сюжеты, мы, как обычно, шутили, но не обсуждали мою личную жизнь, не произносили имя Пьера.

Виктория Боня объяснила «КП», что до Андюрана донесли лживую информацию и посоветовала бывшему возлюбленного извиниться.

После этого Андюрану хватило смелости признать, что он виноват перед Боней и публично покаяться перед бывшей возлюбленной.

-СМИ, как оказалось, могут нанести большой вред. Извини, что так отреагировал и за любой причинённый вред. Я не хочу быть в плохих отношениях с тобой. Желаю тебе всего наилучшего,-обратился к красавице французский миллиардер.

Пьер Андюран извинился перед ВикториейФото: СОЦСЕТИ

Виктория Боня не оставила извинения француза без ответа. Телеведущая поблагодарила Андюрана и сказала, что рада его извинениям.

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