Восемь российских болельщиков еще остаются в римских больницах

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-24T10:35:30+03:00

За несколько часов до стартового свистка на станции римского метро «Репубблика» произошло крушение эскалатора Фото: REUTERS

После крушения эскалатора в метро и беспорядков у стадиона перед матчем «Рома»-ЦСКА пострадало 16 россиян [видео]

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Если воскресный вечер, когда Рим накрыло мощнейшим градом, принес в итальянскую столицу холода, то во вторник в Вечном городе было жарко. На матч Лиги Чемпионов между московским ЦСКА и местной «Ромой» прибыло более полутора тысяч болельщиков из России, которых римляне встретили совсем не дружелюбно.

Первые единичные сообщения о различных конфликтах и происшествиях стали поступать еще за день до игры, а перед самими матчем события развивались уж совсем по нелицеприятному сценарию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674689" frameborder="0"></iframe> Очевидцы сняли момент аварии в метро Рима.

За несколько часов до стартового свистка на станции римского метро «Репубблика» произошло крушение эскалатора, на котором находились наши болельщики. Как рассказывают очевидцы, мобильная лестница резко набрала скорость, после чего образовалась давка, в которой пострадали 16 россиян, получивших в основном ранения ног. Все они были доставлены в римские больницы, причем один по так называемому «родиче россо» - то есть в тяжелом состоянии. Всю ночь врачи боролись за его здоровье, речь даже шла сначала об ампутации ноги. Но в итоге ампутации удалось избежать. Восьмерых граждан России отпустили из больниц уже на следующее утро.

Восемь российских болельщиков еще остаются в римских больницахФото: REUTERS

Причины странного поведения эскалатора еще предстоит выяснить, но римские власти уже намекают на вину московских болельщиков. Мол, они слишком активно прыгали на ступеньках, от чего конструкция и не выдержала. Хотя очевидцы говорят, что никаких прыжков не было. Но «отмыться» от вины нашим ребятам будет непросто. Для руководства города очень удобно свалить все на приезжих, хотя все жители итальянской столицы знают, какие проблемы в Вечном городе практически со всеми объектами инфраструктуры. Хотя, надо отдать должное мэру Рима Вирджинии Раджи, которая выразила солидарность пострадавшим и пообещала оказать им всю необходимую помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674652" frameborder="0"></iframe> В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

Напряжение перед игрой витало в воздухе, поэтому полиция Рима обратилась к российскому посольству с просьбой выделить дипломатов, которые могли бы оперативно вмешиваться в ситуацию для оказания помощи россиянам. Поэтому некоторые сотрудники посольства, хотя и были на стадионе, посмотреть матч так и не смогли.

Непосредственно перед самим матчем в районе «Стадио Олимпико» местные тиффози решили тепло встретить московских гостей градом бутылок, а потом достали ножи. Полицейским пришлось разгонять толпу водометами, но трое россиян все-таки пострадали. Сначала даже появились информация, что один болельщик ЦСКА был зарезан насмерть, но эти сведения не подтвердились. В итоге, чтобы избежать дальнейших беспорядков полиция стала отлавливать в районе стадиона всех россиян, которых затем под охраной проводили на арену.

По итогам горячего вечера на пятерых россиян были заведены административные делаФото: REUTERS

На самом игре крупных инцидентов не произошло, если не считать несколько файеров, зажженных фанатами ЦСКА в конце игры, которая, кстати, закончилась в пользу «Ромы» 3:0. Да и слаженные действия полиции после игры смогли предотвратить возможные проблемы.

По итогам горячего вечера на пятерых россиян были заведены административные дела, и они, скорее всего, отделаются штрафами. Одного болельщика ожидает суд, речь идет о возможном уголовном преследовании. Все находящиеся в больницах пострадавшие будет отпущены после необходимых медицинских процедур.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674658" frameborder="0"></iframe> Кадры как увозят медики серьезно пострадавших фанатов ЦСКА в Риме.

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