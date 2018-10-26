Это была испепеляющая страсть. Пленка не может выдержать такой накал, расплавится - именно таким мы запомнили Караченцова в "Юноне и Авось"

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-26T14:42:03+03:00

Наш колумнист Наталья Барабаш побывала на легендарной постановке в "Ленкоме" после ее премьеры. И эти воспоминания останутся с ней навсегда [видео]

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Сейчас все будут вспоминать. И я вспомню.

"Юнона и Авось" только вышла. Ну, с полгодика - годик прошло от премьеры. И нас, театральных критиков со всея Руси вызвали в Москву на театральную лабораторию.

Обычно нас водили на самые громкие спектакли. Мы просто грезили этой Юноной.

А в последний момент сорвалось. 20 билетов? Для провинциальных журналистов? Смеетесь? Самые известные журналисты Москвы осаждали театр. Не говоря о продавцах, парикмахерах, работниках горкомов и райкомов. Я пришла к театру за два часа перед началом. У меня есть дар: если я хочу попасть на какое-то представление, я туда попадаю.

Юнона и Авось - Я тебя никогда не забуду."Юнона и Авось" в ролях: Караченцов Николай, Большова Анна

Страсть - очень сильное чувство, ирреальное. Когда она тобой завладевает, время несется в убыстренной перемотке, а пространство сворачивается и разворачивается по твоему желанию. Очень ненадолго. Но - подчиняется.

Я страстно хотела послушать вот это: "Я тебя никогда не увижу".

И уже около кинотеатра "Россия" поняла: ничего не выйдет.

Люди стояли на улочке, ведущей к театру, словно там бурлит демонстрация. На подходе - железные ограждения. Милиция. Если бы какой-то сумасшедший принес вдруг лишний билет, толпа просто бы его порвала.

Сумасшедших не было.

А страшная сила страсти разрывала меня изнутри. Я достала удостоверение журналиста владивостокской газеты. И пошла к служебному входу.

Там народу было мало. Милиционер равнодушно глянул на корочку.

- Мне должны вынести билет! -сказала я. -Завлит. Можно, я внутри подожду?

План был - зайти на служебный ход, подождать, когда людей пойдет через проходную много, и просочиться.

- Ждите! - пожал плечами милиционер. Все же времена были в этом плане вегетарианские.

Я стояла в комнатке около будочки на служебном входе.

И они все проходили мимо меня. Шанина, Абдулов. Крис Кельми. Смеялись с коллегами. Кивали охраннику. И скрывались в недрах театра.

Потом зашел Караченцов. С пустым взглядом. Ничего не выражающим лицом. Какой-то сгорбившийся, серый. Не человек - кокон от вылетевшей бабочки.

Я еще удивилась - где эта его неистовая сила? Как он будет играть?

Артисты, гримеры, монтажеры, рабочие сцены все шли и шли.

Я стояла. Вглядывалась в каждого. К кому броситься?

И понимала, что ни к кому не брошусь.

Потом в комнатку завалился великолепный Павел Смеян. Будто солнце вкатилось. Он излучал радостную энергию успеха. Смотрел вокруг веселыми глазами. И натолкнулся на мою безысходную страсть в глазах.

Это была живая невероятной силы бьющаяся страстьФото: ТАСС

- Что? - спросил.

- Билет вот. Обещали. Не вынесли, - соврала я.

Он все понял. Сказал вахтеру:

- Это со мной. Я договаривался.

Провел лабиринтами до какой-то двери. Открыл ее - это была дверь в фойе.

- Дальше сама, - сказал.

Я сидела в партере. Не спрашивайте. Просто какой-то сумасшедший владелец билета не пришел. Наверное, умер. Другой причины быть не могло.

И это единственное пустое место досталось мне.

А потом вышел Караченцов.

Пусть простят мне все остальные исполнители. Да нет, Шанина тоже была великолепна.

Но. Я не помню в этот день никого из них.

Я помню только эту испепеляющую, бушующую и заливающую зал потоками раскаленной лавы страсть, что вулканом билась в его Резанове.

Сразу было понятно: ничего хорошего у них не будет. Не может быть. Потому что такой силы страсть - она не живет долго. Испепеляет все вокруг. Сворачивает время и пространство. Но потом улетает куда-то, куда нам хода нет.

Когда он пел в конце их дуэта с Кончитой - уже тихо, хрипло, после всего надрыва и бешеного крика, который обрушил на нас минуту назад - "я тебя никогда не увижу" , тетки рядом - райкомовская с прической-банкой, и стильно одетая чья-то жена - плакали.

А про себя говорить не буду. Театральные критики не плачут. Глаза протерли - и смотрят дальше.

Я потом еще два раза была на этом спектакле. И смотрела его в записи.

Никогда никакая запись близко не передает того, что делал Караченцов на сцене. Пленка не может выдержать такой накал. Расплавится.

Это была живая невероятной силы бьющаяся страсть.

Я думала, она не может жить долго. Но она долго, очень долго билась в этом сумасшедшего таланта и обаяния актере.

И даже когда угасла - мы завороженно и с любовью смотрели на экранах ее отдаленный свет.

Сколько бы времени ни прошло - я никогда не забуду тот спектакль. И потому к обычному "вечная память" у меня прибавляется вот это незабываемое свое...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675121" frameborder="0"></iframe> Умер Николай Караченцов."Для любви не названа цена"... От его голоса замирала душа у всех, от мала до велика. Народный артист Николай Караченцов умер, не дожив всего один день до своего 74-летия. Прощайте, граф Резанов!

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