Мы тебя никогда не забудем... За что страна полюбила Николая Караченцова

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-26T15:07:59+03:00

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К сожалению, молодое поколение знает Николая Караченцова как человека, который все время болел. Страшная авария разделила его жизнь на две части. Из любимца публики, суперзвезды, красавца, спортсмена секс-символа (в свои 60 он был великолепен) он превратился в человека на инвалидной коляске с отсутствующим взглядом. Мы не хотели его отпускать. Верили, что все наладится. Не сдавалась и его жена, Людмила Поргина, которая сделала максимум для Николая Петровича. Многие упрекали женщину в том, что она пиарится на супруге, что злоупотребляет его состоянием для того, чтобы извлечь для себя какие-то бонусы. Но мы, конечно, никогда не узнаем, через что ей пришлось пройти - ухаживать за страшно больным человеком - то еще испытание. Но думаем, без нее он бы так долго не продержался. Да и в нелюбви ее точно упрекнуть нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675121" frameborder="0"></iframe> Умер Николай Караченцов."Для любви не названа цена"... От его голоса замирала душа у всех, от мала до велика. Народный артист Николай Караченцов умер, не дожив всего один день до своего 74-летия. Прощайте, граф Резанов!

Он ушел за день до своего 74-летия. Мог покинуть нас за 14 лет до этого в страшной аварии. Машина врезалась в столб. Непристегнутый Николай Петрович получил серьезные травмы.Трепанация, кома. За эти 14 лет жизни он заплатил слишком высокую цену - его жизнь превратилась в одну сплошную реабилитацию, которая все равно не смогла вернуть нам прежнего Караченцова.

В 70-е годы стагнация была во всем. Мы жили бедно, без особых развлечений. Как раз в такое время активно начинает развиваться искусство. Людям хотелось праздника, а взять его было неоткуда - только не было кадров, производство только начинало восстанавливаться. Кинопрокат был маленьким, иностранные фильмы практически не попадали в отечественные кинозалы. Поэтому были нужны «универсальные солдаты». Одним из таких стал и Николай Петрович. Ему действительно были подвластны любые образы. А главное, ему везде можно было верить. Это был не Караченцов, играющий роль, а каждый раз совершенно другой герой.

Он тронул сердца зрителей в своем первом серьезном фильме - «Старший сын», тонкой, умной работе по пьесе Александра Вампилова. Удивил своей смелостью, сыграв бунтаря Тиля в одноименном спектакле (в нем он впервые запел). Смеем сказать, что в первую очередь благодаря его исполнению Рязанова в Ленкоме были постоянные аншлаги на «Юнону и Авось». Не обладая великими вокальными данными, не всегда вытягивая нужные ноты, Караченцов создал цельный, пронзительный образ человека, страдающего от разлуки и невозможности быть с любимым человеком. Люди буквально штурмом брали театр, чтобы попасть на спектакль. Для «приличного человека» не посмотреть «Юнону» в то время было преступлением - как сейчас бы сказали, это произведение было культурным кодом поколения. Он играл в этом спектакле более 800 раз на протяжении 23 лет, и без натуги - по его словам, такая роль надоесть не может.

В спектакле "Тиль".Фото: ТАСС

Да, повторимся, Караченцов не был Лучано Паваротти - у него был стандартный театральный вокал, пел он в разговорном стиле. Он сам признавался, что многие шутили о его данных: - «Этот хрип у нас песней зовется»,. Но его невероятной силы мужское обаяние и умение войти в образ заставляло всех нас влюбляться в его голос. В те времена начал активно развиваться жанр музыкальной комедии, где у Караченцова оказалась заглавная партия. Если бы тогда существовали караоке, то «Венец творения, дивная Диана» из «Собаки не сене» стала бы настоящим хитом. Да тут дело не в способностях, а в энергетике - как убедительно звучат его песни, записанные более 30 лет назад - «Кленовый лист», «Что тебе подарить?», «Леди Гамильтон» - всего более 200 песен.

Юнона и Авось - Я тебя никогда не забуду."Юнона и Авось" в ролях: Караченцов Николай, Большова Анна

Мужчин после войны было мало, а Николай Петрович по крайней мере на экране удовлетворил женскую страсть по романтическому герою. Он, конечно, не был записным красавцем, как Элвис Пресли, в те годы царивший в Америке. А, скорее, таким обаятельным хулиганом с задоринкой. Большеглазый, большеротый, щербинка меж передними зубами, родинка над губой, непослушные волосы, и при этом никакой слащавости а воплощение той самой нужной женской части нашей стране мужественности.

В фильме "Приключения Электроника".Фото: кадр из фильма

«Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул» - вроде комедии, но как глубоко копал Караченцов, чтобы сделать свою роль максимально правдоподобной. Как жалко было преступника Джефферсона Хоупа, которого он сыграл в экранизации Шерлока Холмса! У него, наверное, не было ни одной проходной роли. А может он делал даже проходные роли памятниками, отлитыми навеки в зале славы нашего кинематографа. Правда, были и такие роли, которыми он не гордился. Говорил, что если бы можно было повернуть время вспять, то не стал бы сниматься в фильмах, которые ему отвратительны.

В фильме "Человек с бульвара Капуцинов".Фото: кадр из фильма

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/625939" frameborder="0"></iframe> Николай Караченцов: лучшие роли.Не стало Николая Караченцова. Народному артисту было 73 года

Даже его сериальные роли были выдающимися. Хотя он признавался, что с опаской снимался в «Петербургских тайнах» - на тот момент одном из самых длинных российских сериалов. Боялся, что будут говорить - мол, этот Караченцов скоро из утюга запоет! А мы не были против…Любили его в мультфильмах («Пес в сапогах»), которым он дарил свой голос, в Жане-Поле Бельмондо, которого он частенько озвучивал…

Он отдавал себя всего работе, жертвуя часто семьей и личным временем. Немного переживал, что из-за работы многое упустил в жизни, но н слушал врачей, которые говорили, что столько играть нельзя - можно умереть. Сам не мог остановиться - авария притормозила ход его жизни.

Николай Караченцов отдавал себя всего работе.Фото: ТАСС

Мы его никогда не забудем. Он навсегда останется в наших сердцах улыбчивым, романтичным мальчишкой, который десятилетиями помогал миллионам людей в нашей стране стать чуточку счастливее. А разве не ради этого стоит жить?

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