Ученые придумали, как и чем привлечь внимание инопланетян к Земле

СЕГОДНЯ 20:00 2018-11-07T19:58:42+03:00

Джеймс Кларк (James R. Clark) и Керри Кэхой (Kerri Cahoy) — исследователи из Массачусетского технологического института в Кембридже (Massachusetts Institute of Technology) — уверяют: чтобы инопланетяне нас наверняка заметили, нужно мигнуть им лазерным лучом. Но мигнуть не просто, а «усиленно» - сфокусировав луч посредством мощных телескопов с зеркалами в 30-45 метров. Ничего фантастического в подобных технологиях нет. Реализовать их можно хоть завтра — необходимое оборудование или уже имеется, или вот-вот появится.

Кларк и Кэхой подсчитали: сфокусированный луч 1-2-мегаваттного лазера будет заметен с расстояния в 20 тысяч световых лет. Он покажется в 10 раз интенсивнее, чем излучение Солнца. Инопланетяне, которые засекут «аномалию», быстро догадаются, что это им сигналят. И поймут, что в Солнечной системе обитают высокоразвитые разумные существа, которые дали о себе знать.

Первыми о нас узнают ближайшие соседи, проживающие у звезды Проксима Центавра (Proxima Centaur) в системе Центавра. Одна из местных планет — Проксима Центавра Б - расположена всего в 4 световых годах от Земли. И как недавно выяснилось, скорее всего подходит даже нам. Если планета обитаема, а местные ученые не глупее наших, на сигнал ответят. Начнем перемигиваться — пусть и с задержкой в 4 года.

Первыми нашу яркую весточку получать обитатели планеты Проксима Центавра Б.

Можно рассчитывать на ответ из системы TRAPPIST-1, которая расположена в 39 световых годах от Земли. Жизнь и там вполне вероятна. Но раньше, чем через 39 лет нам оттуда не моргнут. А моргнут, то заметим через 78 лет.

Другой вопрос: надо ли самим мигать-моргать? То есть привлекать к себе внимание. Многие опасаются. Больше других боялся Стивен Хокинг, пока был жив. Считал, что от инопланетян надо держаться подальше.Мол, найдут нас — обязательно ограбят. Как в свое время высокоразвитые европейцы обобрали не столь разумных индейцев.

Но людям одиноко. Хочется общения. Они верят во вселенское добро, пытаются поймать сигналы от братьев по разуму, сами сигналят в радиодиапазоне. Теперь вот хотят «пульнуть» и мощную лазерную весточку.

О перспективах грядущего общения лучами Кларк и Кэхой рассказали в журнале Astrophysical Journal, в статье под названием Optical Detection of Lasers with Near-term Technology at Interstellar Distances. Коротко о результатах исследования сообщил портал Phys.org.

