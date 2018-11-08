Внучка Караченцова показала его последнее фото

СЕГОДНЯ 19:25 2018-11-08T19:42:17+03:00

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- Коля умер счастливым человеком, он успел попрощаться с семьей. Накануне в больницу приехал наш сын Андрей со своей женой Ирой и нашими любимыми внуками. Мы обнимали Коку, целовали, фотографировались вместе. Так мы прощались с нашим дорогим Коленькой, - рассказала «Комсомолке» вдова легендарного актера Николая Караченцова Людмила Поргина.

Последнее фото всеми любимого артиста появилось в Инстаграме его старшей внучки Янины (родители назвали девочку в честь покойной мамы Николая Петровича Янины Евгеньевны).

- Дедушка был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать! - подписала снимок с любимым дедушкой Янина Караченцова.

karachentsovayanina Дедушка был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать!

На фото внучка Николая Петровича стоит рядом с больничной койкой, где лежит ее дедушка. Похожее фото опубликовала в своем Фейсбуке и невестка Караченцова Ирина. Там на фото, кроме нее и Николая Петровича, есть Людмила Андреевна Поргина со своей младшей внучкой Ольгой.

Невестка Караченцова Ирина поделилась этим снимком в своем Фейсбуке.

Напомним: Николай Караченцов умер в онкологической клинике, где пытался победить рак левого легкого.

- Увы, 26 октября в 9 часов утра Николая Петровича не стало. Ему было 73 года. Не дожил всего один день до своего дня рождения. Людмила Андреевна сказала, что сначала опухоль стала распадаться, а потом отказали почки, - поделились с «КП» друзья Николая Караченцова.

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- Я не одна, эту неделю жила в семье сына вместе с моими внуками. Кроме того, я постоянно разговариваю с Колей, которому я отдавала всю свою энергию и любовь. Он покинул этот мир. Но не покинул меня. Как правильно сказал патриарх Кирилл на отпевании, теперь он станет моим ангелом-хранителем. Это дает ощущение, что он рядом, - поделилась сокровенным Людмила Андреевна. - Коля мне говорил перед своим уходом: не вешай нос. Не хотел, чтобы я грустила. Я ему пообещала. Вот и стараюсь не грустить. Когда он лежал в больнице, он спросил меня: «Какой домик тебе построить на небесах?». Я как всегда по-деловому ответила: «Не надо ничего без меня делать. Ты же знаешь: я приду и сама построю». (подробности)

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