Как я вмешался в американские выборы

СЕГОДНЯ 01:05 2018-11-09T01:15:22+03:00

Корреспондент «КП» под видом политического активиста одновременно внедрился в партии республиканцев и демократов. Чтобы Дональд Трамп смог сохранить власть и сделать то, что обещал во время предвыборной гонки. Например, поладить с Россией… [видео]

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- Всем колхозом за Трампа! - ржали надо мной коллеги, когда я собирался в США.

- Агент нашего влияния, - добавляли они полушепотом, выпучив глаза. - Точно! Все шпили Нью-Йорка (пошлый намек на Солсберийский собор, который посещали «агенты ГРУ», «отравители шпиона Скрипаля» - знаменитые Боширов и Петров).

Но был один, который не смеялся. Ведь я на самом деле решил вмешаться в американские выборы. Ну а что? Нас все время в этом обвиняют, но где доказательства? Лишь заявления американских спецслужб и длящееся второй год расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Все какое-то зыбкое и безрезультатное. Но сейчас я вам задам, подумал я накануне американских выборов в конгресс. И задал!

ДОВЕДЕМ ВСЕ ДО АБСУРДА

- А зачем тебе это надо? - переспрашивали меня более осторожные коллеги.

Я же любовался плакатом, который только что распечатал на редакционном принтере: «Голосуй, не голосуй, все равно получишь… Трампа». Тогда мне казалось это остроумным.

- Пусть Кафка торжествует! - пытался убедить я сомневающихся. - Сначала я буду агитировать за демократов. Потом тоже самое проверну с республиканцами. Плюс на минус дадут ноль, - восхищался я собственной идеей. - То есть вот я, русский, стопроцентно вмешаюсь в американские выборы, но сам же все нивелирую. Доведу ситуацию до абсурда.

В ответ товарищи, далекие от тревожной политической ситуации в мире, крутили пальцем у виска.

- Сами вы дураки, - обиделся я и сел в самолет «Аэрофлота» Москва - Нью-Йорк. Кстати, если США введут против нас очередной пакет жестких санкций за «отравленных в Солсбери Скрипалей», то госавиакомпаниям запретят летать в Америку. И все - больше никаких шпилей Нью-Йорка, думал я в полете, составляя лживые письма в избирательные штабы враждующих партий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/676948" frameborder="0"></iframe> Как я вмешался в американские выборы.Корреспондент «КП» под видом политического активиста одновременно внедрился в партии республиканцев и демократов. Чтобы Дональд Трамп смог сохранить власть и сделать то, что обещал во время предвыборной гонки. Например, поладить с Россией…Валерий РУКОБРАТСКИЙ

ИЗРАИЛЬТЯНИН РОССИЯНИНУ НЕ ТОВАРИЩ

Без обмана в современном мире сложно. Ложь - очень удобная штука. Еще из Москвы я просил хорошего друга нашей страны и при этом активиста демократической партии Хулио Родригеса (возглавляет Российско-Американское культурное сообщество) помочь.

«О-о-о, крутой проект - стать волонтером на американских выборах и посмотреть, как это работает изнутри, - писал мне в ответ Хулио, а спустя несколько дней печально добавлял:

- Я и не представлял насколько отравлена атмосфера российско-американских отношений. Никто из моих хороших знакомых, кто сейчас в избирательной гонке, не согласился взять к себе русского».

А вот с русскоязычным журналистом из Израиля, когда я представлялся так, пообщаться согласились во всех штабах. И демократы, и республиканцы. Потому что избирательное место я выбрал правильное. Бруклин (и это не только знаменитый Брайтон-бич) с его многочисленной русско-язычной диаспорой. Активной, «топившей» массово за Трампа в президентскую кампанию.

ВСЕ РАВНО НЕ ВЕРЯТ

Бруклинские штабы демократов и республиканцев находятся в километре друг от друга. Двух-, трехэтажные обшарпанные здания - и не скажешь, что это тоже часть Нью-Йорка, который ты всегда представляешь в виде бесконечной щетины высоток. Но именно в таких неказистых домах и живет основная масса русскоязычного избирателя. Несколько волн миграции из СССР и России превратили некогда черные отдаленные районы Нью-Йорка в белые.

- Как же это хорошо, что ты русскоговорящий, - обрадовалась мне Барбара. В штабе кандидата в конгресс Макса Роуза она была единственной представительницей русскоязычного сообщества. - Мне бы таких, как ты, - тысячу!

У штаба кандидата от демократов Макса Роуза.Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Барбара, словно молясь, посмотрела вверх. Но Бог ее просьбу истолковал иначе.

- Я помню, что вы писали, - подошел к нам старший менеджер в штабе Ашер Злотник, совсем не говорящий по-русски. - Но мне надо согласовать то, что вы хотите совместить журналистику и волонтерство, с пресс-секретарем кандидата в конгресс. Вы точно из Израиля?

Ашер еще раз внимательно взглянул на меня и ушел звонить.

- Сорри, но мы не можем вас взять, - был ответ пресс-секретаря. А в глазах Ашера читалось: так кто ж его знает, кто ты такой на самом деле? «Боширов и Петров» в одном лице?

Зато республиканцы обрадовались мне, как родному.

- Любая помощь подойдет. - Партийный активист Джеймс Кейтен всунул мне в руки стостраничный список с адресами, именами и телефонами всех русскоязычных людей Бруклина. Напротив каждого стояла пометка - литера «R» (республиканец), «D» (демократ). Буковка «I» означала, что человек не республиканец, не демократ. «B» - может голосовать и за тех, и за других. Короче, было видно, что штаб республиканцев использует заготовки с прошлых выборов. Знание - сила! А умелая манипуляция поможет добыть не только заветное президентское кресло, но и теплое местечко в конгрессе.

В штабе демократов журналиста "КП" вежливо развернули, а вот республиканцы оказались рады любой помощи.Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

ВОЕННЫЙ ПРОТИВ ЛЮБИМЧИКА ТРАМПА

Когда я изучил, у кого какие предвыборные программы, то сразу понял: плохи дела у республиканцев. Их кандидат - такой холеный политик лет так под 60. Везде публикует фоточку, что он рядом с Трампом. Приводит слова президента в свою поддержку. Сама же избирательная программа - набор общих слов: налоги снижать, транспортную инфраструктуру улучшать. О, даже про Россию есть! Мол, наша страна, Сирия и Иран - угроза всему миру. Типа надо что-то с этим делать, предлагает республиканец. Ну вот как такому помогать? Не то что кандидат от демократов.

Молодой, подтянутый. Командовал взводом в Афганистане. Патриот, но без надрывной антироссийской истерии. Весь такой за правду. Мол, под пулями душа человека очищается от скверны (спорное суждение, но зато красивое). А жажда справедливости кристаллизируется. Говорит, что надо взбодрить тех, кто правит в Вашингтоне. Надо помогать американцам, которые полжизни выплачивают кредиты за высшее образование. А еще надо запустить мощные антинаркотические программы. Короче, весь расчет на активную молодежь Бруклина, которая всегда была демократической.

- Это и есть главные противники Трампа, - объяснял мне позже американский политический эксперт, доктор Джон Зогби. - Молодежь всегда настроена более демократически - такая специфика возраста. Они лояльны к гей-бракам, к либеральным ценностям. Им нравится социализм, распределение благ не по заслугам, а по равенству. Правда, все исследования показывают, что, взрослея, эта публика становится более консервативной, начинает голосовать за республиканцев. Потому что с возрастом накапливаются материальные ценности, которые уже хочется оберегать, вместо того чтобы делиться ими.

Вот так забавляются противники Трампа: собирают пожертвования в фонд строительства стены на границе с Мексикой на фоне мемуаров Клинтон о своем проигрыше.Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

«ОН ДАН НАМ БОГОМ!»

Брайтон-бич - какая-то странная машина времени. Ощущение, ты вернулся в мир, из которого многочисленное советское еврейское население эмигрировало в США. То есть в совок. Люди там ходят в одежде, похожей на ту, что носили в конце 80-х. Ходят в ресторан «Татьяна» со своей водкой (общепиту дешевле без алколицензии работать). Покупают оливьешечку и пельмени в круглосуточном магазине «Ташкент». Бранятся на Россию, будто у власти до сих пор коммунисты. А Путин - генсек кровавого советского режима. При этом их не надо убеждать голосовать за партию Трампа. Они кого угодно в этом убедят. Тотальное поклонение американскому президенту! В беседах с местными на меня дунуло холодком самого настоящего культа личности.

- Господи, да на него молиться надо! Он дан нам Богом! - У Регины собственная парикмахерская на Брайтоне, из Одессы она уехала 27 лет назад, хотя волосы ее сожжены гидроперитом так, словно она никуда и не уезжала. Но зато Трамп - ее президент. - Вся эта шушера демократическая калом Дональда обносит. Но он молодец, перестал на них обращать внимание. Сейчас это не та страна, в которую я приезжала. Очень сильно все подорожало. А Трамп делает так, чтобы я меньше налогов платила. Это же замечательно! А этот караван мигрантов, который через три страны к нам идет?

- Ну евреи тоже из Египта через несколько стран шли, - замечаю я.

- Не сравнивайте с евреями, - возмущается Регина. - Они пришли в эту страну и начали работать. А к нам сейчас идет не караван трудолюбивых людей, а толпа уродов! Придут сюда и сядут нам на шею. Как говорят у нас в Одессе: шо будет - увидим, а шо было - то видели…

ОБЫКНОВЕННЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ

- Я сам потрясен, как еврейское сообщество на Брайтоне неожиданно превратилось в националистов, - говорит мне один из уважаемых активистов демократической партии в Бруклине. Имя его не буду называть. Так как общался под видом все того же израильского журналиста.

- Люди, чьи предки пострадали от нацистов, теперь требуют, чтобы из Бруклина убрались узбеки и вообще мусульмане. Даже слово для них придумали - «запакованные», то есть когда женщины в бурках, - продолжает политик. - В Фейсбуке нападают на тех, кто хоть что-то напишет отличное от их мнения. Неравнодушных вообще не осталось. Трамп пробудил в людях их темные стороны.

И, честно говоря, русскоязычному Бруклину их темные стороны очень нравятся. Под видом волонтера я обошел десятки домов. Плевать людям было на слабую программу республиканца в конгрессе. Он же трамповский - и все дела!

У штаба республиканского кандидата Марти Голдена.Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Чтобы уравновесить ситуацию, я решил еще раз попробовать проникнуть к демократам.

И отправился в другое отделение штаба, где еще не был и меня никто не знал. И опять увидел, что жизнь там кипит. Прежде всего из-за того, что внутри было с десяток молодых активных людей. Я опять получил на руки список избирателей и отправился агитировать. Обойдя примерно столько же людей, сколько и от республиканцев, я, уставший, но довольный, принялся ждать дня голосования.

С РАЗГРОМНЫМ СЧЕТОМ!

Неравнодушных в США и правда не было. Выборы в конгресс прошли с рекордной явкой населения. Людей пришло в полтора раза больше, чем на прошлом голосовании.

- В стране глубочайший раскол, - говорил мне лидер бруклинского отделения чайной партии (это такие правые радикалы, которые за Трампа) Глен Норека. - Но мы продолжим бороться за наши идеи. Либеральное разложение страны закончилось!

- Валера, ты что, не понимаешь, чем это все может закончиться? - Даже хозяйка квартиры в Бруклине, которую я снимал, Кэрол Смит была политически заряжена. Она посещает клуб сторонников демпартии и в день выборов обходила соседей, требуя, чтобы те шли голосовать. - Это страна на грани того, чтобы развалиться. Я приехала сюда из Британской Гайаны в десять лет. И если демократы проиграют эти выборы - я готова вернуться обратно. Не будет здесь прежних США.

Карта одного из районов Бруклина с пометками для агитаторов.Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Но демократы не проиграли. И не выиграли. Правда, мой кандидат от республиканцев продул с разгромным счетом. Но зато другой мой кандидат - демократ - с разгромным счетом всех обставил. Трамп же сохранил контроль за сенатом, а значит, сможет блокировать любые попытки конгресса, который теперь под контролем Хиллари Клинтон, отправить его в отставку. С другой стороны, у демократов теперь есть возможность постоянно возбуждать все новые расследования против президента. Силы уравновешены. Американским политикам есть чем заняться внутри своей страны. Может, теперь они от нас отцепятся?

Считаю, что свое задание по вмешательству в американские выборы я выполнил полностью. Так точно, товарищ Главнокомандующий?

P.S. Федеральная комиссия по выборам разрешает иностранцам участвовать в предвыборных кампаниях любого уровня исключительно на безвозмездной основе.

В ближайших номерах: почему Трамп делает все, чтобы доллар перестал быть главной мировой валютой и как это отразится на России, - исповедь финансиста-миллионера с Уолл-стрит.

ДОСЛОВНО

«Комсомолка» обратилась ко многим известным в США политикам, чтобы те прокомментировали российско-американские отношения. Ничего хорошего они нам не ответили…

Экс-госсекретарь США при Клинтоне Мадлен ОЛБРАЙТ:

- Моя позиция предельно ясна - нам нужны лидеры, которые ищут точки соприкосновения и не усугубляют международную ситуацию. Я всегда критиковала позицию и политику Трампа в отношении России.

Бывший вице-президент США при Обаме Джо БАЙДЕН:

- Мы не потерпим, чтобы хоть какая-то страна пыталась бы влиять на США. При этом мы считаем, что суверенные государства имеют право принимать собственные решения и самостоятельно выбирать, с кем строить союз. Поэтому, когда Россия атаковала Украину, США возглавили противодействие этому, введя жесткие санкции.

Экс-госсекретарь Генри КИССИНДЖЕР:

- Белый дом и Кремль должны объяснить друг другу, каких целей они стремятся достичь и на какие уступки они могут и не могут пойти. Если мировой порядок будет определяться непрерывным конфликтом между США и Россией, рано или поздно он рискует выйти из-под контроля.

Но я настроен достаточно оптимистично. Я думаю, у нас есть высокие шансы избежать катастрофы.

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