Александр Устюгов: Ждите продолжение «Бориса Годунова»

Александр Устюгов сыграл в сериале «Борис Годунов» Федора Романова. На этой неделе канал «Россия1» показал первые восемь серий «Бориса Годунова». Александр Устюгов сообщил, что скоро мы увидим продолжение сериала - еще восемь серий. Премьера нового сезона состоится в 2019-м году.

Годунов Трейлер российского сериала #3 (2018).

Этой осенью Устюгов одновременнно снимается сразу в нескольких сериалах. На днях в Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «Охота на певицу» о маньяке, который преследовал Аллу Пугачеву. Устюгов играет главную мужскую роль - следователя, который вел запутанное дело. Кроме того, недавно завершился сериал «Ментовские войны» - за 11 сезонов Роман Георгиевича Шилова в исполнении Устюгова узнали многие телезрители. Мы поговорили с Устюговым о главной премьере осени - сериале «Борис Годунов».

- Александр, в историческом сериале «Золотая Орда» у вас была главная роль Великого князя Владимирского - вымышленного персонажа. В «Борисе Годунове» у героев реальные исторические прототипы. Много в образе Федора Романова (патриарха Филарета) художественного вымысла?

- В образе есть «википедийная» канва. Основа - «сухие» справки из жизни Филарета, а характер, какие-то происшествия придуманы, как и любовная линия - знакомство с Ксенией и так далее... Мой персонаж идет либо по вымышленным вехам, либо по «википедийным».

- Без любовной линии зритель не будет смотреть исторический сериал?

- Если мы исключим любовную линию из сериала, то у нас получится трансляция заседания в Государственной Думе. Только с бородами и посохами. Люди ежедневно это наблюдают в новостях, поэтому любовная линия в историческом сериале необходима.

На съемках "Бориса Годунова". В главной роли - Сергей Безруков.

- Как думаете - после просмотра «Бориса Годунова» народ начнет повторять историю?

- Не думаю, что по телевизионным сериалам люди изучают историю. Вряд ли человек, посмотрев телевизор, откроет книжку и начнет изучать историю Бориса Годунова или Филарета. Возможен такой результат, но очень редко. Чаще люди, которые знают историю лучше чем мы, набрасываются на нас с кулаками. А тем, кто не знает ничего об этой эпохе, все равно - кто кому дядя, как кто правил... Эти зрители будут смотреть красивую историю, обращая внимания на прически, костюмы, корбали и замки...

- Вашей дочке Жене 10 лет, а она уже в РАМТе играет. Вы с ее мамой актрисой Яниной Соколовской артистку растите?

- Женя занята в постановке «Берег утопии». В этом спектакле всегда участвовали театральные дети, и сейчас она там исполняет несколько ролей. Занимается в театре, танцует, но думать о поступлении в театральный еще рано. Сейчас дочка мечтает о более приземленной професии доктора.

Пока телезрители ждут продолжения «Бориса Годунова» и делятся в социальных сетях отзывами о первых восьми сериях.

Vera009: «Две первые серии нудноваты... Остальные смотрели не отрываясь! Костюмы обалдеть! Прям позор - я смотрю фильм и совсем историю не знаю...»

Alterm: «Начал смотреть «Годунов». Мое субъективное мнение «Есенин» и «Пушкин» был круче. Не могу понять, чего не так. Годунов был эгоист и лицемер, чистой души политик, а у Сергея глаза - честные очень».

Xas2: «Получился российский «Великолепный век»! ЕРУНДА!!!!!»

baserimov54: «Благодаря фильму мой муж перечитывает учебник истории. Сергей Безруков лучший из лучших!»

svet.svetikova: «Спасибо за фильм. Сейчас он так актуален в нашей жизни. Если бы вернуть наказание за растраты гос.казны...»

marina_viktorovna: «Фильм супер. Но я бы Сергею Безрукову в пару поставила не Светлану Ходченкову, а Валерию Ланскую, Анну Снаткину либо Катю Гусеву...»

mayasotnikova: «Сериальную» жену Безрукова назвали отчеством Малютовна.... А ведь она Григорьевна! Малюта - прозвище, Скуратова звали Григорий... А так... сериал нравится!»

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