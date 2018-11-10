2018-11-10T19:22:11+03:00
В мире

Трамп и Макрон: очередная «трогательная» встреча

В этот раз президент Франции пошёл дальше длительных объятий и рукопожатий. Он трогал американского коллегу за колено [видео]
Александра ЛЯБИНА
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Американские журналисты назвали такие прикосновения «странными». Фото: стоп-кадрАмериканские журналисты назвали такие прикосновения «странными». Фото: стоп-кадр
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«Трамп и Макрон не могут перестать трогать друг друга», - материал с таким заголовком в апреле этого года выпустило американское издание Washington Post. Не прошло и полгода, как президенты двух стран подтвердили вывод журналистов. На встрече в Елисейском дворце 10 ноября прикосновений было предостаточно. С особым энтузиазмом «язык тела» использовал хозяин встречи - 40-летний лидер Франции. Он своего коллегу из Штатов и по руке похлопывал, и за спину поддерживал, и даже несколько раз трогал за колено.

Макрон уже признавался журналистам, что намеренно использует язык тела Фото: REUTERS

Макрон уже признавался журналистам, что намеренно использует язык телаФото: REUTERS

Трамп никак не реагировал на прикосновения Макрона Фото: REUTERS

Трамп никак не реагировал на прикосновения МакронаФото: REUTERS

Конечно же, это не могло ускользнуть от внимания американских СМИ. Например, издание The Sun назвало похлопывания по колену, как минимум, «странными». А ещё журналистов этого портала смутило, что Макрон обращался к Трампу словами «мой друг». Но при этом по ключевым вопросам европейской обороны француз с американцем к согласию так и не пришли.

ВОПРОС ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ АРМИИ

Напомним, в преддверии встречи президенты обменялись выпадами в адрес друг друга. Эммануэль Макрон в эфире радиостанции Europe 1 заявил о необходимости создать «общеевропейскую армию»:

- У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты, — сказал французский лидер.

Дональду Трампу это не понравилось. Он объявил через свой Твиттер, что слова Макрона «оскорбительны»:

- Президент Франции Макрон заявил, что Европе стоит создать свои собственные вооружённые силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Это очень оскорбительно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которое США преимущественно спонсируют!

На встрече в Елисейском дворце каждый из президентов продолжил стоять на своём. Макрон заявил Трампу, что Европа действительно должна увеличить свою долю в финансировании НАТО. А глава Вашингтона отметил, что Штаты хотят помогать Европе в сфере обороны. Но это должно быть на справедливых условиях. Макрон ответил, что их предложения «совместимы».

Французские журналисты назвали этот диалог «показным согласием».

Длительные рукопожатия Трампа и Макрона уже давно превратились в мем Фото: REUTERS

Длительные рукопожатия Трампа и Макрона уже давно превратились в мемФото: REUTERS

СЕКРЕТ «ТРОГАТЕЛЬНЫХ» ВСТРЕЧ

Но вернёмся к вопросу прикосновений, которыми так злоупотребляют Макрон и Трамп. Президентов уже просили прокомментировать ситуацию. Американский лидер ответил шуткой:

- Нам с Эммануэлем просто нравится пожимать друг другу руки.

А вот француз был более откровенен. Он признался Washington Post, что намеренно использует с Трампом язык тела.

- Моё рукопожатие с ним [Трампом] не было невинным. Так вы гарантируете, что вас уважают. Вы должны показать, что не пойдёте на небольшие уступки – даже символические.

После переговоров Трамп и Макрон пригласили жён на совместный обед Фото: REUTERS

После переговоров Трамп и Макрон пригласили жён на совместный обедФото: REUTERS

А ЖЁНЫ ДРУЖАТ?

Пока Трамп и Макрон сжимали друг другу руки, их жёны в Елисейском дворце не скрывали друг к другу симпатий. Француженка Бриджит, например, не побоялась намокнуть под дождём, чтобы скорее поприветствовать гостью - Меланью. Она прошла к супруге американского лидера под дождём, без зонта, взяла за руки и расцеловала в обе щёки. Первые леди общаются без переводчиков (миссис Трамп владеет французским) и всегда дружелюбно отзываются друг о друге в прессе (подробности)

Бриджит и Меланья всегда хорошо отзываются друг о друге в прессе Фото: REUTERS

Бриджит и Меланья всегда хорошо отзываются друг о друге в прессеФото: REUTERS

СПРАВКА «КП»

Мировые лидеры прибывают в Париж для участия в мероприятиях, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны. Главная церемония пройдёт 11 ноября у Триумфальной арки в Париже. На ней будут присутствовать руководители многих государств, в том числе России и США. Но двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не состоится. Максимум, что ожидается - это краткая беседа лидеров двух держав во время ланча в Елисейском дворце (подробности)

«Трогательные» моменты встречи Трампа с Макроном.

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