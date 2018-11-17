Наталья Штурм о смерти Осина: «Я ещё в прошлом году говорила, что Женя умрет от алкоголизма!»
Новость о внезапной смерти 54-летнего Евгения Осина сильно огорчила, но не удивила его давнюю подругу и коллегу Наталью Штурм.
Ещё в прошлом году артистка уговаривала звезду 90-х завязать с алкоголем, но, увы, исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» не хотел слушать друзей, отмахивался, мол, я не алкоголик.
О смерти артиста певице сообщил их общий концертный директорФото: Личная страница героя публикации в соцсети
-Я знаю, что Женя умер. Мне об этом рассказал наш общий концертный директор, -с грустью сказала «КП» певица Наталья Штурм.-Ещё год назад я сказала, что этим все закончится, если Осин не будет лечиться. Виной всему алкоголизм. Женя враждебно воспринимал любые попытки его лечить. Я много раз его уговаривала взяться за ум, но мою помощь Женя воспринимал очень агрессивно. Я сказала в прошлом году: «Женя, мне надоело, больше тебя беспокоить не буду!» И сегодня такая новость пришла. Приношу соболезнования близким Жени, его поклонникам.
Напомним, ранее в субботу, 17 ноября, стало известно о смерти певца Евгения Осина, которому было всего 54 года.
Артисту было всего 54 годаФото: EAST NEWS
Умер певец Евгений Осин.
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