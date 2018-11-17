Наталья Штурм о смерти Осина: «Я ещё в прошлом году говорила, что Женя умрет от алкоголизма!»

Новость о внезапной смерти 54-летнего Евгения Осина сильно огорчила, но не удивила его давнюю подругу и коллегу Наталью Штурм.

Ещё в прошлом году артистка уговаривала звезду 90-х завязать с алкоголем, но, увы, исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» не хотел слушать друзей, отмахивался, мол, я не алкоголик.

О смерти артиста певице сообщил их общий концертный директорФото: Личная страница героя публикации в соцсети

-Я знаю, что Женя умер. Мне об этом рассказал наш общий концертный директор, -с грустью сказала «КП» певица Наталья Штурм.-Ещё год назад я сказала, что этим все закончится, если Осин не будет лечиться. Виной всему алкоголизм. Женя враждебно воспринимал любые попытки его лечить. Я много раз его уговаривала взяться за ум, но мою помощь Женя воспринимал очень агрессивно. Я сказала в прошлом году: «Женя, мне надоело, больше тебя беспокоить не буду!» И сегодня такая новость пришла. Приношу соболезнования близким Жени, его поклонникам.

nataliashturm Покойся с миром, музыкант.

Напомним, ранее в субботу, 17 ноября, стало известно о смерти певца Евгения Осина, которому было всего 54 года.

Артисту было всего 54 годаФото: EAST NEWS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/678268" frameborder="0"></iframe> Умер певец Евгений Осин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наталья Штурм: Евгений Осин улетел в Таиланд отдохнуть на халяву, а не лечиться

В середине августа полиция Москвы занималась розыском пропавшего без вести 52-летнего исполнителя «Плачет девушка в автомате». О пропаже брата в органы заявила родная сестра Евгения Осина, о которой до последних событий ничего не было слышно. «Комсомолка» нашла исчезнувшего музыканта спустя пару дней (подробности).

КСТАТИ

Евгений Осин начал спиваться из-за огромных гонораров

С бутылкой наперевес Евгения Осина сейчас можно встретить чаще, чем с гитарой. Увы, после возвращения из Таиланда, где музыкант лечился от многолетней алкогольной зависимости, Осин снова взялся за старое (подробности).

В ТЕМУ

«У него начала гнить рука, отказали ноги»: Дана Борисова рассказала о состоянии здоровья Осина

Казалось, что после реабилитации в Таиланде певец Евгений Осин наконец начнёт трезвую жизнь. Однако все чаще звезду 90-х стали замечать в супермаркетах с полной авоськой спиртного. Недавно певца навестила телеведущая Дана Борисова (подробности).