Дана Борисова о смерти Евгения Осина: «Это все было предсказуемо»

Телеведущая Дана Борисова, которая, как известно, дружила с певцом Евгением Осиным, прокомментировали новость о его смерти. Как она призналась, смерть Осина не стала для нее неожиданностью. По ее словам, это было предсказуемо, так как певец, страдавший алкогольной зависимостью, постоянно отказывался от помощи.

- Это все было предсказуемо. Это был тот очень грустный случай, когда помощь предлагали все, проблем не было - все видели проблемы, но человек из-за своего упрямства отказывался. У него было страшнейшее и сильнейшее отрицание. Все видели, все помогали, все подсказывали, один он проблемы не видел.

Для меня не стало неожиданностью, но у меня мурашки по коже, потому что я еще месяц назад (Наталье) Штурм говорила, что это произойдет. Сейчас-то я с ней не общаюсь, в частности, из-за вот этого ее некрасивого отношения. Она говорила: «Это такой мерзкий живучий персонаж. Он еще на наших с тобой похоронах спляшет». А в итоге вот, - сказала Дана Борисова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Певец давно пытался лечиться от алкоголизмаФото: Рамиль ГАЛИ

Также телеведущая рассказала о том, когда в последний раз видела своего друга.

- Я его видела недели две-три назад, я участвовал в акции по сбору средств ему на очередную шикарную больничку, хотя была возмущена, кричала, что не буду больше этим заниматься, потому что его надо было отправлять в реабилитационный, жесткий центр, а не в дорогую больничку, как в апреле. Меня уже бесила вся эта ситуация... А так последнее наше общение - это длинные его голосовые сообщения, которые вплоть до позавчерашнего дня я даже не прослушивала. Мне стыдно, но говорю как есть, я не могла уже всего этого выносить. Всего 54 года, он молодой, конечно, - призналась Борисова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 17 ноября, появилась информация о смерти певца Евгения Осина. Как отмечалось, артист умер в Москве в возрасте 54 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/678268" frameborder="0"></iframe> Умер певец Евгений Осин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наталья Штурм о смерти Осина: «Я ещё в прошлом году говорила, что Женя умрет от алкоголизма!»

Новость о внезапной смерти 54-летнего Евгения Осина сильно огорчила, но не удивила его давнюю подругу и коллегу Наталью Штурм. Ещё в прошлом году артистка уговаривала звезду 90-х завязать с алкоголем, но, увы, исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» не хотел слушать друзей, отмахивался, мол, я не алкоголик (подробности).

КСТАТИ

Евгений Осин начал спиваться из-за огромных гонораров

С бутылкой наперевес Евгения Осина сейчас можно встретить чаще, чем с гитарой. Увы, после возвращения из Таиланда, где музыкант лечился от многолетней алкогольной зависимости, Осин снова взялся за старое (подробности).

В ТЕМУ

«У него начала гнить рука, отказали ноги»: Дана Борисова рассказала о состоянии здоровья Осина

Казалось, что после реабилитации в Таиланде певец Евгений Осин наконец начнёт трезвую жизнь. Однако все чаще звезду 90-х стали замечать в супермаркетах с полной авоськой спиртного. Недавно певца навестила телеведущая Дана Борисова (подробности).