Женя Медведева провалилась. Но она делает правильно

Евгения Медведева на этапе Гран-при Франции заняла лишь 4-е место и осталась вне финального турнира. Но, несмотря на худший в карьере прокат, все равно считаю, что она все правильно сделала, перейдя к канадцу Брайану Орсеру.

Да, она плохо ушла от Этери Тутберидзе, да, она перешла к иностранному специалисту. Но она сделала это только потому, что хочет остаться в фигурном катании надолго. Сколько раз «хоронили» и «закапывали» Лизу Туктамышеву? То она поправлялась, то травмировалась, то проигрывала старты более молодым девчонкам. Но сейчас ей 21 год, и она будет выступать в финале Гран-при. Она дарит фигурному катанию женственность, зрелость, наглость, на которую не решаются юниорки. Да, Туктамышева не поменяла Алексея Мишина на канадского наставника. Но у Мишина все это время не было армии юниорок с четверными прыжками, так что Лизу никто не подпирал, не подгонял, она спокойно восстанавливалась и чувствовала себя в группе Алексея Николаевича как дома.

У Евгении Медведевой совсем другая ситуация. Если бы она осталась у Этери Георгиевны, то каково ей было бы приходить каждый день на тренировки и видеть, как Саша Трусова, Аня Щербакова щелкают свои четверные, как Алена Косторная прыгает тройной аксель, как остальной «детский сад» не задумываясь летает тройные, а ты, такая 19-летняя травмированная старушка, не можешь несчастный каскад тройной лутц-тройной ритбергер одолеть. И вообще не можешь тренироваться в общей группе.

Психологически это невыносимо. И не факт, что если бы Женя осталась в группе Тутберидзе, то сейчас бы не лечилась от какой-нибудь депрессии, не факт, что ее результаты были бы значительно лучше.

Но зато я уверена, что если бы Женя осталась в Москве, то сейчас мы бы не увидели такой прекрасной Алины Загитовой. Алину подготовили на этот сезон наперекор Жене. Это как холодная война, как гонка вооружений. Да, Женя ее пока проиграла, зато мы можем наслаждаться Алиной. Фигурное катание выиграло. И дальше будет только интересней. Если Женя хочет остаться в фигурном катании надолго, то сегодняшние победы ей, конечно, важны, но гораздо важнее, что будет завтра.

Тренироваться за границей очень тяжело. Вы не представляете, какое это счастье, заниматься фигурным катанием в России! Государство оплачивает пусть групповые, но занятия под руководством тренера (или группы тренеров), существует десятилетиями сложившаяся система тренировок: лед, ОФП, хореография. За индивидуалки, конечно, надо платить. Но это несопоставимо малые деньги с той же Америкой или Канадой.

Думаю, в Канаде Женя столкнулась с совершенно другой системой. Там никто не стоит с палкой, никто не делает замечаний каждую минуту, никто не отрабатывает программы так много, как это принято в России. Этого не делают, потому что просто дорого.

Вот Женю ругают за дорожку, за вращения, за хореографию. А я уверена, это все это не достаточно высокого уровня только потому, что на индивидуальных занятиях с Орсером Медведева сконцентрирована на прыжках. И пока она тратит время с Орсером на прыжки, до вращений и всего прочего руки просто не доходят. И не дойдут, если она сама не научится это тренировать и отрабатывать. И ОФП не будет такого, как в России. И хореографию до каждого взгляда никто не отработает.

Но. Если у Жени есть желание и характер, то со временем она разберется, как самостоятельно тренироваться за границей практически только с консультациями специалистов. Но на это нужно время. Пока, на мой взгляд, она не научилась самостоятельно организовывать свой тренировочный процесс, не научилась отвечать за все сама. В России ведь спортсмены не думают, что им нужно тренировать. За них всегда думает тренер, а задача спортсмена – четко выполнять указания. За границей все не так. А вот как? Дайте Жене время, чтобы разобраться.

Я вообще не понимаю, как можно втаптывать в грязь спортсменку, которая была иконой российского спорта на протяжении последних лет, которую буквально использовали, чтобы добиться выступления наших спортсменов на Олимпийских играх. «Мочить» Женю только за то, что она любит фигурное катание и мечтает выступить на еще одной Олимпиаде?

Представляете, как американцы должны были втоптать в грязь свою Грейси Голд, которая вернулась на большую арену после двухлетнего перерыва, набрала 37 баллов в короткой и снялась с произвольной? Но не сделали же этого.

Блин, да чтобы писать такие статьи, как появляются в эти дни в российских СМИ, много ума не надо. И понимания не надо.

Вы сначала повозите своего ребенка с трех лет по всем этим утренним тренировкам, ешьте в машине, делайте уроки в метро, живите без выходных и отпусков, впахивайте до потери пульса, а потом судите. Как мама фигуристки, пусть и совершенно не такого высокого уровня, как эти спортсменки, мне всегда жутко обидно, когда спортсменов втаптывают в грязь за то, что они борются за свою карьеру.

Конькобежца Виктора Ана тоже гнобили на родине, когда он корейский флаг поменял на российский перед Олимпиадой в Сочи.

Уверена, Женя еще проявит себя. А пока наслаждайтесь чудесной Алиной Загитовой, секси Лизой Туктамышевой, считайте обороты и записывайте в «Книгу рекордов Гиннеса» у Саши Трусовой и Ани Щербаковой, болейте за Сергея Воронова, который отобрался в финал Гран-при, и которого давно списали на родине. И главное, оставьте в покое Женю Медведеву. Пусть тренируется спокойно и думает об элементах и образах, а не отражает атаки журналистов и безумных фанатов.

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