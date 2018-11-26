Игорь Коротченко: Украинские корабли нарывались на неприятности

- Каков порядок прохода в проливах?

- Везде он уведомительный. Происходит обмен по радиосвязи. В Суэцком, Панамском каналах. И пошлины взимаются.

Впрочем, данный порядок к ситуации в Керченском проливе не вполне применим. Тут украинские торговые или военные корабли должны заблаговременно подавать заявку в соотвествующие российские структуры. Получать разрешение на такой проход. И только после этого заходить в территориальные воды России и проходить Керченский пролив — чтобы оказаться в Азовском море, которое является внутренним морем двух государств, России и Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

- Правила одинаковы и для гражданских, и для военных судов?

- Да. Речь же о проходе через территориальные воды РФ. Получение разрешения от соответствующих органов нашей страны обязательно. Ложь о том, что украинцы якобы пытались послать уведомление в воскресенье, 25 ноября, была опровергнута в самих же украинских СМИ.

- Эти суда рассчитывали на прорыв?

- Все три плавсредства Украины при подходе к территориальным водам РФ полностью прекратили отвечать на все вызовы. Отключили все средства опознавания и идентификации.

- Наскоком пытались пройти?

- Да, тупо, нагло и откровенно устроили провокацию. Вошли в наши территориальные воды и довольно долго там находились. Полностью игнорировали все требования кораблей погранохраны РФ объяснить свое пребывание в наших водах. И опасно маневрировали. Целенаправленно провоцировали наших пограничников на столкновение. Их пытались вытеснить так же, как в 1988 корабли ВМФ СССР вытесняли корабли ВМФ США из территориальных вод нашей страны.

- Американцы после такого предупреждения покинули наши воды?

- Да, а украинцы около 10 часов в них находились. Нарывались. И было принято единственно верное решение.

- Почему сразу по ним «силового» решения не приняли?

- Приближается группа неопознанных целей. В радиосвязь не вступают. Нам непонятно, кто это. Заявки же не было. Они шли именно на прорыв. Что они должны были сделать, увидев, что их обнаружили? Покинуть наши воды. Связаться с командованием: мы отходим, нарываться не будем. Этого не произошло. Значит, было поставлена задача: идти на обострение. Они лезли как клопы. Пришлось оттеснять.

- Огонь на поражение можно ведь было сразу открыть?

- Да, но мы этого не делали. Чтобы не превратить эту ситуацию в реальный военно-морской инцидент. Было принято правомерное решение.

- Что будет дальше?

- Нагнетание обстановки. Порошенко уже пригрозил введением военного положения. Главная битва произойдет на дипломатическом фронте. Украина намерена обратиться за поддержкой к США и к НАТО. Но данная акция кончилась для Порошенко бесславно. Надували щеки, грозили кулаками - а поучился гопак в разорванных шароварах.

- Корабли украинские вернут, моряков незалежной отпустят?

- По нормам международного морского права, это может быть конфисковано. Будет заведено уголовное дело за незаконное пересечение границы РФ. Будут ли украинские моряки причислены к уголовной отвественности - решит российский суд.

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