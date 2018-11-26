Россия может остановить украинскую армию, просто оставив ее без топлива

Россия - крупнейший поставщик дизельного топлива на Украину. Об этом говорит статистика консалтинговой консалтинговой компании UPECO. За первые 3 месяца этого года мы поставили Украине 1 млн тонн солярки. Это на 15% больше, чем за тот же период 2017 года. Таким образом, по объемам Россия обогнала даже Белоруссию. Сейчас доли иностранных поставок дизеля выглядят так: Россия – 48%, Белоруссия -39%, Литва – 8%, оставшиеся делят другие страны.

По данным украинской компании «А-95» структура выглядит немного иначе. На Россию приходится 40% от всех поставок дизтоплива. На Белоруссию – 39%. 10% производит сама Украина. И 10% - Литва и Греция. Но, если учесть, что свою десятую часть Украина производит из российского сырья, то данные подтверждаются.

Экономист Никита Кричевский предположил, что Россия запросто может оставить своего, мягко говоря, недружественного соседа без топлива. И тем самым, им управлять.

- Если сегодня «Роснефть» и «Лукойл» перекроют поставки моторного топлива на Украину, завтра вся украинская армия выстроится вдоль российской границы с пустыми канистрами, - написал он на своей странице в социальной сети.

Эксперты топливного рынка не уверены, что Россия может серьезно повлиять на ситуацию.

- До распада СССР Украина имела довольно мощную переработку нефти. Полностью снабжала себя и часть даже продавала за рубеж. Отрасль развивалась достаточно долгое время пока в 2014 году не сменился режим, - рассказывает Рустам Танкаев, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России. – Сейчас фактически нефтепереработки на Украине не осталось,она полностью зависит от импорта. В течение пары лет Россия поставляла по продуктопроводам туда бензин и дизель. И была крупнейшим поставщиком. Потом в какой-то момент наши власти сообразили, что продают топливо для украинской бронетехники, которая осаждает ДНР и ЛНР. И ограничили поставки. Это было в 2015 году. Тогда Украина просто переориентировалась на дизель из Белоруссии. Парадоксально, но Белоруссия хоть и своей нефтедобычи не имеет, но занимает 6 место в мире по экспорту бензина и дизеля.

В сентябре 2015 года Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК) действительно ограничивала поставки дизельного топлива на Украину. Запрет был снят в марте 2016 года. Поставки разрешаются для гражданского применения. И регулируются с учетом рисков, связанных с его возможным приобретением в интересах украинских силовых структур, поясняли тогда во ФСТЭК.

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