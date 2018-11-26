2018-11-26T18:25:51+03:00
Политика

Три экс-президента Украины выступили против военного положения

Кравчук, Кучма и Ющенко предупредили о наступающем хаосе в стране
Алексей ИВАНОВ
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Очевидно, что сегодня появились аргументы политического характера, а именно: выборыОчевидно, что сегодня появились аргументы политического характера, а именно: выборыФото: REUTERS
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Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко выступили с совместным заявлением перед началом заседания Верховной Рады, где сегодня, 26 ноября, рассматривают введение военного положения в стране.

Три экс-президента предупредили, что военное положение будет означать «радикальное ограничение прав и свобод граждан Украины» и «правовой хаос в государстве».

«Чем оправданы подобные риски? Чем решение о введении военного положения поможет Украине в противостоянии агрессору?» - вопрошается в заявлении, которое нардепам зачитал Кравчук.

Бывшие президенты также напомнили, что военное положение не вводилось после потери Крыма, Дебальцевского и Иловайского котлов, боя за донецкий аэропорт.

- Очевидно, что сегодня появились аргументы политического характера, а именно: выборы, - говорится в заявлении.

В случае введения военного положения Кравчук, Кучма и Ющенко попросили хотя бы исключить из указа положение о переносе выборов и оставить их дату неизменной - 31 марта 2019 года.

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Напомним, Петр Порошенко сегодня подписал указ о введении военного положения в стране до 25 января 2019 года. Поводом для этого стала провокация украинских моряков в Черном море и последующий арест трех судов российскими пограничниками.

Военное положение по украинским законам делает невозможным политическую агитацию и проведение митингов. Избирательная кампания перед выборами президента фактически будет сорвана, что автоматически повлечет перенос выборов на более поздний срок при сохранении власти Порошенко.

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